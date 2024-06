Wie is Ben Storms? | Belg maakt debuut op ‘s werelds meest prestigieuze designbeurs

Dat was ook te zien op de Milaan Design Week midden april, waar hij een grote presentatie deed op Baranzate Ateliers, een fel geprezen Belgisch initiatief van de Brusselse ontwerper/interieurarchitect Lionel Jadot.

Alsof dat nog niet genoeg was, werkte Storms ook mee aan drie nieuwe Parijse Bellerose-boetieks, waarvoor hij displays en toonbanken maakte. Daarvoor ontwikkelde hij een heel nieuwe techniek waarbij een groot blok natuursteen een glanzende metalen sokkel platdrukt en vervormt. ‘Net als bij mijn bekende kussens las ik eerst inox platen aan elkaar. Maar dan zes in plaats van twee.’

Het werk van Storms ligt goed in de modewereld. Het lederatelier Delvaux is een klant van het eerste uur. In de Brusselse Delvaux-boetiek staan zijn ‘In Vein’-tafel en de ‘In Hale’-salontafel. Speciaal voor de etalage van de Knokse winkel ontwikkelde hij een paravent-achtig display van beweegbare marmeren lamellen. En eind vorig jaar maakte hij vrijstaande versies van de ‘In Hale’-wandkussens voor Delvaux’ kerstetalage.

Ook modeontwerper Alexander Wang is vaste klant: in zijn bureau in New York hangt een dubbel ‘In Hale’-wallpiece in zwart leder en cortenstaal. In de Londense flagshipstore, ontworpen door Vincent Van Duysen, staat een grote zwarte ‘In Hale’-salontafel. En voor de flagship in Beijing maakte Storms drie zitbanken.

Hij werkte ook al voor Kassl Editions, dat je kent van zijn regenjassen en gehypete puffy handtassen. Momenteel werkt Storms ook aan een geheim project voor Cartier waarbij hij voor het eerst bladgoud zal gebruiken.

Ben Storms’ presentatie tijdens het jongste Salone del Mobile in Milaan. Hij combineert traditionele technieken met hightech processen om unieke meubelstukken met een sculpturaal karakter te creëren. © Eline Willaert

Piepschuimexperiment

Experimenteren is een belangrijk facet van Storms’ werk. Dat klinkt opwindend, maar het betekent natuurlijk ook mislukken. Zo dreigde zijn project voor Bellerose in het water te vallen, luttele dagen voor de boetieks moesten openen. ‘Ik was al maanden bezig met piepschuim te sculpteren in de vorm van een steen, waarvan ik een afgietsel zou maken in aluminium. Maar plots bleek de deadline niet haalbaar, dus moest ik last minute improviseren. Samen met mijn team werkte ik een paar nachten door in mijn atelier aan een heel nieuwe techniek die gelukkig wél slaagde: het ineendrukken van metalen sokkels met marmer. In de nacht voor de feestelijke opening reden we met de vrachtwagen naar Parijs om alles te installeren.’

Als je kijkt naar zijn werkwijze, is Storms meer een maker dan een ontwerper. Zijn objecten ontstaan in het atelier, door te experimenteren. Niet als schets of computertekening. ‘Ik vertrek altijd vanuit het materiaal en de techniek. Nooit vanuit de vorm. Sterker nog: ik heb geen controle over de vormgeving, of toch niet volledig. Als ik bijvoorbeeld mijn metalen kussens opblaas, weet ik niet waar de plooien zullen ontstaan. Dat is toeval en elke keer is het resultaat anders’, vertelt Storms, die een voorliefde heeft voor solide materialen die al eeuwenlang worden gebruikt, zoals marmer, staal en sinds kort ook glas en brons.

Materialen die evenwel ook een grote ecologische voet­afdruk hebben. ‘Het zou vals zijn om te beweren dat ik heel erg bezig ben met duurzaamheid. Maar in principe zijn mijn stukken onverslijtbaar en tijdloos. Je kunt ze doorgeven van de ene op de andere generatie. Ik wil niet pretenderen dat mijn vormgeving eeuwigheidswaarde heeft, maar de materialen die ik gebruik, hebben dat wel. Ik werk bovendien met resten natuursteen: brute stukken die de groeves niet kunnen verkopen, omdat het geen integrale blokken of platen zijn.’

Ben Storms experimenteerde de jongste jaren met nieuwe technieken en materialen, zoals brons. © Alexander Popelier

Trompe-l’oeil

Wat Ben Storms’ werk zo aantrekkelijk maakt, is de spanning tussen de vorm en het materiaal. Wat een donzig kussen lijkt, blijkt een keiharde massieve steen. En luchtkussens torsen een zwaar blok marmer zonder te bezwijken. ‘Ik misleid de toeschouwer. Door mensen even in de war te brengen, kijken ze met een frisse blik naar materialen die ze al kennen.’

Met zijn kussens in marmer en glanzend metaal ontwikkelde Storms een heel herkenbare beeldtaal. Je zou kunnen zeggen té herkenbaar. Lees: te veel van hetzelfde. ‘Ik vind het juist een troef’, repliceert Storms. ‘Het maakt mijn oeuvre samenhangend. Bovendien is het inherent aan mijn werkwijze waarin elk project voortkomt uit een ander.’

