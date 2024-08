De 15 favoriete adressen van sterrenchef Filip Claeys (De Jonkman) in Brugge

2 | Blend

‘Naast Bar Ran huist deze ruimere wijnbar van Kees en Luk, die beiden de beste sommelier van België zijn geweest. Van kwaliteit in het glas, maar ook van topbediening en -begeleiding ben je hier dus verzekerd. Zowel kenners als leken kiezen in dit no-nonsenseinterieur uit de 350 wijnen die ze aanbieden. Vertel hen zeker wat je graag drinkt; ze schotelen je een verrassing voor die er altijd boenk op is. Wat mij betreft is deze zaak drie sterren waard.’

‘Als vervolg op het succes van Blend opende het duo recent ook het steakhouse Cult in Brugge, met een wijnkelder waarin ze meer dan 800 soorten onderbrengen. Ik kijk er enorm naar uit om daarnaartoe te gaan.’

| Adres | Kuipersstraat 6-8, 8000 Brugge

| Website | blendwijnhandel.be

Blend © Ann-Sophie Deldycke

3 | De Westhoek

‘In deze kleine delicatessenzaak in het stadscentrum koop je superlekkere afgerijpte kazen, veel charcuterie en - voor mij althans - de beste vers gedraaide tartaar van Brugge. Ook de huisgemaakte pannenkoeken, salades en kaastaarten vind ik hier top.’

‘Wie dat alles in zijn eentje doet? Benny Sonneville, die 15 jaar de maître d’hotel en het gezicht van De Karmeliet is geweest. Een van de besten met wie ik al heb mogen samenwerken. De driesterrenservice die hij daar bood, biedt hij vandaag in zijn winkel. Een beleving.’

| Adres | Noordzandstraat 39, 8000 Brugge

4 | In De Reisduif

‘In dit kleine bruine café met terras in het centrum vind je alleen maar locals. Én ze serveren hier perfect getapte pintjes.’

| Adres | Langerei 30, 8000 Brugge

| Website | visitbruges.be

In De Reisduif © Jan Darthet

5 | Reien

‘Deze kanaaltjes lopen door de stad, à la Venetië. Op mijn 18de, terwijl ik stage liep bij hotel-restaurant De Snippe en tijdens een editie van de vroegere Reiefeesten, stond ik voor het eerst stil bij de schoonheid hiervan. Bij de geschiedenis ook, die hier van de middeleeuwse gebouwen af te lezen valt. Bij de cultuur, en bijgevolg bij het echte Brugge. Impressionant vanuit een toeristenbootje, maar evengoed om langs te wandelen.’

‘Mijn grote droom is trouwens om hier eens te koken op het water, met een aantal andere chefs.’

Reien © Jan Darthet

6 | Hoet Optiek

‘Je zou het dwaas kunnen vinden, maar toen ik vier jaar geleden moest beginnen te brillen, vond ik dat een hele stap. Wel had ik daardoor een excuus om deze optiek binnen te wandelen, die lang voordat ik een bril moest dragen al mijn aandacht had.’

‘Deze zaak wordt gerund door de zesde generatie. Geen mainstreammonturen en merken hier. Wel een mooi, kwalitatief assortiment aan onder meer ook eigen ontwerpen waarin ik mijn gading vind; mijn zwarte, ivoren, ronde montuur heb ik hier gevonden.’

‘Ook van de familie was vroeger café Paddock, net als de optiek met een heel eigen design. Dat avant-gardistische, dat vind je ook terug in Hoet Optiek.’

| Adres | Vlamingstraat 19, 8000 Brugge

| Website | hoet-optiek.be

7 | Visveiling in Zeebrugge

‘Als kind kwam ik hier met mijn grootvader vis halen. Zag hij hier bevriende vissers, dan gingen we met hen op café - terwijl ik van een colaatje dronk, aanhoorde ik hun stoere verhalen. Deze ruwe mensen hebben een gouden hart, staan voor eerlijkheid en authenticiteit. Zij verzekeren de non-stopevolutie in de visserij. Hoe ze vandaag bezig zijn met duurzaamheid, dat inspireert me.’

‘Fiets je hier in mei over de kade, dan zie je al die vissersboten liggen. Dan worden ze traditiegetrouw geverfd en hersteld.’

| Adres | Noordzeestraat 201, 8380 Zeebrugge

| Website | vlvis.be

8 | Zeedijk en strand van Zeebrugge

‘Ook de zeedijk en het strand van Zeebrugge verdienen een plaats in deze lijst. Omdat Brugge meer is dan alleen de stadswallen en wat daarbinnen ligt.’

‘Mijn grootouders woonden in Sint-Michiels, vanwaaruit we elke zomer naar het strand van Zeebrugge trokken. Hier gingen mijn neef, nicht, zus en ik met een schepnetje op zoek naar garnalen en krabben.’

‘In de winter kom ik hier fietsen. Vorig jaar heb ik trouwens voor het eerst deelgenomen aan de recreatieve strandraces die ze organiseren in verschillende badplaatsen. Ik was telkens gedurende anderhalf in gevecht met mezelf, maar ik voelde me zo ook één met de zee.’

