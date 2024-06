3 nieuwe exclusieve hotels getipt, van Mexico tot Londen

Wij selecteerden drie nieuwe luxeverblijven. Van de kleurrijke appartementen in El Nido de Quetzalcóatl in Mexico tot duurzame hotels in Londen en Grenada.

1 | BoTree Hotel | Londen

Het onlangs geopende BoTree Hotel in Londen, in de wijk Marylebone, telt 199 stijlvolle kamers, inclusief dertig suites. Met één voet in Mayfair en een andere in Soho is de locatie top.

Maar waarmee BoTree echt het verschil wil maken, is zijn ‘conscious luxury’-concept: een hotel vol glamour, maar ook met een sterke focus op milieuvriendelijkheid, persoonlijke service en ontspannen luxe. Hier geen traditionele receptie: in plaats daarvan word je verwelkomd in comfortabele leren fauteuils met een verfrissend drankje. De legendarische Britse ‘stiff upper lip’ is hier dus ver te zoeken.

| Prijskaartje | Vanaf 645 euro per nacht in een tweepersoonskamer

| Website | thebotree.com

2 | Six Senses La Sagesse | Grenada