Waarom Careyes in Mexico dé nieuwe jetset destination is

En zeggen dat het allemaal begon met een helikoptervluchtje. Toen de Italiaan Gian Franco Brignone in de jaren 60 toevallig over deze Mexicaanse regio vloog, was het meteen raak. De aristocraat, die zich na zijn bankierscarrière op de vastgoedmarkt had gestort, vond dat het landschap van dit stukje tropisch paradijs tussen Puerto Vallarta en Manzanillo verdacht goed leek op de Amalfikust in Italië. Dus besloot Brignone het 25.000 hectare grote perceel langs de Stille Oceaan te kopen en er een privéresort van te maken dat de internationale jetset kon bekoren.