Total reboot | 4 topadressen voor wie de septemberrush achter zich wil laten

03 | La Réserve, Genève, Zwitserland

et weelderige park rond La Réserve, met uitzicht op het Meer van Genève. © Gregoire Gardette

Waarom?

Om je mentale gezondheid te verbeteren en de schadelijke effecten van langdurige stress te verminderen.

Waar?

La Réserve ligt verscholen in een weelderig park van 4 hectare aan de oevers van het Meer van Genève. Dit resort lokt al meer dan twintig jaar doorgewinterde reizigers naar Genève. Het domein bevindt zich halverwege de internationale luchthaven en het stadscentrum en beschikt over een klein kiezelstrand. In de zomer kun je er watersporten (onder meer suppen en catamaranzeilen). Bij mooi weer kun je vanuit het resort per boot naar Genève.

Inspiratie?

Een plek vol superlatieven. Het hotel is ontworpen als een Afrikaanse lodge, met 29 suites en 73 kamers, allemaal ingericht door de Franse topdecorateur Jacques Garcia. Alle kamers en suites hebben een unieke kleurencode. Voor fijnproevers zijn er vijf restaurants, waaronder het Tsé Fung, het enige met een Michelinster bekroonde Chinese restaurant in Zwitserland. Zen, maar dan met een culinaire twist.

De Spa Nescens. © Gregoire Gardette

Specialiteit?

Een complete reset, zowel vanbinnen als vanbuiten. La Réserve staat bekend om zijn wellnessexpertise, gebaseerd op de principes van de Clinique Nescens, een Zwitserse pionier in ‘healthy aging’, opgericht door professor Jacques Proust. In de enorme Spa Nescens (maar liefst 2500 m²) kun je kiezen uit een hele reeks anti-agingprogramma’s, maar je kunt er ook terecht voor osteopathische consulten, voedingsadvies of doelgerichte massages (detox, stressverlichting, afslanking, hotstone...). De gezichtsbehandelingen met de Nescens-productlijn maken de ervaring compleet.

Specialiteit?

Je cortisolniveau verlagen en je huid weer laten stralen. Het ‘Better Aging’-programma voor vrouwen begint met een grondige check-up, inclusief bloedanalyse, cycluscontrole en osteopathische en voedingsconsulten. Elk programma is op maat gemaakt en omvat coaching, massages, gezonde maaltijden, infratherapie, pulsotherapie en reshapingsessies.

Kers op de taart?

Dit is ook een perfecte bestemming voor gezinnen, dankzij de kidsclub en de boomhutten. Om maar te zeggen: ook mét de kinderen mee kun je hier helemaal tot rust komen.

Portemonnee?

Vanaf 3090 euro voor een vierdaags programma, exclusief verblijf.

03 | São Lourenço do Barrocal, Monsaraz, Portugal

© Ash James

Waarom?

Voor een authentieke reset-vakantie, met een keuken die alleen werkt met ingrediënten van eigen kweek.

Waar?

Op een steenworp van het Alqueva-meer, het grootste kunstmatige meer van Europa, ligt Monsaraz, in de Portugese regio Alentejo. Dit versterkte middeleeuwse stadje bevindt zich op een rotsachtige heuveltop. De huizen in dit autovrije dorp zijn allemaal witgekalkt. Het lijkt wel Griekenland.

In de 19de eeuw was São Lourenço do Barrocal nog een levendig landbouwdorp met meer dan 50 families. Vandaag is het een landgoed van bijna 800 hectare dat biologisch gecertificeerd is en al acht generaties in handen is van dezelfde familie. José António Uva heeft de oude stallen en gebouwen getransformeerd tot 22 kamers, 2 suites en 16 cottages, in een landelijke stijl mét eigentijdse, handgemaakte details uit de regio.

De 22 kamers, 2 suites en 16 cottages van São Lourenço do Barrocal stralen landelijke charme uit, met eigentijdse, handgemaakte details uit de regio. © Ash James

Specialiteit?

Het biologische cosmeticamerk Susanne Kaufmann heeft zijn stempel gedrukt op de spa van deze boerderij, met natuurlijke behandelingen en een serene, bijna kloosterachtige sfeer. De gewelfde gangen leiden naar vier behandelkamers, een ontspanningsruimte, droge sauna’s en een hydrotherapieruimte met een cederhouten bad.

Kers op de taart?

Letterlijk: twee restaurants, die gerechten serveren die allemaal bereid zijn met biologische seizoensproducten uit de eigen moestuin. Restaurant Hortelão is sowieso een aanrader ‘s avonds, want dan dineer je onder een schitterende, inktzwarte sterrenhemel zonder lichtvervuiling.

Een andere must-visit is de delicatessenwinkel van het landgoed, waar je terecht kunt voor Alentejaanse wijn, Iberische ham en de typische Portugese Pastéis de Nata.

Portemonnee?

Vanaf 746 euro per nacht.

04 | Lanserhof, Sylt, Duitsland

Het indrukwekkende gebouw van architect Christoph Ingenhoven heeft het grootste rieten dak van Europa. © Alexander Haiden

Waarom?

Voor een jaarlijkse reset.

Waar?

Bekend als de ‘Hamptons van Duitsland’ ligt Lanserhof op het eiland Sylt in de Waddenzee, vlak bij Denemarken. De stranden liggen er ongerept bij.

Inspiratie?

Het door Christoph Ingenhoven ontworpen gebouw wordt gekenmerkt door een spectaculaire wenteltrap van vijf verdiepingen. De duurzame architectuur, met het grootste rieten dak van Europa, lijkt als het ware te zweven boven een ruimte die 68 kamers, suites én een wellnesskliniek herbergt. Dankzij het slimme ontwerp stroomt er overvloedig natuurlijk licht naar binnen.

De wellnesskliniek van Lanserhof beschikt over een ‘Vectra 3D Full Body’-scanner. © Alexander Haiden

Voor wie?

‘Beter en langer leven’ is hier het motto. In de ongerepte natuur tussen de duinen vinden vermoeide lichamen en rusteloze zielen een toevluchtsoord. Dit ‘medi-resort’ combineert traditionele natuurgeneeswijzen met de nieuwste medische inzichten. Om ballast kwijt te raken (zowel lichamelijk als geestelijk), begint een verblijf stelselmatig met een medische check-up, waarbij de methode van de Oostenrijkse arts Franz Xaver Mayr wordt gehanteerd. Mayr heeft zijn leven gewijd aan de studie van de darmen, ervan overtuigd dat dat orgaan bepalend is voor je algehele welzijn én mee aan de basis kan liggen van onder meer huidziekten, hart- en vaatziekten en mentale aandoeningen.

Specialiteit?

Een intensieve detox, waarbij voeding centraal staat en zowel vasten als opnieuw leren langzaam kauwen op het programma staan. Natuurlijke detoxmethoden zoals met epsomzout en groentebouillons ondersteunen het proces. Voorts: lymfedrainages, cryotherapie, yogasessies en vitamine-infusen om je metabolisme een boost te geven.

Kers op de taart?

De wellnesskliniek beschikt over een van de weinige ‘Vectra 3D Full Body’-scanners. Met 96 camera’s en artificiële intelligentie brengt die elke moedervlek in kaart om huidkanker vroegtijdig op te sporen.

Portemonnee?