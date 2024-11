De Magic AI Mirror | Waarom je (g)een spiegel als fitnesscoach nodig hebt

Een gadget verlicht de zwaarte van het bestaan. In deze aflevering: de Magic AI Mirror. Of waarom je (g)een spiegel als sportcoach nodig hebt.

Nut

Sporten is gezond. Toch zijn er tal van smoesjes om je niet in het zweet te werken: sportlessen zijn duur, fitnesscoaches zijn irritant, en als je dan toch eens van plan bent om te sporten, regent het toch net, zeker? De Magic AI Mirror neemt een groot deel van al die uitvluchten weg: met een druk op de knop tover je hem om tot een virtuele fitnesscoach.

Innovatie

De Magic AI Mirror lijkt op een gewone spiegel die je aan de muur bevestigt of tegen de muur kunt laten leunen. Maar zodra je hem activeert, verandert hij in een enorme smart­phone. Via het touchscreen kunnen vijf gezinsleden elk een persoonlijk profiel aanmaken met fitnesssessies op maat, van gewichtsverlies tot spieropbouw. Het trainingsaanbod is veelzijdig: van upper- en lower-bodytrainingen tot core-oefeningen. Binnenkort komen daar ook yoga- en pilatesoefeningen bij, voor nog meer variatie.

Gebruik

Dankzij de ingebouwde camera en artificiële intelligentie registreert de Magic AI Mirror jouw lichaamsbewegingen. Net als een echte coach doet de virtuele variant oefeningen voor, telt hij je herhalingen mee, en laat hij je weten wanneer je houding correct is of bijgestuurd moet worden. De spiegel houdt je vooruitgang bij en maakt op basis daarvan je training intensiever.

Voor optimaal gebruik heb je wel voldoende bewegingsruimte nodig, zodat de camera je nauwkeurig kan volgen. Een drukke achtergrond of te krappe ruimte kan de nauwkeurigheid van de AI beïnvloeden, dus even opruimen voor je begint te sporten, is geen overbodige luxe. De spiegel registreert niet alle oefeningen even goed; vooral bij complexe bewegingen of oefeningen op de grond heeft de technologie het moeilijk.