Rolex wil met 'Certified Pre-Owned'-programma greep krijgen op tweedehandsmarkt

Op zoek naar een vintage Rolex, maar niet zeker of het exemplaar dat je op het oog hebt authentiek is? Het luxemerk biedt nu ook in België het Rolex ‘Certified Pre-Owned’-programma aan.

Ik was twaalf toen ik mijn eerste échte horloge kreeg. Geen Rolex, maar ik was er ongelooflijk trots op. Dat een horloge maturiteit en klasse uitstraalt, ik voelde het als jonge knaap meteen aan. Geen wonder dus dat uurwerken van een prestigieus merk nog altijd bijzonder in trek zijn. De Zwitserse luxemerken, met onder meer Rolex, Patek Philippe en Audemars Piguet, behaalden in 2023 samen een recordomzet van zo’n 26 miljard euro. Opmerkelijk, want laten we eerlijk zijn: met onze smartphone altijd binnen handbereik is een kunstwerkje dat de tijd aangeeft eigenlijk overbodig. Alleen is een horloge zoveel meer dan een ‘timekeeper’. Het weerspiegelt een prestatie of levensmijlpaal en is een accessoire dat de smaak en persoonlijkheid van de eigenaar perfect emaneert.

Nog méér gegarandeerd echt Het ‘Certified Pre-Owned’-programma van Rolex is de perfecte manier om de markt van tweedehands Rolexen te beheersen, maar dat betekent niet dat elk luxehorlogemerk al een gelijkaardig programma aanbiedt. Zo hebben Cartier en IWC voorlopig geen plannen om hun vintage horloges te certificeren. Richard Mille daarentegen doet dat al sinds 2015, waarbij elk horloge grondig wordt gerestaureerd – zowel esthetisch als mechanisch. F.P.Journe lanceerde in 2016 een vergelijkbare service, ‘Patrimoine’, specifiek voor horloges die niet langer in productie zijn. En ook Patek Philippe doet mee: elk horloge krijgt een uniek nummer waarmee je precies kunt nagaan wanneer het werd gemaakt en door welke horlogemaker, zodat een authentiek exemplaar snel van een vervalsing te onderscheiden is. Advertentie

Dat weten ook beroemde muzikanten als Diana Krall, Michael Bublé en Plácido Domingo, die zich de jongste jaren tot fervente fans van Rolex kroonden. De gevolgen daarvan laten zich raden: voor sommige modellen, zoals de Daytona en de GMT-Master II, bestaan er inmiddels lange wachtlijsten, net zoals bij de iconische Birkin-tas van Hermès. Logisch dus dat de tweedehandsmarkt, waar een horloge in een halve minuut van eigenaar kan wisselen, een bijzonder lucratief businessmodel is geworden. Een Rolex behoudt zijn intrinsieke waarde en kan zelfs een veelvoud van de originele prijs opleveren. In maart van dit jaar werd de Rolex Daytona van wijlen acteur Paul Newman verkocht voor een verbluffende 17,8 miljoen dollar, wat het het duurste horloge ooit maakte. Zelfs een vintage Daytona kan makkelijk een paar tienduizenden euro’s waard zijn wanneer die door Rolex als authentiek wordt erkend.

Yvan’s, de winkel voor luxehorloges in Brussel, is nu officieel onderdeel van het Rolex Certified Pre-Owned-programma. © Maxime Vermeulen / Courtesy of Rolex

Elk onderdeel onderzocht

Daarmee is het grote woord gevallen: authenticiteit. Enter het RCPO, oftewel het Rolex ‘Certified Pre-Owned’-programma. ‘Wij maken deel uit van het programma dat sinds juli in België werd gelanceerd’, zegt Ambre Friedmann, managing director van Yvan’s, de Brusselse luxehorlogeretailer. ‘Het biedt onze klanten de mogelijkheid een pre-owned Rolex-horloge aan te kopen dat volledig door het merk geauthentificeerd en gecertifieerd is. We vinden het belangrijk om als officiële retailer de klanten te begeleiden bij elke stap in het aankoopproces van een uurwerk. Rolex-horloges zijn ontworpen om meerdere generaties mee te gaan. Met het RCPO-programma creëren we de mogelijkheid een Rolex te kopen die altijd in het officiële circuit is gebleven. Zo weet de klant precies wat hij koopt.’

Daarmee raakt ze een belangrijk punt aan. Typ ‘vintage Rolex’ in op Google en er poppen een veelvoud aan websites op die tweedehandse exemplaren aanbieden. Hierdoor werd Rolex de jongste jaren zowat de grootste concurrent van zichzelf. Het RCPO-programma geeft het merk nu de kans een groot deel van de tweedehandsmarkt weer in handen te nemen. Dat is niet alleen fijn voor Rolex zelf, het is ook bijzonder goed nieuws voor iedereen die op zoek is naar een tweedehands horloge. Koop een vintage Rolex online bij een niet-officiële dealer en je bent nooit volledig zeker van de authenticiteit en herkomst. Het RCPO-programma brengt daar definitief verandering in.

Friedmann legt uit: ‘We werken samen met een horlogemaakster die door Rolex is opgeleid en al vijftien jaar in onze boetiek actief is. Ze onderzoekt elk onderdeel van het horloge op echtheid en controleert of alle onderdelen in goede staat zijn. Daarna volgt een evaluatie en beslissen we of we het horloge al dan niet aankopen. Als dat gebeurt, krijgt het horloge een grondige onderhoudsbeurt én een certificaat. Bovendien wordt het geleverd met een garantie van twee jaar.’

Rolex-horloges gaan vaak generaties mee. ‘Dankzij het RCPO-programma kunnen klanten een vintage Rolex aanschaffen die altijd binnen het officiële circuit is gebleven.’ © Courtesy of Rolex

Slecht nieuws