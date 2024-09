Milaan in Brussel | Kijk binnen in het private retreat van de ondernemer achter Icon

In zijn nieuwste boek ‘Philosophy of the Home’ legt de Italiaanse succesauteur Emanuele Coccia de link tussen mode en interieur. Meer specifiek vergelijkt hij een huis met een kleerkast. Zijn redenering gaat als volgt: een dressing hangt vol items die je persoonlijkheid etaleren. Die garderobe is niet per se coherent, maar samen vormen al die kledingstukken wel een zelfportret van je stijl. ‘Mode is deel van ons huis dat we naar de buitenwereld kunnen meenemen. Het is een soort beweegbaar onderdeel van je woning. Een draagbare expressie van persoonlijkheid en comfort’, schrijft Coccia. ‘We enter a home in the same way that we enter our clothes. We inhabit our home in the same way we inhabit our clothes.’