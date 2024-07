De reisrituelen van dj Henri PFR: 'Luisteren naar politieke debatten helpt me om in te slapen'

© ONE WORLD ARTISTS

Advertentie

Hoe bereik je Coachella en IJsland?

‘Naar Coachella neem ik het vliegtuig. Reis ik voor het werk, dan is dat meestal het efficiëntst. Sta ik vandaag op een podium in Parijs, dan kan ik morgen al aan de andere kant van de wereld zijn.’

‘Voordat ik een vliegtuigticket boek naar IJsland, wil ik uitzoeken of je het land niet ook per boot kan bereiken. Want het vliegtuig nemen, mag dan makkelijk zijn, ik besef dat het allesbehalve ecologisch verantwoord is. Kan ik een vliegtuigreis dus vermijden door een boot te nemen, dan zal ik dat doen. Sinds drie jaar heb ik trouwens een vaarbewijs, wat eigenlijk gewoon vooral heel cool is om te hebben. (lacht)’

Wie neem je mee naar IJsland?

‘Mijn vriendin of mijn ouders. Ik zou de ervaring in ieder geval met iemand willen delen.’

© ONE WORLD ARTISTS

Wat is je favoriete luchthaven?

‘Zeker niet die van Charleroi. (lacht) Ik ben een grote fan van de luchthaven van Barcelona. Die kan je vergelijken met een stad van waaruit je naar overal ter wereld kan reizen. Ik heb er al een paar keer geslapen, om de uren te overbruggen tussen een aankomst om middernacht en een vertrek om 7 uur ’s ochtends. Dat waren coole ervaringen.’

Advertentie

Hoelang op voorhand arriveer je op de luchthaven?

‘Omdat ik intussen weet dat elke vlucht minstens vijftien minuten vertraagd is, kom ik aan op het uur waarop het vliegtuig volgens mijn reisdocumenten zou moeten opstijgen. Tot grote ergernis van de vaste fotograaf met wie ik tour, die er altijd ruim op tijd is. ‘Chill, I’m on my way’, stuur ik hem elke keer, terwijl ik nog geen enkele vlucht heb gemist. Omdat het intussen bijna een mantra is geworden, hebben we beiden ‘chill’ op ons lichaam getatoeëerd.’

Jij hebt dus geen entertainment nodig om de tijd te verdrijven op de luchthaven?

‘Vroeger had ik toegang tot de lounges, dus zat ik daar weleens tussen twee vluchten door. Tegenwoordig werk ik op mijn laptop wat stuff af of kijk ik een serie op Netflix. ‘The Office’ is dat meestal, omdat die bestaat uit korte afleveringen die je tussendoor kan bekijken. En vallen mijn ogen toe, dan kan ik makkelijk een volgende aflevering kijken zonder dat ik de draad kwijt ben.’

Waarmee houd je je bezig op het vliegtuig?

‘Met de app Rain Rain Sleep Sounds. Om in slaap te kunnen vallen, creëer ik daarmee een combinatie van achtergrondgeluiden die aangenamer zijn dan vliegtuiglawaai. Het tikken van de regen, met in de verte vuurwerkgeknetter, bijvoorbeeld.’

© Boy Kortekaas

‘Ook luisteren naar politieke debatten helpt me om in te slapen. Wat ze zeggen interesseert me niet per se heel veel, maar het feit dat de Franse politiek net ‘Game of Thrones’ is, trekt me aan. Dat ik er intussen best veel over weet, is een bijkomende plus.’

Advertentie

Hoeveel bagage heb je bij je?

‘Meer dan een koptelefoon en een USB-stick hoef ik niet mee te nemen om mijn werk te kunnen doen. Ook probeer ik altijd zo weinig mogelijk kleding in mijn valies te stoppen, maar soms is dat onmogelijk. Zo is het weleens gebeurd dat ik in één week tijd van Miami naar Parijs naar Montréal moest reizen. De inhoud van mijn valies was toen nogal... apart. (lacht)’

Zie je iets van de plekken waar je naartoe reist voor je werk?

‘Elke minuut dat ik niet slaap of werk, ben ik op stap. Zo hebben we tijdens mijn tour in Azië afgelopen zomer alle tempels bezocht die we konden bezoeken.’

‘Dat ik daar heb getourd, bewijst trouwens hoe muziek kan reizen. Dat mijn songs daar veel worden gestreamd, verraste me op zich al, vanwege het taal- en cultuurverschil. Maar extreem goed voelde ik me toen ik er in een club ‘Until the End’ speelde, een nummer dat ik in 2016 heb gereleased, en een groep mensen voor mij de hele track vanbuiten meezong.’

Wat draag je op de luchthaven?

‘Op de luchthaven draag ik altijd mijn zwart-oranje joggingpak. Ik heb er ook altijd een paar Yeezy’s (de exclusieve sneakerlijn die Kanye West ontwierp voor Adidas, red.) aan, omdat die cool genoeg zijn om op te wandelen op straat en tegelijkertijd supercomfortabel lopen.’

Heb je nog zulke gewoonten als je reist?

‘lk heb er veel. Zo heb ik altijd mijn bluetooth-transmitter bij me, zodat ik de weinig degelijke koptelefoons op het vliegtuig niet hoef te gebruiken om naar een film te kijken. En ik heb ook een tasje bij me met daarin een slaapmasker, lippenbalsem en kauwgom - voor de mensen die ik na de vlucht tegenkom. (lacht)’

Wat is je grootste ergernis op het vliegtuig?

‘Het uur waarop ze rondkomen met eten. Op langeafstandsvluchten serveren ze je ontbijt, lunch en avondeten vaak op de uren waarop ze eten in het land van vertrek. Dat helpt niet bepaald om gewend te raken aan de tijdzone van het land van aankomst. Het gebeurt dus weleens dat ik net heb ontbeten op het vliegtuig en twee uur later om middernacht op het podium sta in een club. Heel gek voelt dat.’

Wat eet of drink je op de luchthaven?

‘Wanneer ik na een week hard werken weer in België arriveer, trek ik op de luchthaven naar een fastfoodketen. In het buitenland eet ik wel zo gezond mogelijk.’

Wat is je favoriete luchtvaartmaatschappij?