'Cannes't miss' | 10 adressen vol glitter en glamour in de Franse badstad

2 | Martinez

Stilstaan is achteruitgaan, en dat lijkt deze vaste waarde aan de Croisette goed te beseffen. Na een grondige renovatie door architect Pierre-Yves Rochon, waait er nu een frisse wind door de keuken dankzij Jean Imbert. De chef maakte vorig jaar zijn entree met de opening van La Plage du Martinez, waar gasten op het privéstrand kunnen genieten van gastronomische gerechten met zicht op de iconische pier voor het hotel. Leuk detail: je zakt er neer in een legendarische regisseursstoel, als knipoog naar het filmfestival.

Martinez is een vaste waarde aan de Croisette in Cannes.

Nu heropent de chef het volledig vernieuwde restaurant La Palme d’Or. Naast culinaire verwennerij biedt Martinez ook een oase van wellness met L’Oasis, een wellnessoord dat in 2022 is afgewerkt. Hier vind je een spa, fitnessruimte en zwembad, omringd door een tuin waar lavendel, salie en gardenia’s welig tieren.

Martinez

| Prijskaartje | Vanaf 560 euro voor een tweepersoonskamer

| Adres | 73 Boulevard de la Croisette, Cannes

| Website | hotel-martinez.com

3 | Canopy by Hilton

Vorige zomer meerde tussen de oude haven en de historische wijk Le Suquet een nieuw hotel aan: Canopy by Hilton. Deze nagelnieuwe plek, ontworpen door de Belg Ramy Fischler, is doordrenkt met een kunstig sausje.

In de hotelkamers pronkt het werk van twaalf jonge kunstenaars aan de muren, in het brunchcafé werd een volledige muur met keramieken kruiken gedecoreerd, en op het dak is het wegdromen van een levend schilderij. Op de rooftop met bar en restaurant is het namelijk genieten van een adembenemend 360 gradenpanorama over de stad, de oude haven en de kust.

Canopy by Hilton

| Prijskaartje | Vanaf 324 euro voor een tweepersoonskamer

| Adres | 2 Boulevard Jean Hibert, Cannes

| Website | hilton.com

Restaurants en bars

4 | Salama

Tussen de Croisette en de Rue d’Antibes smul je van het beste van de Marokkaanse keuken: van kruidige couscous over pruttelende tajine tot mierzoete gebakjes. Ook het warme terracotta kleurenpalet en de vele decoratieve objecten, die rechtstreeks uit de ateliers van Marokkaanse ambachtslui komen, voelen als een reis naar Noord-Afrika.

Bij Salama smul je van het beste van de Marokkaanse keuken.

Bij Salama blendt de authentieke sfeer van de Maghreb feilloos met de elegantie van de Franse Rivièra. Tip: blijf tot na de tweede service, dan komt het restaurant helemaal tot leven met deejaysets en levendige dansacts.

Salama

| Adres | 10 Rue Florian, Cannes

| Website | salama-cannes.com

5 | Sens

Bij Sens gaan ze prat op hun chef-in-residenceconcept. Het restaurant brengt getalenteerde chefs van over de hele wereld naar Cannes. Hier krijgt het culinaire talent niet alleen een tijdelijke woon- en werkplek, maar vooral ook een eigen platform.

Sens brengt met zijn chef-in-residenceconcept getalenteerde koks van over de hele wereld naar Cannes.

In de keuken kunnen de chefs hun creativiteit de vrije loop laten, zolang ze hun menu’s afstemmen op de seizoenen en werken met lokale producten, zoals de vangst van de dag. Het uitgepuurde interieur fungeert als canvas voor de creatieve gerechten. En als restaurantgast vang je een glimp op van de kunstenaars in actie door de open keuken.

Sens

| Adres | 9 Rue d’Oran, Cannes

| Website | sens-restaurant.fr

Winkels

6 | Rue d’Antibes

Tussen de vele internationale merkenwinkels en boetieks in de Rue d’Antibes, parallel aan de Croisette, vind je ook winkels die al decennialang een begrip zijn in de stad (en ver daarbuiten). Denk aan luxehorlogemaker en juwelier Louis Julian, opgericht in 1862, en de schoenenmaker Jacques Loup, begonnen in 1941, van wie gezegd wordt dat hij de schoenen voor heel Cannes maakt.

