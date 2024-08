Actrice en influencer Liandra Sadzo over de reis van haar dromen

‘Toch kan ik er ook van genieten om gewoon een boek te lezen aan het zwembad en lekker te eten. Op voorwaarde dat ik in de natuur kan lopen of hiken.’

Vanaf welke luchthaven vertrek je?

‘Vanaf Brussels Airport, waar ik binnen een halfuur ben en ik het heel vlot vind gaan. In tegenstelling tot Charleroi, dat me de afgelopen maanden genoeg heeft geïrriteerd.’ (lacht)

Hoeveel op voorhand arriveer je op de luchthaven?

‘Twee uur van tevoren, punctueel als ik ben. Omdat stress het laatste is wat ik wil ervaren als ik op vakantie vertrek. Zo kan ik nog rustig een koffietje drinken en bijna meteen daarna gaan boarden.’

Advertentie

Hoeveel bagage heb je bij?

‘Heel veel, zouden mijn ouders en vriend zeggen. (lacht) Veel kleren, omdat mooie foto’s maken in verschillende outfits nu eenmaal bij mijn job hoort. Ook de helft van al mijn sieraden gaat mee, en vijftig procent van mijn koffer vul ik met haartools en skincareproducten.’

‘Al reis ik niet naar Bali om te werken, maar om echt te ontspannen, toch zal ik de foto’s die ik daar maak, uiteindelijk op sociale media posten. Wel probeer ik tegenwoordig alles op één dag te shooten, zodat ik mijn haar en make-up maar één keer moet doen.’

Wat is het vreemdste item in je bagage?

‘Ik neem weleens een darmkuur mee, zoals onlangs op autovakantie. Dat poeder meng ik ‘s ochtends met water en drink ik op om mijn darmen te reinigen. Wanneer ik vettig eet op vakantie, bijvoorbeeld. Op de luchthaven zouden ze dat misschien wat verdacht vinden.’ (lacht)

Hoe zie je eruit?

‘Ik draag een losse joggingbroek, basic top, ritstrui en sneakers. Een comfy outfit, dus. En geen make-up, maar wel skincare.’

Waar houd je je onderweg mee bezig?

‘Heb ik op de luchthaven nog tijd over, dan los ik graag een kruiswoordraadsel op. Of lees ik een boek. ‘16:8’ van Servaas Binge, bijvoorbeeld, over vasten. Ontspannende lectuur voor aan het zwembad kun je het niet noemen, maar wel superinteressant. En eens geen fictie. Maar ook ‘Everything I Know About Love’ van Dolly Alderton, een soort dagboek van een girly in haar twenties, blijkt de moeite waard.’

‘Misschien opmerkelijk voor een actrice, maar veel tv-kijken doe ik niet. Een uitzondering is ‘Belgium’s Next Top Model’. Omdat fotografie, fashion en make-up mij altijd al boeien. En omdat ik steeds benieuwd ben naar wat de modellen ermee zullen doen en naar welke feedback de jury zal geven op hun keuzes.’

Advertentie

Naar welke muziek luister je onderweg?

‘Zet ik mijn koptelefoon op, dan begin ik meestal meteen te monteren. En anders klinkt er ASMR (Autonomous Sensory Meridian Response, een soort audio dat ontspanning of een tinteling opwekt, n.v.d.r.). Bij ‘finger feathers’ val ik instant in slaap.’

Luister je wel eens naar podcasts?

‘Onderweg luister ik naar mijn favoriet van het moment, ‘Pursuit of Wellness’. Over gezondheid en over hoe je jezelf een optimale levensstijl aanmeet. Hoewel ik er veel mee bezig ben, leer ik nog elke dag bij. Niet alleen over hoeveel rommel we eten, maar ook over hoe we door kleine veranderingen beter en langer kunnen leven.’

‘Ter afwisseling luister ik naar ‘Bob’, een spannende podcast van het Belgisch-Nederlandse AudioCollectief SCHIK. Daarin onderzoeken ze of de Bob over wie Elisa, een vrouw met dementie, het heeft, wel echt heeft bestaan.’

Wat eet je onderweg?

‘Zoute nootjes, omdat ik enorm hou van crunchy. En kauwgom, dat ik hoe dan ook altijd overal mee naartoe neem. Handig voor de plop na het luchtdrukverschil, maar het houdt vooral mijn kauwverslaving in stand - kauwgom is mijn excuus om dag in, dag uit te kunnen kauwen.’

Wat is je favoriete luchtvaartmaatschappij?

‘Een goede service is aangenaam, natuurlijk. Maar omdat ik in een vliegtuig meestal meteen in slaap val, ben ik al tevreden wanneer de landing zacht is en ik op mijn bestemming raak. Een favoriet heb ik dus niet echt.’

Wat is je grootste ergernis op het vliegtuig?

‘Omdat ik hypersensitief ben, kan ik geluiden in het algemeen ervaren als triggers. Fysiek en verbaal oncontroleerbare kinderen ergeren mij dus wel. Nu, een kind is een kind, natuurlijk, maar geef hen dan geen iPad om hen ‘Mickey Mouse Clubhouse’ te laten kijken op het maximale volume. Daar kan mijn noisecancellingkoptelefoon niet tegenop.’ (lacht)

Wat zijn je rare reisgewoonten?

‘Op mijn bestemming richt ik de hele boel opnieuw in. Zodat het er voor mij juister en meer homy aanvoelt.’