‘Wat ik nog kan aanraden in Zeebrugge: lekkere restaurants als Lagaar, en in augustus vindt hier WeCanDance plaats, het enige festival waar ik naartoe ga. Voor de muziek, voor de leuke vibe, en omdat het nog niet te groot is.’

| Adres | Zeedijk, 8380 Zeebrugge

| Website | visitbruges.be

Strand van Zeebrugge © Jan Darthet

9 | Gran Kaffee De Passage

‘Omdat ik op maandag en dinsdag niet veel tijd heb, kom ik op zondagavond graag naar het stadscentrum voor een etentje met mijn gezin. In tegenstelling tot de meeste restaurants is dit oude bruine eetcafé op zondag open.’

‘Aan het plafond hangt een kerstboom met daarin kerstlichtjes die dag in, dag uit branden, maar je eet hier zo lekker. Van de sharegerechtjes vooraf over de mosselen, het stoofvlees, de americain en de kikkerbilletjes tot de huisgemaakte curry. Geen wonder dat het hier ‘s avonds altijd full house is.’

‘Koken is mijn leven en ik zou niets anders willen doen dan dat, maar er sluimert altijd wel wat prestatiedruk. Daarom trek ik in mijn vrije tijd graag naar waar ik op mijn gemak ben. Naar waar vriendelijke bediening, lekker eten en een leuke sfeer primeren. Naar waar het niet uitmaakt dat de glazen links staan in plaats van rechts.’

| Adres | Dweerstraat 26, 8000 Brugge

| Website | passagebruges.com

10 | ‘t Nieuw Walnutje

‘Ook in dit restaurantje met een groot terras in het toeristisch centrum breng ik graag de zondagavond door.’

‘Tot Glen het van zijn moeder overnam en hier een heel nieuwe wind deed waaien, was hij bij mij barman. Hier werkt hij veel met kwaliteitsvolle eigenbodemproducten en vis uit de Noordzee - de catch of the day op de kaart is geen toeristenval. Bovendien vind je hier een mooie cocktail-, wijn- en bierkaart. En in de winter komt hij bij jou aan tafel zijn sabayon kloppen.’

| Adres | Walplein 3, 8000 Brugge

| Website | tnieuwwalnutje.be

‘t Nieuw Walnutje

11 | De Waterkant

‘Buiten het centrum ligt de Sint-Pietersplas. Overdag wordt hier veel gewatersport, maar bij valavond is het heerlijk rustig vertoeven in de natuur. Bij mooi weer waan je je hier op vakantie in het zuiden van Frankrijk.’

‘Je vindt er dit restaurantje met een kleine kaart en een prachtig terras. De rustige, coole surfvibe die hier heerst, trekt veel jonge mensen.’

| Adres | Blankenbergse Dijk 75, 8000 Brugge

| Website | dewaterkantbrugge.com

De Waterkant

12 | Estaminet In ‘t Molenhuis

‘Elke zondagmiddag houden we halt bij het toffe terras van dit café om na een fietstocht van ongeveer honderd kilometer iets te drinken met de groep.’

‘Naast veel trappisten en andere bieren hebben ze hier ook een kleine kaart met onder andere superlekkere droge worsten met mosterd. Binnen is het net je grootmoeders living, met oude foto’s en schilderijen. Wanneer ik hier binnenwandel om een koffie te drinken na een tocht door een winterse stortbui, zijn ze nog steeds even gastvrij als het interieur van hun zaak.’

| Adres | Potterierei 109, 8000 Brugge

| Facebook | facebook.com

13 | L’Heroine

‘In deze kleine, authentieke dameskledingboetiek vind je uitsluitend werk van Belgische ontwerpers, van juwelen van Wouters&Hendrix tot kleding van Dries Van Noten, Christian Wijnants en Toos Franken. Vandaag ligt ze tussen de Zara’s en de Hema’s, maar ze bestaat al zolang als ik me kan herinneren. In tegenstelling tot de winkels waartussen L’Heroine zich bevindt, vind je hier mooie items die je niet in alle rekken of zomaar alledaags op straat tegenkomt.’

‘Het is mijn vrouw die deze boetiek geregeld bezoekt. Zij komt uit de couturewereld, en het is dankzij haar dat ook mooie kleding me vandaag weet te inspireren.’

| Adres | Noordzandstraat 32, 8000 Brugge

| Website | lheroine.be

14 | Ryckevelde bos

‘Dit bos geeft me energie. Het inspireert me. En het brengt me tot rust, zoals ook de zee en het strand dat kunnen.’

‘Samen met mijn gezin woon ik hier vlakbij. ‘s Morgens zien we reeën. Heerlijk ook om hier met de mountainbike door de kleuren van de natuur te fietsen of om een wandeling te maken terwijl de zon tussen de bomen opkomt of ondergaat.’

| Adres | Holleweg, 8310 Assebroek

| Website | natuurenbos.be

15 | Verlichting D’Haenens

‘Net als van kleren heb ik van verlichting leren houden. Het is zoals het bord waarop je je gerecht dresseert.’

‘Deze zaak van vier verdiepingen in het centrum is gekend in heel België. Alles heb je hier, van binnen- en buitenverlichting, van barok tot ultramodern, en ook veel Belgische en exclusieve merken. Bovendien komen ze je aankoop bij jou thuis plaatsen en installeren, maken ze een lichtplan voor jou of je architect, geven ze advies. Ze leggen er hun ziel in, net als ik in De Jonkman.’

| Adres | Predikherenstraat 24 + 26, 8000 Brugge

| Website | dhaenens.be