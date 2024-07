Topmodel Hannelore Knuts’ 11 beste adressen in Antwerpen

‘Willen mijn vrienden en ik ’s middags of ’s avonds samen iets gaan eten, dan kiezen we bijna altijd voor deze zaak dicht bij huis. Dan zetten we ons hier, drinken we een coupeke en eten we iets.’

‘Wat me in eerste instantie aantrok, was het terras. Het is hier een komen en gaan, en voor mij heeft deze zaak iets internationaals. Bovendien krijg je hier in een fijne sfeer lekker eten voorgeschoteld: de Belgische keuken, maar heel verfijnd, zou ik durven te zeggen. Al vind je hier naast een kaaskroket ook onder andere burrata.’

| Adres | Leopold de Waelplaats 34, 2000 Antwerpen

| Website | hotelpilar.be

2 | Minigolf Beatrijs

‘Rond een bezoek aan deze minigolf op Linkeroever plannen Angelo en ik geregeld een daytrip. Dan fietsen we door de fietstunnel, net voorbij Nieuw Zuid, om hier te komen minigolfen, om te komen spelen in de speeltuin en ook gewoon om even te komen hangen, voordat de veerboot ons weer terugbrengt naar ‘t stad. Een tof extraatje, trouwens: achttien kunstenaars namen de banen hier onder handen.’

| Adres | Beatrijslaan 19, 2050 Linkeroever

| Website | minigolfbeatrijs.be

3 | Renaissance

‘Deze winkel in de Lange Gasthuisstraat is best upscale. Wandel je hier binnen, dan kom je terecht in een prachtige, betegelde inkom met een trap, waar her en der bloemstukken en paspoppen met uitstekende looks staan uitgestald. Van een geweldige first impression gesproken; een mooie manier om mensen in je winkel te introduceren, vind ik dat. En belangrijker: hier heb ik al een aantal toffe dingen gevonden én ze zijn hier heel lief.’

| Adres | Lange Gasthuisstraat 16, 2000 Antwerpen

| Website | princess.eu/renaissance

4 | Graanmarkt 13

‘Een andere favoriete weak spot is Graanmarkt 13. Ook hier vind je een toffe selectie, van parfums tot accessoires, en van keramiek tot kleding, met als surplus een integere mindset van de eigenaars en het winkelpersoneel. Zalig.’

| Adres | Graanmarkt 13, 2000 Antwerpen

| Website | graanmarkt13.com

5 | Scheldekaaien

‘Dat Antwerpen de Schelde heeft, vind ik top, net zoals de vernieuwde Scheldekaaien. De horizon, het water en de open ruimte maken dat hier een soort van visuele rust heerst die ik niet vind in de stad zelf. Als er geen cruiseschepen liggen, tenminste, want die durven hier steeds vaker aan te meren en mijn view te blokkeren.’

‘Omdat ik er op wandelafstand van woon, kom ik hier meestal ‘s morgens heel vroeg naartoe. Dan zet ik me op een bankje om te mediteren, om een podcast te luisteren, of om er gewoon te zijn. Recent luisterde ik hier de podcast ‘Death of an Artist’. Het eerste seizoen vertelt het verhaal van een schandaal dat zich afspeelde in de kunstwereld, à la O.J. Simpson. In seizoen 2 spreekt een kunsthistoricus over hoe Jackson Pollock dankzij zijn vrouw is kunnen worden wie hij vandaag is in onze hoofden.’

| Adres | Vlaamsekaai en Waalsekaai, 2000 Antwerpen

6 | Theaterplein

‘Liever dan in een skatepark komt Angelo steppen op dit grote plein. Terwijl hij zijn vrijheid ontdekt binnen de grenzen van de stad, zit ik hier op een bankje. Omdat ik hem intussen oud genoeg vind, durf ik mij te verliezen in een boek. Maar ik geniet er ook van om naar hem te kijken, en naar hoe hij op zoek gaat naar zijn individualiteit in de grotemensenwereld.’

| Adres | Theaterplein, 2000 Antwerpen

7 | KMSKA

‘Het KMSKA vind ik de trots van het Zuid. Ik kan zowel van de buitenkant van het gebouw en de tuin errond genieten als van de collectie. Fantastisch ook hoe ze aan de jongste bezoekers hebben gedacht, die hier op werken kunnen klimmen, bijvoorbeeld.’

