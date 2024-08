Zomeren in Belgische wijngaarden | Deel 2: van Maaseik tot Dinant

Langs de hoeve lopen bewegwijzerde wandelingen van onder meer 5 en 8,2 kilometer. Ook de fietsknooppunten 158 en 160 lopen langs het dorp - van hieruit kun je naar het Kasteel van Heers of de doorkijkkerk in cortenstaal in Borgloon. Op 1 en 15 september houdt Marsnil een wijngaardwandeling: een gegidste wandeling met zeven degustatiemomenten. En vanaf midden september tot eind oktober kun je op het domein de oogst helpen binnen te halen.

| Adres | Batsheersstraat 35, 3870 Heers

| Tel. | 011 48 51 77

| Website | domeinmarsnil.be

| Openingstijden restaurant | Donderdag-, vrijdag- en zaterdagavond

3 | Château de Bioul

Picknick in de kasteeltuin

© Courtesy of Chateau de Bioul

Met zijn dikke natuurstenen muren, statige oprijlaan en spitse torens domineert dit kasteel het centrum van het dorpje Bioul, 25 kilometer onder Namen. Sinds 1904 is het chateau uit de elfde eeuw in handen van de familie Vaxelaire, bekend van de distributiegroep GIB. Vanessa Vaxelaire en haar man Andy Wyckmans plantten op de velden rond het domein in 2009 de eerste wijnstokken. Op de elf hectaren groeien onder meer johanniter, muscaris en pinotin. Het zijn zogenaamde interspecifieke druiven: ze lijken op bekende rassen als riesling, muscat en pinot noir, maar zijn resistenter tegen schimmels. De familie heeft na vijftien jaar het wijnmaken echt wel in de vingers. Zo bekroonde Gault&Millau de rosé schuimwijn Brut de Bioul recent met een award. In een blend van witte druiven zit een rokerige toets, de rode Cortil Braco is dan weer zacht en fruitig.

De familie zet haar immense kasteel ook in voor evenementen en wijntoerisme. Zo kun je hier in de zomer een interactieve tour met degustatie door het kasteel en de wijngaarden maken (van donderdag tot zondag, van 11 tot 18 uur). Tijdens die wandeling is te merken dat Bioul een erkenning als biologisch wijndomein op zak heeft: de hagen, kruiden en bijenkorven in de wijngaard bevorderen de biodiversiteit.

Wie vooraf, via de website, een mand bestelt, kan daarna picknicken in het park. En ook het park zelf is de moeite - voor die wandeling heeft het domein een audiotour in petto.

| Adres | Place de Vaxelaire 1, 5537 Bioul

| Tel. | 071 79 99 43

| Website | chateaudebioul.be

| Reservatie | Aangeraden

4 | Château Bon Baron

Bekroonde pionier

© Courtesy of Chateau Bon Baron

Al ruim twintig jaar behoort dit domein in Sorinnes, een deelgemeente van Dinant, tot de Belgische top. De twaalf cuvees van Bon Baron vallen geregeld in de prijzen. Zo hebben de rode wijnen, gemaakt van pinot noir en acolon, een sterke reputatie. Sabato riep dan weer de rosé schuimwijn La Baronne Brut Nature uit tot ‘absolute favoriet’. Die reputatie verwierf de familie Van der Steen stap voor stap. Ze begonnen in 2003 met een kleine wijngaard voor hun huis en breidden later uit met stokken die ze op vijftien hectaren aan de Maas plantten. Bon Baron weet mooie resultaten te halen met heel uiteenlopende druivenrassen, van chardonnay tot auxerrois.

In de zomer biedt Bon Baron elke dag tours aan. Sommige rondleidingen beperken zich tot de wijnmakerij, andere trekken ook langs de wijngaard. Die ervaringen kunnen worden uitgebreid met een degustatie en een etentje in een van de restaurants in de buurt. Liefhebbers kunnen ook komen helpen bij de oogst - op de website staan de data.