Recept | Oester met gerookte paling, komkommer en brioche

‘Ik ontdekte het werk van Edith Dekyndt in de Bourse de Commerce in Parijs, het privémuseum van de Franse zakenman en miljardair François Pinault. Momenteel heeft ze een solotentoonstelling in de Fondation CAB, de kunststichting van Hubert Bonnet in Saint-Paul-de-Vence. In haar werk gebruikt de Belgische kunstenares graag povere materialen zoals takjes, zout, gist of textiel. Ze verenigt natuur en cultuur door materialen bloot te stellen aan wetenschappelijke processen, zoals ontbinden of beschimmelen. Een beetje zoals koks ingrediënten pekelen, roken of fermenteren.’