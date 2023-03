‘Mijn Jaguar XK150S Roadster zou ik nooit wegdoen’ | Oldtimerverzamelaar Luc Huyghe

De Porsche 911 T Targa (1971) werd gerestaureerd, maar er moeten nog veiligheidsgordels in. huyghe rijdt geregeld rally’s. © Thomas Vanhaute

‘De passie voor koetsen en paarden is even groot, maar die vragen meer werk’, vertelt hij. ‘Inspannen, uitspannen, materiaal schoonmaken... Aan auto’s sleutelen doe ik niet. Mijn plezier zit in het verzamelen op zich. Ze hébben.’ Wat hij voelt, als hij ze bij elkaar ziet staan? ‘Voelen?’ Daar moet hij even over nadenken. ‘Wellicht slingeren ze me terug naar mijn prille kinderjaren. Ik kijk naar het model en naar de waarde ervan.’

Ze nemen ons mee naar Car Shelter in Roeselare, het autohotel dat wordt uitgebaat door David Vanoverberghe, de neef van Evelien. Hier vult een deel van de collectie de complete showroom. ‘Oeioei’, klinkt het meteen als we binnenlopen, waarna Luc Huyghe zijn auto’s een na een begint af te stoffen. We zien een Mercedes-Benz 220 S Cabriolet Ponton (1958) en een Mercedes 220 SE Cabriolet (1965). ‘Ik hou van de oude look, dat interieur, die afwerking’, zegt hij. ‘Maar iets als een Cobra zegt me niets: veel te bruut.’

Met de knalgele Ferrari 348 TB (1992) rijdt Huyghe niet. ‘Die hapert aan de verkeersdrempels.’ © Thomas Vanhaute

Een Porsche 930 Turbo (1978) kan dan weer wel. ‘Die zie ik graag staan. Rijden doe ik er niet mee.’ De Porsche 993 Cabriolet staat er in zowel blauw (1994) als groen (1994). Met de knalgele Ferrari 348 TB (1992) rijdt hij evenmin. ‘Die hapert aan de verkeersdrempels: vreselijk.’ De auto heeft amper 25.000 kilometer op de teller. Elders staat ook een zeldzame Ferrari 208 GTS Turbo (1983).

Als ze er maar één mochten houden? Vader en dochter zijn het eens: de Jaguar XK150S Roadster (1958) in British Racing Green. ‘Een zeer zeldzame uitvoering met drie carburateurs – op beurzen zie je vaak vervalste exemplaren’, zegt Luc.

De Mercedes 220 SE Cabriolet (1965). Huyghe houdt vooral van de oude look, het interieur en de afwerking. © Thomas Vanhaute

‘Vroeger was papa een snelheidsduivel’, zegt zij. ‘Ik ben nog weggereden van de zwaantjes’, vult hij aan. ‘Nu rijdt hij als een slak’, vervolgt zij. ‘Dat is genieten’, riposteert hij. ‘Met enkele Porsches en Mercedessen rij ik, maar met de meeste auto’s niet. Dat is niet doenbaar. Het is ook niet belangrijk: het zijn collectiewagens.’