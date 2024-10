Wie kiest de wijnen voor je vlucht in businessclass?

We beginnen de tasting in de namiddag met 6 Belgische rode wijnen. 'Belgische wijnen winnen steeds meer aan populariteit', vertelt Mortier. 'Ik heb dit jaar bijvoorbeeld al twee keer moeten bijbestellen bij wijndomein Gloire de Duras uit Haspengouw.' We proeven de wijnen blind. Iedereen heeft een scoreblad of gebruikt een app om punten te geven. Vanaf 6 op 10 mag je volgens Mortier spreken van een 'goede wijn', een 8 op 10 is een 'zeer goede wijn die je zou aanbevelen aan vrienden of familie'. Op basis van de scores ontstaat een top 3 waaruit Mortier en De Clercq de eindselectie maken.

Bij de bekendmaking van de punten merken we dat we nogal gul zijn geweest. Zeker wanneer we even spieken op het scoreblad van Xandra Quack, onze buurvrouw aan tafel en inflight product manager bij Brussels Airlines. Wijnen die wij een 6 of 7 gaven, zijn door haar als onvoldoende beoordeeld. Gelukkig zijn we het wel allemaal eens over de winnaar: de Pinot Noir van Château Bon Baron in Dinant. Een lichte, elegante wijn met een verfrissende aciditeit - die frisse zuren zijn belangrijk om je smaakpalet in de lucht voldoende te prikkelen.

Frankrijk boven

V.l.n.r. Johan Duwijn, Philip Mortier en Jan De Clercq © Siska Vandecasteele

Belgische wijnen zijn vaak de 'special of the month' in het aanbod van Brussels Airlines: wijnen die één maand per jaar aan boord beschikbaar zijn. Het doel is om minstens elk trimester een Belgische wijn op de kaart te hebben. Hoewel Belgische wijnen in populariteit toenemen en er ook heel wat Zuid-Afrikaanse en Amerikaanse wijnen op de kaart staan, blijft 'Frankrijk boven' voor de passagiers van Brussels Airlines. Niet alleen verzetten ze jaarlijks zo'n 44.000 flessen champagne van de Franse coöperatie Nicolas Feuillatte, ook de rode en witte wijnen uit de klassieke Franse wijnregio's Bordeaux en Bourgogne blijven het goed doen.

'Bordeaux blijft bij ons de dominante Franse regio', zegt De Clercq, 'Vooral bij vluchten naar Afrika. We weten dat Bordeaux in de wijnhandel wat minder trendy is, maar hier blijft het een belangrijke categorie. De allergrootste namen liggen natuurlijk buiten ons budget, maar als je voorbij de grote namen en domeinen zoekt, vind je zeer mooie prijs-kwaliteitverhoudingen in Saint-Émilion, Pessac-Léognan of de Médoc. Vorig jaar hadden we bijvoorbeeld Fleur de Fonplégade, een zeer mooie wijn.'

Voor Bourgogne scoren de wijnen van Louis Jadot, een van de grote Bourgondische wijnhuizen, vaak goed tijdens de tastings. 'Hun Couvent des Jacobins, een witte wijn op basis van de chardonnaydruif, is bijvoorbeeld een prachtige cuvée', vertelt De Clercq.

Budget

© Siska Vandecasteele

De tasting vliegt voorbij. Glas na glas wordt ingeschonken, geproefd en uitgespuwd. Voor sommige wijnen doen we dat met iets meer enthousiasme dan voor andere. 'Bah, deze ruikt naar mest', fluistert onze buurvrouw ons toe. En gelijk heeft ze. We noteren 'zweterige mestgeur' op ons blad en geven een score van 2 op 10. We proeven 16 verschillende rode wijnen uit de nieuwe wereld (onder meer uit Chili, Argentinië, Zuid-Afrika en Nieuw-Zeeland). De winnaar uit deze reeks is Amplus One, een Chileense wijn op basis van de carmenèredruif. Precies het soort krachtige, volle wijn dat het goed zou moeten doen aan boord van een vliegtuig.

Wat opvalt wanneer we discreet de wijnen op onze smartphone opzoeken, is dat de prijzen meevallen. 'We werken binnen een algemeen gemiddeld budget van 6 à 7 euro per fles, zonder accijnzen, btw of hoeveelheidskortingen, tot wijnen van 18 à 19 euro per fles. Dat is de marge waartussen we spelen', zegt Mortier, 'Tijdens rustiger periodes kunnen we bijvoorbeeld een goedkopere wijn voorstellen, terwijl we in de topperiodes, zoals rond eindejaar, iets duurdere wijnen presenteren.'

Schaalvoordelen

Enkele wijnen uit de selectie nieuwe wereld. © Siska Vandecasteele

'Per maand dat we een wijn op de kaart zetten, moet ik er 750 tot 950 flessen van aankopen', vertelt Mortier. 'Dat is de kracht van Brussels Airlines: wij kunnen profiteren van wijnen met een heel kleine oplage die voor grotere spelers zoals Lufthansa of British Airways niet haalbaar zijn, omdat zij meer volume nodig hebben. Als je bijvoorbeeld 800 flessen van Belgische wijnen wilt kopen, haakt de helft van de producenten al af, bij wijze van spreken.'

Dat laatste bezorgde Mortier, die sinds 1993 in dienst is, in het Sabena-tijdperk nog stevige kopzorgen: 'Er was een Belgische wijn - de naam zal ik niet noemen - die uit een blindproeverij was geselecteerd. Na de eerste week krijgen we enorm veel klachten. 'Alé, dat was toch een goede wijn?' Ik pak de tweede fles, want we vragen altijd twee flessen voor de blindproeverij. 'Collega's, proef nu eens, dat is toch een goede wijn?' Nog een week later blijven de klachten binnenkomen. We zijn toen een fles gaan halen uit de productie en wat bleek?'

'De wijn in die fles was niet de wijn die wij geproefd hadden. Het chateau in kwestie had zo weinig opbrengst dat het goedkope Chileense wijn in bulk had gekocht en in die flessen had gekapt. 8000 flessen hadden we besteld, dat was bijna de totale jaarproductie. Er was gewoon niet genoeg wijn om dat order te vullen.'

Van murw geslagen tot misselijk

Het blijft topsport, zo'n wijnproeverij. Vooral omdat de meeste mensen aan tafel geen wijnprofessionals zijn, maar eerder wijnliefhebbers. Iemand aan tafel biecht tijdens het afruimen zelfs op zich een beetje misselijk te voelen. We geloven haar zonder aarzelen.