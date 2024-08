Modeontwerpster Marie Adam-Leenaerdt | ‘Aan mijn kleding besteed ik weinig tijd’

9 uur | ‘Op zaterdag ga ik altijd naar dezelfde bakker in Elsene: Khobz. (glundert) Dichtbij is het niet, maar voor de allerbeste bakker van Brussel stap ik graag even in de auto. Soms passeer ik ‘s middags zelfs nog een tweede keer, dan komen de baguettes en pizzaatjes uit de oven. Voor de volledigheid: Khobz heeft het beste brood, maar de beste viennoiserie en brioches – die met bladerdeeg! – liggen bij Brood in Ukkel.’

11 uur | ‘La Ferme Nos Pilifs in Neder-Over-Heembeek is een bioboerderij en sociale werkplaats met een supermarkt en een planten- en tuinwinkel waar ik graag zaadjes koop voor mijn moestuin. Soms zijn er ook events: tijdens het jaarlijkse Brussels Tomato Festival bijvoorbeeld ontdek je er ontelbare tomatensoorten.’

12 uur | ‘Ik trek de tuin in, concreet mijn moestuin. Mijn moeder zette ooit de eerste stappen, maar ik was zelf verkocht zodra ik mijn eerste zaadjes plantte. De courgettes en komkommers doen het nu goed, maar voorts was het dit jaar niet evident door het slechte weer en de slakkenplaag, andere jaren heb ik wel twaalf tomatenvariëteiten. Zodra ik moestuinier, stoppen mijn gedachten. Ook bij het koken is dat zo.’

Lees meer Elke dag een marathon lopen? Zo doet deze ultraloper het

13 uur | ‘Misschien bereid ik snel iets om te eten; uitgebreid tafelen doe ik ‘s middags zelden.’

Advertentie

14 uur | ‘Sinds ik mijn eigen merk heb, gaat er geen zaterdag voorbij waarop ik niet minstens enkele uren werk. In het weekend valt het e-mailverkeer stil en trek ik me graag terug in mijn atelier voor research. Dat kan alle vormen aannemen: Vinted afspeuren naar die ene perfecte trenchcoat, mijn kledingarchief opruimen en geïnspireerd raken door wat ik tegenkom en moodboards maken.’

‘Als ik ergens aan begin, stop ik nooit halfweg. Of het nu gaat over groenten kweken, vintage scoren of mode ontwerpen.’ Marie Adam-Leenaerdt Modeontwerpster

16 uur | ‘Ricotta, mozzarella, ‘nduja… Bij Stival in Ukkel vind ik alle ingrediënten voor een pizzafeestje met vrienden in de tuin.’

19 uur | ‘Vorig jaar kreeg ik een pizzaoven cadeau en intussen heb ik me verdiept in het deeg. Als ik ergens aan begin, stop ik nooit halfweg: ik bekijk tutorials, leg mezelf challenges op. (grijnst) Of ik nu de Troc van Evere of Wilrijk afspeur naar servies en meubels, op veilingen en via annonces zoek, of heel ver ga in groenten kweken, voor mij is dat allemaal deel van dezelfde, in elkaar verweven art de vivre.’