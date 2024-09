Binnenkijken in de enigmatische betonwoning van architect Marc Corbiau

Met zijn monumentale kubistische gevel in glad zichtbeton vertoont de woning – vooral in vooraanzicht – effectief Ando-trekjes. De in elkaar geschoven betonnen blokken geven de woning van buitenaf de allure van een minimalistische sculptuur. Als je er pal voor staat, is het gebouw zelfs zo imposant dat het zoeken is naar de voordeur: een relatief kleine opening, excentrisch uitgespaard in de grootste betonblok.

Werk van Kenneth Noland boven de zithoek, met een bank van Vincenzo De Cotiis. © Jan Verlinde

De hermetische buitenkant is maar een schijnbeweging. Zodra je binnen bent, ontvouwt de monolithische bunker zich tot een tempel van licht en ruimte, door Corbiau ontworpen om in ideale omstandigheden te kunnen cohousen met kunst. Als zelfverklaarde ‘architect van muren’ voorziet hij namelijk altijd voldoende wanden en zichtassen om collectiestukken op een sublieme manier te presenteren. In die zin is deze villa een gedomesticeerd privémuseum.

‘Dit huis kadreert de natuur als een soort levend kunstwerk.’

Toen Bonnet er nog woonde, was de inrichting heel spaarzaam en uitgepuurd. Het interieur liet maximaal ruimte voor de minimalistische en conceptuele kunstwerken uit zijn groeiende privécollectie. Bonnets kunstpassie leidde in 2012 zelfs tot de oprichting van Fondation CAB: een non-profitcentrum voor hedendaagse kunst met vestigingen in Elsene en het Zuid-Franse St. Paul de Vence. In Knokke liet Bonnet zich de jongste jaren ook opmerken met zijn ‘Villa Paquebot’: een modernistisch vakantiehuis dat hij tot in de puntjes restaureerde en aankleedde met kunst en design van hoog niveau.

Museale spirit

Het zwembad, geflankeerd door een Tony Cragg-sculptuur en een schommelstoel van Rodrigo Simão. Achter de houten claustra bevindt zich nog een zithoek met werk van Brent Wadden. © Jan Verlinde

Al bij al woonde Bonnet niet lang in Corbiaus ontwerp. Hij verkocht het huis snel aan de familie Fabiani. Daarna kwam de villa in handen van de Franse schrijfster, uitgeefster en verzamelaarster Nathalie Guiot, de oprichtster van Fondation Thalie. Zij maakte er nog meer een ‘Haus der Kunst’ van dan Bonnet. ‘Het huis is zeer museaal van spirit, niet echt warm of huiselijk’, zegt Guiot. ‘Onder de vlag van Thalie Art Project heb ik het drie jaar gebruikt om expo’s, concerten en performances in te organiseren. Ik wilde de architectuur delen met het publiek, en daarvoor leende het zich perfect.’

Na Guiot kwam de woning in handen van voormalig F1-piloot David Coulthard. En nog later bij een beroemde figuur uit de Parijse showbizz. Die laatste nam Studio Daskal Laperre onder de arm om het interieur grondig te renoveren en zelfs een stuk uit te breiden. ‘In overleg met Marc Corbiau kreeg de villa een annex over de twee verdiepingen. Die maakt de leefruimte en eetkamer ruimtelijker en praktischer dan voorheen’, zegt interieurarchitect Daphné Daskal, die samen met Stéphanie Laperre de ontwerpstudio leidt vanuit Kortrijk en Ukkel.

Dosis raffinement

© Jan Verlinde

De vorige eigenaar heeft uiteindelijk nooit in de villa gewoond, maar liet het interieur wel tot in de puntjes afwerken om het huis vervolgens te kunnen verkopen. ‘Toen hij dat van plan was, heb ik contact opgenomen met een oude vriendin die in het buitenland woonde. Wij gingen vaak samen op vakantie, en als zij in België was, zochten we elkaar op’, zegt Daskal. ‘De woning was in principe instapklaar, ideaal voor haar, want ze had geen zin in grote verbouwingswerken. Maar uiteindelijk hebben we toch nog behoorlijk wat aanpassingen gedaan.’

© Jan Verlinde

Zo werd de keuken compleet herwerkt in palissander, een veel warmere houtsoort dan voorheen. En ook de bar slash televisiekamer, pal naast het binnenzwembad, werd een stuk sfeervoller. ‘Het project is uitzonderlijk, omdat we het in vier jaar tijd twee keer hebben verbouwd voor twee totaal verschillende opdrachtgevers. We hebben de ruimtes en volumes grondig herzien, maar met respect voor het werk van Marc Corbiau. Het huis was destijds ontworpen voor een single, maar we hebben er een gezellige gezinswoning van gemaakt’, zegt Stéphanie Laperre. ‘Daphné en Stéphanie brachten textuur en verfijning in de woning’, zegt de huidige eigenares. ‘Dat contrast tussen de strakke architectuur en het warme interieur vind ik nu wel geslaagd. Ik wilde dit rechtlijnige huis wat convivialer en warmer krijgen. Het kon zachtheid, rondingen en elegantie gebruiken. We hebben het huis gekocht omdat we voelden dat het perfect geschikt was om met kunst te leven. Corbiaus architectuur vergemakkelijkt de kunstbeleving. Toch snapten sommige mensen niet wat we kwamen zoeken in die bunker. En of dat donkere bos aan de achtergevel ons niet afschrikte? Integendeel: zo dicht bij de natuur wonen is een voorrecht. Dit huis kadreert de natuur als een soort levend kunstwerk.’

Wereldburger

Studio Daskal Laperre renoveerde dit pand twee keer in vier jaar tijd voor twee verschillende opdrachtgevers. De keuken werd een warme ontmoetingsplek. Glaswerk van Ritsue Mishima en hanglampen van Alvar Aalto. © Jan Verlinde

Hoe lang de huidige eigenares in Corbiaus woning zal blijven wonen, is een raadsel. Maar ze voelt er zich inmiddels thuis, ook al noemt ze zichzelf een ‘echte wereldburger’. Haar moeder heeft Spaanse roots, maar is geboren in Congo, haar vader in Polen. Zijzelf groeide op in Duitsland en België, vertrok op haar 18de naar Londen, verhuisde eerst naar New York, dan naar Milaan en belandde uiteindelijk weer in België. ‘Ik voel me niet ontworteld. Je thuis voelen in de wereld zie ik als een rijkdom, niet als een manco’, zegt ze. Al die invloeden bundelde ze samen met haar partner in een eclectisch interieur, waarin de enige rode draad kwaliteit is.