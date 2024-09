Hoe gaat het nu écht met je? De ‘Oura Ring’ vertelt het je

Innovatie

Fun

Een ring is leuker dan een smartwatch. Al was het maar omdat je de ‘Oura Ring’ maar één keer moet opladen voor die tussen twee en zes dagen hartslag, lichaamstemperatuur, ademhaling, work-outs en slaap bijhoudt.

Niet onbelangrijk: de ‘Oura Ring’ is een fitnesstracker die er alles aan doet om er niet uit te zien als een fitnesstracker. De ring weegt vier tot zes gram, is net geen acht millimeter breed en 2,55 millimeter dik. Je kunt kiezen uit de kleuren goud, roségoud, zilver, titanium, donkergrijs en zwart. Dat maakt het gadget eleganter dan zijn voorgangers, maar nog geen juweeltje.

Nut

De Oura-app vertelt je hoe goed je geslapen hebt, of je een gezonde balans houdt tussen rust en inspanning en combineert alle verzamelde data om je op een schaal van nul tot honderd te vertellen of je klaar bent voor de dag. Zo suggereert de app dat het wenselijk is om een extra dutje in te lassen in de loop van de dag of om het bad te laten vollopen om tot rust te komen.