‘Omdat ik een museumpas heb, was ik van plan om hier geregeld binnen te wandelen, een zaal uit te kiezen en mij daar even te zetten in plaats van in de zetel thuis. Ik moet toegeven dat me dat nog niet is gelukt. Maar ben ik hier, dan neig ik naar de schilderkunst, voor de laag poëzie die op de werken ligt.’

| Adres | Leopold de Waelplaats 1, 2000 Antwerpen

| Website | kmska.be

8 | De Nor in het Middelheimmuseum

‘Deze social sculpture van Dennis Tyfus en FVWW Architecten wil ik al heel lang eens bezoeken. Het is bijna schandalig dat ik hier nog niet ben geraakt, eigenlijk, maar omdat de optredens en feestjes die ze hier buiten organiseren zo kleinschalig zijn, zijn ze altijd meteen uitverkocht.’

‘Lukt het me niet om een ticket te bemachtigen, dan hoop ik deze zomer zeker nog eens te kunnen gaan ronddolen in het Middelheimpark, samen met Angelo. Omdat ik dit park een heel mooi idee vind, kom ik hier graag de kunst ontdekken. Ik heb het altijd een wat magische plek gevonden.’

| Adres | Middelheimlaan 59, 2020 Antwerpen

| Website | denor.be

9 | Invincible

‘In het historisch centrum kom ik graag. Vooral toen Angelo en ik pas terug waren van New York en we hier naartoe kwamen, was ik me hyperbewust van de ouderdom van de gebouwen. De geschiedenis erachter vind ik indrukwekkend en op een mooie manier ook heel humbling.’

‘In een van de smalle straatjes ligt de kleine, casual zaak Invincible. Omdat vrienden uit New York langskwamen voor een expo bij Tim Van Laere Gallery, had Tim hier voor ons een tafel gereserveerd. We aten aan de toog, waarachter je ze voor jou ziet koken. Wat me het meest is bijgebleven van dat bezoek, zijn het blok parmezaan waarin ze hun pasta gooien en het feit dat er sabayon tussen hun desserten staat. Het witte goud van het restaurantleven, werd me als kind verteld. Omdat het een gerecht is dat ik maar heel zelden ergens tegenkom, móést ik hier sabayon eten.’

‘De eigenaar vroeg Marcel, de exposerende kunstenaar van het gezelschap, of hij met een alcoholstift een tekening wilde maken op de muur in de kelder, waar één tafel staat die je kan reserveren. Die muur is intussen een verzameling van tags. Je zal er ongetwijfeld nog bekende namen tussen vinden.’

| Adres | Haarstraat 9, 2000 Antwerpen

| Website | invincible.be

10 | Eat Dust

‘Dit Belgische merk vind ik fantastisch. In de Volksstraat, tegenover het Instituut voor Tropische Geneeskunde, vind je een van hun winkels, waarin ook het Caffenation-filiaal Antwerp KOCO huist. Naast koffiedrinken kan je hier onder andere keramiek en boeken kopen, en natuurlijk vind je hier ook een toffe kledingcollectie, waaronder het vrouwenlabel ‘Girls of Dust’. Die is heel casual en cool en bestaat vooral uit denim items - ikzelf heb er een aantal broeken en hemden van. En bovendien waren ze supervrijgevig toen ik bezig was met mijn styling voor ‘Belgium’s Next Top Model’.’

| Adres | Volksstraat 2, 2000 Antwerpen

| Website | eatdustclothing.com

11 | Wouters & Hendrix

‘Van Wouters & Hendrix ben ik al zo’n vijftien jaar de ambassadrice. Omdat ik een grote fan ben van hun juwelen, maar ook omdat ik veel respect heb voor de vrouwen achter het label. Ze zijn van dezelfde generatie als de Antwerpse Zes, en hebben met hun juwelen een mooie plaats weten te veroveren in de modewereld. Die stallen ze uit in een prachtig pand op de Steenhouwersvest.’

‘Ik woonde in New York toen ik was bevallen en mijn moeder was overleden. Op dat moment kwam ik eigenlijk nergens, dus zei ik hen dat ze me geen juwelen meer hoefden op te sturen. Niemand zou de juwelen zien, dacht ik. Maar ze wilden me ook in moeilijke tijden blijven steunen. ‘Doe die maar aan om in je pyjama te zitten dan’, antwoordden ze. Met hen heb ik al jarenlang een persoonlijke relatie.’