Recept van sterrenchef Nicolas Misera | Clafoutis met perzik en vanille-ijs

Chefs spelen met smaak in een culinaire roulette. In deze aflevering: sterrenchef Nicolas Misera van restaurant Misera in Antwerpen serveert zijn recept voor clafoutis met perzik en vanille-ijs.

‘Clafoutis is een Frans gebak dat voor mij nog het meest op een vochtige cake lijkt. Ik heb een beetje moeten zoeken naar een beslag dat voldoende luchtig en fris was – ik vind een dessert al snel te zwaar. Eerder deze zomer hebben we in het restaurant een versie met pistache en kersen gemaakt, voor de nazomer kiezen we voor perzik en amandel.’