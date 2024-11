Lambrisering is back | ‘Er is meer drang naar gezelligheid en geborgenheid’

Hout vasthouden: lambrisering maakt een glorieuze comeback. Neen, geen gewhitewashte ‘planchetten’ in chaletstijl. Wel stijlvolle wandbekleding in donker hout.

Wim Dejonghe wist zijn onderhandelingsplek wel uit te kiezen. Toen de Belgische zakenman vorig jaar de fusie tussen de advocatenkantoren Allen & Overy en Shearman & Sterling leidde, sprak hij het liefst af in de Seagram Building, het iconische gebouw van Ludwig Mies van der Rohe en Philip Johnson in New York. Voor de excellente keuken van het restaurant, maar vooral voor het chique interieur. ‘Elke keer dat ik er zat te onderhandelen, viel me die prachtige, warme lambrisering in notelaar op. Ik stuurde een foto naar mijn architect, Emiel Vercruysse. En ik kreeg meteen zin om in mijn nieuwe appartement in Brussel ook zulke houten wandpanelen te plaatsen.’

Dat zinde Vercruysse wel. De jonge architect bekleedde de muren van de hal en de woonkamer met een donkere lambrisering van berkenhout. ‘Wim wilde dezelfde sfeer als in New York, maar we hebben de lambrisering meer in art-decosfeer ontworpen. Dat paste beter bij de stijl van zijn appartementsgebouw aan het Brugmannplein in Elsene’, zegt Vercruysse.

Huizen zijn geen kille showrooms meer, maar cocons die je in een andere wereld doen belanden.

Dejonghe had het goed aangevoeld: Emiel Vercruysse en zijn architectenkantoor Decancq Vercruysse werken graag met houten wandbekleding. Zelfs in zijn eigen woning in Kortrijk is de salon volledig in eik ingepakt. ‘Hout maakt een ruimte zoveel warmer en het voelt veel natuurlijker aan dan een witte muur. We laten de lambrisering vaak bewust niet kamerhoog doorlopen, zodat de ruimte een menselijke schaal krijgt.’

Vercruysses broer, Karel-Jan, leidt sinds kort Kordekor, een high-end maatwerkbedrijf uit Kortrijk. Hij merkt dat lang niet alleen zijn broer als architect de jongste tijd lambrisering intekent. ‘Die vraag komt steeds vaker. De tijd dat interieurs strak moesten zijn, ligt achter ons’, stelt hij vast. ‘Er is een groeiende behoefte aan gezelligheid. Architecten en interieurontwerpers willen weer meer ambacht en vakmanschap laten zien.’

Latte dressing

Chique houten wanden en kokette wandlampjes creëren een elegante sfeer in de bar en het restaurant van HÔtel des Grands Voyageurs in Parijs.

In januari bombardeerde Vogue donkerhouten lambrisering tot een van dé interieurtrends van 2024. ‘Quiet luxury manifesteert zich in onze huizen op dezelfde manier als in onze garderobe. Donker hout creëert een verfijnde en chique look die warmte, charme en karakter toevoegt aan je interieur’, stond er. Volgens het Britse blad Livingetc is de lambris-revival te danken aan de steeds snellere en luidere buitenwereld: ‘Daardoor wordt ons huis een oase om tot rust te komen. Het aardse karakter van een lambrisering in donker hout draagt daar sterk aan bij’, schrijven ze. Extra leuk is dat die diepe chocoladetinten heel mooi combineren met warme neutrals als beige of camel, kleuren die nu ook hip zijn. En ook die trend zien we terug in de mode, onder de noemer ‘latte dressing’.

Interieurtrends worden geboren op plekken waar latte’s worden gedronken: in hotels, bars of restaurants. Daar zie je de donkere lambrisering steeds vaker opduiken, omdat ze meteen voor sfeer zorgt, zeker bij gedempt licht. In de bar en het restaurant van het nieuwe Hôtel des Grands Voyageurs in Parijs word je omarmd door chique houten wanden met kokette wandlampjes. Inte­rieurarchitect Fabrizio Casiraghi is een grote fan van lambrisering. Ook andere smaakmakende Parijse bureaus zoals Necchi Architecture, Friedmann & Versace of Hugo Toro experimenteren ermee, zowel in horeca- als privéprojecten. Ga eten bij ‘Pur’, Toro’s vernieuwde sterrenrestaurant in het Park Hyatt-hotel in Parijs, en je snapt meteen wat we bedoelen. Of boek Suite 2 van Les Suites Cinabre in Parijs: je slaapt in een privéappartement met een badkamer in een glossy kastanjekleurige lambrisering. Zeg nu zelf: waarom zou een badkamer als een kille slagerij moeten aanvoelen als die ook de allure van een luxueuze living kan hebben?

Pretty posh