Mercedes veilt op een na duurste oldtimer ooit

'Deze kans mag u niet missen', schrijft het veilinghuis RM Sotheby's zonder verpinken in de catalogus voor de veiling van de Mercedes-Benz W196R Stromlinienrennwagen. Die vindt begin volgend jaar plaats in het Mercedes-Benz-museum in Stuttgart. Het veilinghuis en de autobouwer halen alles uit de kast om de zilvergrijze racewagen uit 1954 voor minstens 50 miljoen euro te verkopen. Experts houden er rekening mee dat de uiteindelijke verkoopprijs makkelijk tientallen miljoenen euro's hoger kan liggen.

Daarmee zou de Stromlinienrennwagen een van de duurste auto's ter wereld worden. Alleen de in 2022 voor 135 miljoen euro verkochte Mercedes-Benz 300 SLR Uhlenhaut is meer waard. Van dat model zijn er niet meer dan twee gemaakt.

Zijn hoge waarde dankt de Stromlinienrennwagen aan het feit dat het een van de iconische auto's was waarmee Mercedes-Benz in het begin van de jaren 50 de race-wereld domineerde. In tegenstelling tot de huidige formule 1 golden toen nog geen gedetailleerde regels voor de vorm van de racewagens. De aerodynamica van de W196R was in zijn tijd ongekend, waardoor hij van Mercedes de bijnaam Stromlinienrennwagen kreeg.