Met zijn kussens in marmer ontwikkelde Storms een heel herkenbare beeldtaal. © Eline Willaert

Zakelijk brein

Als je weet dat Storms een diploma kunstgeschiedenis op zak heeft, is zijn carrière misschien een verrassing. Maar niet als je weet dat zijn vader handelde in oude bouwmaterialen, waaronder veel marmer en natuursteen. Zijn vader leerde hem de stiel. En na de universiteit volgde hij nog een jaar design aan de Thomas More-hogeschool in Mechelen, waar hij afstudeerde met ‘In Vein’. Die flinterdunne – en technisch complexe – marmeren schraagtafel betekende zijn internationale doorbraak en dook zelfs op in de Hollywoodfilm ‘Criminal’ met Kevin Costner en Tommy Lee Jones. Ook actrice Gwyneth Paltrow en popster Kelly Rowland hebben Storms’ werk thuis staan.

Nu, ruim tien jaar later, heeft hij een groot atelier vol machines en enkele mensen in dienst. ‘Een cijferrat ben ik niet. Zakendoen gebeurt bij mij op buikgevoel. Maar als telg uit een zelfstandigennest heb ik wel een aangeboren zakelijk verstand. Ik kan goed onderhandelen, houd de verkoop in de gaten en weet hoeveel geld er op mijn rekening staat. Al is dat vooral om te zien of ik nieuwe investeringen kan doen. Ik heb nooit mijn werk te goedkoop verkocht. Als je dat wél doet, heb je gegarandeerd veel werk, maar houd je er niks aan over. Dat is geen optie voor mij’, pleit hij. ‘Dan heb je ook geen tijd om nieuw werk te ontwikkelen, terwijl dat het boeiendste stuk is van mijn werk. Gelukkig verkoop ik goed, met de ‘In Hale’-wallpieces als bestseller. Die blijven we maken tot de edities uitgeput zijn. Heel mijn studio draait op die inkomsten. Ik doe het grotendeels zonder subsidies of sponsoring.’

Ben Storms experimenteerde de jongste jaren met nieuwe technieken en materialen, zoals gegoten glas. © Alexander Popelier

Champions League

Nu er een galerie in het spel is, verandert het zakelijke aspect. ‘Ik werkte in het verleden al samen met galeries, maar dit is mijn eerste langetermijnengagement. We willen samen groeien. We zullen elkaar groter maken’, aldus Storms.

Zo ziet Vandewyngaerde van Objects With Narratives het ook: ‘Onze ambitie is simpel: bij ‘s werelds vijf belangrijkste galeries voor functionele kunst horen. Daar zijn we nu nog niet. En volgend jaar ook niet, maar we geloven dat het kan. In ons portfolio zitten enkele artiesten van dat kaliber, zoals Ben. Hij verkoopt al internationaal, nu werken we aan zijn naamsbekendheid. Hij heeft het in zich om wereldtop te worden. Zijn werk is krachtig en begrijpbaar. Bovendien past het in uiteenlopende settings: van een klassiek interieur tot een hedendaags huis of een white cube, maar ook in de publieke ruimte of een beeldentuin. Bij onze klanten – slechts vijf procent van hen zijn Belgen – voelen we interesse. En we spreken met verschillende musea. Het is nog te vroeg om namen te noemen, maar over een paar jaar mag je een museale soloshow verwachten van hem.’

Met andere woorden: Storms is klaar om mee te voetballen in de Champions League en Design Miami/Basel is daarvan de aftrap. ‘Mijn investeringen zijn de afgelopen jaren van een ander kaliber dan in het begin. Zo werk ik nu met duurdere materialen en technieken, zoals gegoten glas en brons. Neem nu het glazen afgietsel van mijn ronde ‘In Hale’-salontafel. Om thermische breuken te voorkomen, zit die drie maanden in een Tsjechische oven die heel traag opwarmt en afkoelt. Daar hangt natuurlijk een prijskaartje aan vast. Het was voor mij een logische stap om samen te werken met een galerie die daarvoor het juiste internationale cliënteel heeft. Zodat ik kan blijven investeren in nieuw werk en nieuwe stukken. De mensen moeten er misschien nog wat aan wennen, maar ik geloof hard in die gegoten glazen stukken. Hoewel het eerste exemplaar nog niet is verkocht, ben ik al nieuwe stukken aan het produceren. Dat is typisch voor mij: als ik voel dat een stuk sterk is, blijf ik het pushen.’ Met andere woorden: hij rijdt er op dit eigenste moment mee naar Basel.

Op Design Miami/Basel toont Ben Storms onder meer deze glazen salontafel, een afgietsel van zijn ronde ‘In Hale’-tafel. © Alexander Popelier

Design Miami/Basel

| Wanneer | Van 10 tot en met 16 juni

| Website | artbasel.com / designmiami.com/fair/basel-2024 / benstorms.be

Objects With Narratives

| Waar | Grote Zavel 40, 1000 Brussel

| Website | objectswithnarratives.com