5 x zalig apéro en tafelen aan het water of in het groen

De Oude Leie is een kronkelende waterweg tussen Bachte-Maria-Leerne, een deelgemeente van Deinze, en het beroemde kasteel van Ooidonk. Tot de 19de eeuw maakten de bochten deel uit van de Leie, die wat verderop stroomt. Aan dat idyllisch stukje natuur liet Pieter De Troyer een oud huis aan de kerk landelijk-luxueus inrichten. De grootste troef van het pand is het terras pal aan het water: de voormalige privékok van Optima Bank kon de locatie voor zijn restaurant niet beter gekozen hebben.

De Troyer serveert smakelijke bistrogerechten. Daarbij put hij vooral uit het Frans-Belgische repertoire, van zwezerikkroket tot steak tartaar, al duiken er ook veel klassiekers uit de wereldkeuken op. Zo staan er dimsum en gelakte kip met soja en sesam op de kaart. De chef kent zijn prijzen, maar zet in ruil wel kwalitatieve borden op de terrastafel. Hier eten, met de voeten bijna in het water, roept de sfeer van vakantie op.

Bachtekerkstraat 9, Bachte-Maria-Leerne (Deinze)

Tel. 09 273 53 00

bachtekerke.be

Zaterdag en zondag gesloten. Wie de dag zelf nog een plaatsje wil kan bellen - niet alle tafels zijn online te reserveren.

3. Fiskeskur, Antwerpen | Oesters aan een havendok

Liefst 957 meter lang en 140 meter breed is het Kattendijkdok. De 19de-eeuwse havenuitbreiding aan het Antwerpse Eilandje is een immense watervlakte, vlak bij het centrum van de stad. Horecaondernemer Nikolaj Kovdal, bekend van het visrestaurant Fiskebar, had het goede idee een voormalig douanekantoor aan het dok in te richten als bar en visrestaurant, compleet met een immens terras. Hier eet je oesters met een glas albariño en uitzicht op kranen, wolkenkrabbers en voorbijvarende vrachtboten.

Verwacht niet te veel finesse in deze Fiskeskur, we zijn tenslotte in de haven. De inrichting is aan de rustieke kant, de gerechten simpel maar smaakvol en correct geprijsd. Voor een met kruiden afgewerkte zalmtartaar betaal je 18,5 euro. Heel interessante drankenkaart met onder meer craftbeer, saké en natuurwijn.

Kattendijkdok-Oostkaai 20b, Antwerpen

fiskeskur.be

Alle dagen open van 12 uur tot 22 uur. Geen reservaties, er zijn 200 plaatsen op het terras.

4. Hoeve De Bies, Voeren | Ster met vergezicht

Weiden, bomen en in de diepte de Voer, de kleine rivier die deze grensgemeente in Limburg haar naam gegeven heeft: het uitzicht vanop het terras van deze voormalige boerderij combineert het beste van Voeren, een streek waar glooiende landschappen en vergezichten even gewoon zijn als files op de ring rond Brussel.

In Voeren speelt de chef graag met vuur. Zelfs een knolselder gooit hij op de barbecue.

Hoeve De Bies speelt niet alleen met zijn ligging in de eredivisie. Ook culinair komt het restaurant sterk voor de dag. Chef Maurice Huynen en sommelier Peterhans van Harinxma leerden elkaar kennen in Beluga in Maastricht. Ze serveren hier sinds 2020 gastronomische gerechten die originaliteit combineren met precisie en klassieke ambachtelijkheid - zo toont een boterige jus op basis van mossel bij een stukje snoekbaars dat de chef een goede sauzenmaker is. Daarnaast speelt hij in zijn degustatiemenu’s ook graag met vuur: zelfs een knolselder gooit hij op de barbecue. Hoeve De Bies werd begin 2024 door Michelin terecht bekroond met een ster.

Voeren is een mooie uitvalsbasis voor wandelingen en fietstochten. Voor wie langer dan één maaltijd van de streek wil genieten, zijn er in de Hoeve twee studio’s ingericht.

Bies 4, Sint-Martens-Voeren (Voeren)

Tel. 043 812 340

hoevedebies.be

Dinsdag en woensdag gesloten.

5. Les Terrasses de l’Our, Paliseul | Aan de kronkelende rivier

© Anthony Dehez

Chef Maxime Collard, van het tweesterrenrestaurant La Table de Maxime, serveert hier eenvoudige gerechten als balletjes in tomatensaus, maar biedt ook opties voor culinaire meerwaardezoekers.

In het kleine Our, diep in de provincie Luxemburg, is de gelijknamige rivier een van de attracties. Van in de dorpskern kronkelt het water verder naar de Lesse. De andere attractie van het dorp heet Maxime Collard. De chef heeft hier niet alleen het tweesterrenrestaurant La Table de Maxime, maar ook een hotel én de brasserie Les Terrasses de l’Our. Daar eten gasten met zicht op de kabbelende Our. Het is hier zalig zitten. Het houten bruggetje nodigt uit om na het eten de rivier te volgen.

In de brasserie serveert de chef eenvoudige gerechten als balletjes in tomatensaus en een salade met geitenkaas, al zijn er ook interessante opties voor culinaire meerwaardezoekers. Zo werkt Collard met kwaliteitsforel van een lokale kweker en grilt hij filet pur in de houtskooloven. Runderwang gaart hij traag in Lesse-bier en aan het spit hangt een haantje dat hij afwerkt met salade en een dragonsaus.