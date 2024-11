Le Barisieur | Waarom je (g)een alarmklok nodig hebt die koffiezet

Een gadget verlicht de zwaarte van het bestaan. In deze aflevering: Le Barisieur. Of waarom je (g)een alarmklok nodig hebt die koffiezet.

Nut

Of je nu een gouwe ouwe wekkerradio hebt, een toestel dat de zonsopgang nabootst, of een smartwatch die je zachtjes wakker trilt, tot nog toe heeft geen enkel gadget de pijn van het opstaan echt verzacht. Tot nu. Tenminste, dat is toch wat Le Barisieur belooft: deze combinatie van een wekker en een koffiezetapparaat hoopt dat de geur en smaak van versgezette koffie je instant zin in de dag geven. En niet onbelangrijk, je kunt ook de tijd aflezen op het toestel.

Advertentie

Innovatie

Le Barisieur werkt eenvoudig: je stelt de timer in op het gewenste tijdstip. Vijf tot tien minuten voordat je wekker afgaat, begint het koffiezetten. De wekker verwarmt het water tot 94 °C en laat het langzaam door de gemalen koffie druppelen, waardoor de geur zich in de kamer verspreidt. Je kunt de koffie laten zetten vóór, tijdens of na het afgaan van de wekker. Het apparaat is ook perfect voor op je bureau; stel de timer in en binnen een kwartier staat er een vers kopje koffie te dampen.

Advertentie

De wekker heeft een ingebouwd melkreservoir met een minikoelelement dat de melk op 3 tot 5 °C bewaart. Er is plaats voor een paar scheutjes melk, die je trouwens zelf aan de koffie moet toevoegen. Voor cappuccinoliefhebbers is Le Barisieur dus geen optie.

Ontwerp

De ontwerpers van Le Barisieur hebben smaak. Het toestel, gemaakt van echt hout en handgeblazen glas, doet denken aan erlenmeyers uit het chemielokaal. Voor wie zijn smartphone niet kan missen op het nachtkastje, is er een USB-poort om hem op te laden.

Volgens de internationale koffie-expert James Hoffmann is de koffie die Le Barisieur zet goed drinkbaar. Al wijst hij er wel op dat het water iets te lang in de filter blijft hangen, waardoor de koffie net iets te acide kan smaken.

Prijs