Recept | Gegrilde tarbot en garnalenjus, zilte groenten, spinazie en tomaat

Chefs spelen met smaak in een culinaire roulette. In deze aflevering: chef Tom Loockx van restaurant Stable in Edegem serveert zijn recept voor gegrilde tarbot en garnalenjus, zilte groenten, spinazie en tomaat.

Deze keer zet Tom Loockx , kok van Stable in Edegem, alles in op vis.

‘Ik probeer lekker eten niet te ingewikkeld te maken. Hier vertrekken we van een topstuk vis en combineren we dat met ingrediënten die perfect bij elkaar passen, zoals zilte groenten en spinazie. Ook gekonfijte tomaten gaan goed samen met spinazie. Ik hou van een intense jus in een bereiding: deze versie met garnalen heeft veel power in huis.’