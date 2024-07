6 luxueuze verborgen parels voor een droomvakantie op Ibiza

2 | Restaurant Casa Linda

Sant Josep de Sa Talaia

Advertentie

In dit restaurant in de tuin van hotel Jardines de Palerm eet je in een intieme setting, aan een tafeltje omgeven met groen met zicht op zee. Onder andere daarmee wil restaurateur Tomas Abellan gasten het gevoel geven dat ze hier ‘eten zoals thuis’.

Op het bord: de mediterrane keuken, met respect voor Ibiza’s smaak- en kleurenpalet en de lokale seizoensproducten waarmee ze werken. Mag niet ontbreken in je keuze van vier gerechten om te delen: de tartaar van tomaat ‘estilo Casa Luz’ - een tip van de chef die ons werd omschreven als ‘het beste wat je ooit zult proeven’. Na de maaltijd spraken we de chef alvast niet tegen. De avond afsluiten kan met een cocktail in de bar achterin de tuin.

Casa Linda

| Waar | In de tuin van hotel Jardines de Palerm

| Website | casalindaibiza.com

3 | Cala Bonita

Playa de S’Estanyol

Dankzij een waanzinnige setting heeft Cala Bonita genoeg aan een eenvoudige houten constructie met een al even no-nonsenseinterieur. De zaak ligt verstopt achter een eindeloze zandweg tussen naaldbomen, op enkele meters van de zee, wat het strand zo afgelegen maakt dat het bijna privé aanvoelt.

In het zand en in de zee geniet je van hoe puur de natuur kan zijn. Tussen het zonnebaden en zwemmen door kun je in de bar terecht voor een sapje of een cocktail. Lunchen of dineren doe je in het restaurant. Op het menu: mediterraan culinair erfgoed. Het is seafood dat de show steelt, met altijd een catch of the day vergezeld van andere lokale producten. Of je je vis-, vlees- of vegetarisch gerecht deelt of niet, dat beslis je hier zelf.

Advertentie

Cala Bonita

| Waar | Playa de S’Estanyol, 07840, Santa Eulària des Riu, Ibiza

| Website | calabonitaibiza.com

Lees meer Ibiza | Kijk binnen in de villa van deze Antwerpse ondernemer

4 | Aiyanna

Cala Nova

Na opnieuw een lang, zanderig en hobbelig parcours door een naaldbos, strand je op een andere rand van het eiland op een kronkelig vlonderpad. Het gidst je langs verschillende strandbars en -restaurants en resorts die een voor een uitkijken op de baai van Cala Nova, waar locals en toeristen flink watersporten en ronddobberen op het doorzichtige water.

Zo ook Aiyanna, Ibiza’s eerste met een internationaal duurzaamheidscertificaat bekroonde zaak én een van ‘s werelds beste beachclubs volgens Condé Nast Traveller. In de schaduw van kleurrijke ‘barriletes’-parasols blijf je hier uren plakken terwijl je eerst de wijn-, cocktail- en mocktailkaart doorneemt en je je vervolgens naar het hogergelegen terras verplaatst voor een lunch of diner.

In een boho-chic interieur proef je hier de mediterrane keuken. Op de kaart staan veel vegetarische en vegan gerechten om te delen, gemaakt van lokale seizoensproducten, vaak ook biologisch uit eigen tuin. Een van de gerechten die je hier zeker moet proberen, al is het maar voor de show die erbij hoort: de hele gebakken zeebaars, die ze aan tafel komen fileren.

Advertentie

Aiyanna

| Waar | Av. Cala Nova, S/N, 07850 Cala Nova, San Carlos, Ibiza

| Website | aiyannaibiza.com

5 | Amante

Cala Sol d’en Serra

Sinds de opening in 2009 straalt Amante van de lovende recensies. Bovendien werd het al meermaals uitgeroepen tot beste finediningrestaurant én tot beste beachrestaurant van het eiland. Inmiddels is deze luxebestemming tussen de kliffen bij de baai van Sol d’en Serra een van Ibiza’s meest iconische zaken voor diners aan het strand.

Zulke bekroningen krijg je niet door alleen een fenomenaal uitzicht aan te bieden. Ook de verfijnde mediterrane gerechten die ze je hier voorschotelen, maken deze plek de moeite waard. De biologische ingrediënten die ze daarvoor gebruiken, halen ze hier, net als in zusteronderneming Aiyanna, uit eigen tuin. Om uit te proberen: hun signatuurgerecht ‘arroz con bogavante’ - Spaanse rijst met kreeft.

Hier is het trouwens niet alleen ‘s avonds feest. Je begint de dag met een yogasessie, om daarna met een cocktail naar een van de ligbedden te trekken. En is het donker, dan kijk je hier een film in een van de mooiste cinema’s van de planeet.

Amante

| Waar | Cala Sol d’en Serra, Santa Eulària des Riu, Ibiza, 07816

| Website | amanteibiza.com

Advertentie

6 | Roca House | Open sinds juni 2024

Roca Llisa

In tegenstelling tot de meeste horeca op Ibiza is dit volledig door Belgen geleid mediterraan restaurant het hele jaar door geopend. Naast ontbijten, lunchen en dineren, haal je hier ook dagelijks versgemaakt brood en ijs en andere delicatessen en accessoires. Bovendien relax je hier met een wijntje of cocktail bij het zwembad.

Voordat Roca House hier huisde, deed het domein dienst als clubhuis van Ibiza’s enige golfclub. Creneau International, een agency met verschillende restaurantconcepten in binnen- en buitenland, maakte er een toevluchtsoord van voor zowel locals als toeristen.

Elementen als de terracotta vloer en de planten wilde Creneau behouden, en vormen een eclectisch geheel met de rest. Zo ook met de Belgische kunst die een kunstcurator voor Roca House selecteerde. Het bureau creëerde verschillende hoekjes waar je intiem of in groep kunt eten, maar ook bijvoorbeeld kunt werken.

Voormalig sterrenchef Bart Thoelen kookte de voorbije jaren in Dubai, maar leidt vandaag dit restaurant. Hoewel hij nog maar een paar maanden op Ibiza woont en hij naar eigen zeggen zijn weg nog wat moet vinden in de gastronomie van het eiland, biedt hij een uitgebreide kaart aan met gerechten waarin hij de Franse keuken combineert met die van Ibiza en Dubai. Grillen, koken op open vuur, fermenteren: het gebeurt allemaal met veel aandacht voor de plaatselijke keuken. Geen bloemetjes op het bord, maar simpele, kwalitatieve gerechten gemaakt van lokale producten.

Check zeker het prikbord in de toiletten om te ontdekken wie deze spot ook al bezocht.