Louis Julian

| Adres | 71 en 75 Rue d’Antibes, Cannes

| Website | bijouterie-julian.com

Jacques Loup

| Adres | 21 Rue d’Antibes, Cannes

| Website | jacques-loup.com

To do’s

7 | Musée Bonnard

De Franse schilder Pierre Bonnard (1867-1947) verruilde in 1930 het drukke Parijs voor de rust van Le Cannet aan de Franse Rivièra. Geïnspireerd door het landschap en het licht van het Zuiden creëerde hij er meer dan driehonderd werken.

Het Musée Bonnard, op een steenworp van de Rue Saint-Sauveur, biedt een prachtige collectie van Bonnards schilderijen, tekeningen en andere artistieke werken.

Le Vieux-Cannet, op een kwartier rijden van Cannes, heeft altijd al kunstenaars aangetrokken. Zoals Pierre Bonnard, wiens oeuvre je kunt bewonderen in het Musée Bonnard. © Le Cannet Tourisme

Tot en met 9 juni kun je er de tentoonstelling ‘Toulouse-Lautrec’ bezoeken. Het was namelijk Bonnard die met zijn affiche ‘France-Champagne’ (1891) de weg baande voor kunstschilder Toulouse-Lautrec. Die laatste was niet alleen de bedenker van de moderne poster, maar werd er ook een meester in. De tentoongestelde collectie omvat tachtig posters, litho’s, proefdrukken en albums.

Musée Bonnard

Expo

| Datum | Van 16 maart tot en met 9 juni

| Adres | 16 Boulevard Sadi Carnot, Le Cannet

| Website | museebonnard.fr

8 | Abbaye de Lérins

Ook op Saint-Honorat, het kleinste van de Lérins-eilanden, ontsnap je aan de drukte van de stad. Op dit groene toevluchtsoord, al eeuwenlang bewoond door monniken, kun je de Abbaye de Lérins bezoeken.

Voor de kust van Cannes nodigen de Lérins-eilanden uit om heerlijk te niksen. Of om een bezoek te brengen aan de wijnmakende monniken. © Anthony Salerno / Unsplash

De ongeveer twintig monniken die permanent op het eiland wonen, leven voornamelijk van de wijnbouw. Hun acht hectare grote wijngaard produceert meer dan 30.000 flessen wijn van zes verschillende druivenrassen. De wijnen worden verkocht onder het label Abbaye de Lérins en je kunt ze elke eerste vrijdag van de maand proeven tijdens een degustatiemoment (op voorhand te boeken). In de abdijwinkel verkopen de monniken naast hun wijnen ook zelf geproduceerde likeur en olijfolie.

Abbaye de Lérins

| Adres | Île Saint-Honorat, Îles Lérins, twintig minuten varen van de haven van Cannes

| Website | abbayedelerins.com

9 | Genius Loci x Maison Bernard

Van 8 tot en met 23 juni opent Genius Loci de deuren van Maison Bernard, een architecturaal meesterwerk in Théoule-sur-Mer (op dertig minuten rijden van Cannes). Dit icoon van organische architectuur werd ontworpen door Antti Lovag in de jaren 70. Genius Loci, opgericht door Marion Vignal, zet deze briljante creatie in de schijnwerpers met een unieke tentoonstelling.

Maison Bernard, het architecturale meesterwerk van Antti Lovag in Théoule-sur-Mer, gaat in juni in dialoog met het werk van meer dan twintig kunstenaars. © Yves Gellie pour le Fonds de dotation Maison Bernard

Het werk van meer dan twintig kunstenaars gaat er in dialoog met de architectuur van Lovag. Daarnaast presenteert danser en choreograaf Némo Flouret, met de steun van Dance Reflec­tions by Van Cleef & Arpels, ‘Dance Parc: A Playground Project’. Ook op het programma: een in-situworkshop in samenwerking met de kunstschool Villa Arson uit Nice, gehouden in een tijdelijke en ecoverantwoorde installatie.

Genius Loci x Maison Bernard

Expo

| Datum | Van 8 tot en met 23 juni, maar alleen volgens afspraak

| Adres | Port-la-Galère, Théoule-sur-Mer

| Website | geniusloci-experience.com

10 | Festival d’Art Pyrotechnique

Elke zomer verwelkomt Cannes in zijn baai een van ‘s werelds meest prestigieuze vuurwerkfestivals. Meesters in de vuurwerkkunst zakken daarvoor van over de hele wereld naar de badstad af en presenteren er zorgvuldig georkestreerde vuurwerkshows. Gedurende zes zomerse avonden verlichten zij, voor de ogen van 100.000 toeschouwers per avond, met hun creativiteit de lucht boven Cannes.