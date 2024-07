5x relaxen met uitzicht in de beste rooftopbars

Advertentie

Op de daktuin van Gaston wuift gras en staat een caravan, naast een petanquebaan en een immens houten terras voor bijna honderd gasten. Ook het panoramische zicht vanop de vierde verdieping loont de moeite. Je ziet kranen aan de Voorhaven en in de verte de torens van het historische centrum van Gent. Rooftopbar Gaston ligt in het noorden van de stad, tussen de haven en de Bloemekenswijk. Het dak van een voormalige katoenspinnerij uit het begin van de twintigste eeuw - in 1919 werkten hier duizend textielarbeiders - is vooral bij mooi weer een toffe locatie, al is er ook binnen ruimte te over.

Bovendien is er een stevig aanbod van eten en drinken, met onder meer twaalf cocktails. Cateraar Coeur stelt een uitgebreide kaart voor, zowel voor de lunch als voor het avondeten. Daarop staan onder meer zeebaars met tomaat, venkel en kappertjes en een varkensentrecôte met bloemkool en jus van pickles. Er zijn ook interessante vegetarische gerechten, van oesterzwamkroketjes tot tomatensalade met gepofte rijst.

Gaston | Waar | De vierde verdieping van het gebouw Galveston, Hurstweg 8, 9000 Gent

| Tel. | 0496 10 92 09

| Website | gaston-gent.be

| Openingstijden | Tot 31 augustus elke dag van 12 tot 23 uur

| Parkeermogelijkheid | Betalend, op het terrein

3 | Albert | Brussel

Monumentaal en toch verborgen

Het terras van Albert ligt wat verborgen. © Albert Witlof

Ruimte met allure en zicht op de Kunstberg, de helling tussen de Grote Markt en het Koningsplein in het centrum van Brussel: dat zijn de verrassende troeven van een 2.200 vierkante meter groot maar wat verborgen terras op de vijfde verdieping van de Albertina, de Koninklijke Bibliotheek van Brussel. In die bibliotheek staat naar verluidt 150 kilometer aan boekenplanken.

De wijn, de kombucha en het bier zijn bij Albert van uitstekende kwaliteit. Op de knappe wijnkaart staan dertig referenties, waarvan er vier per glas te krijgen zijn. Je kan hier oranje wijn uit de Elzas en natuurlijk gemaakte cabernet franc uit de regio rond de Loire drinken. Daarnaast staan ook zelfgemaakte limonade, ciders en een paar originele cocktails op de drankenlijst.

Binnen is het bij Albert al even ruim. Door de ramen kan je de toren van het Brusselse stadhuis en bij helder weer zelfs de koepel van de Basiliek van Koekelberg zien. Door de beperkte openingsuren - Albert moet zich aanpassen aan de uren van de bibliotheek - kan je hier ‘s avonds niet terecht. Ontbijten en lunchen kan wel. Op de lunchkaart staan elf gerechten, van carpaccio van zeebaars tot tagliata van rund met chimichurri. Elk weekend serveert Albert vanaf 11 uur een verzorgd brunchbuffet.

Albert | Waar | De vijfde verdieping van de Koninklijke Bibliotheek van Brussel, Kunstberg 28, 1000 Brussel

| Tel. | 0465 04 83 31

| Website | albert.brussels

| Openingstijden | Elke dag van 10 tot 17 uur

4 | Soko | Kraainem

Boven de bomen

Bij Soko heb je zicht op het Zoniënwoud. © Noe David

De uitgestrektheid van het Zoniënwoud is de voornaamste attractie van deze rooftop op een kantoortoren aan het drukke Vierarmenkruispunt. Beneden raast het verkeer, maar daar heb je op de elfde verdieping weinig last van. Het terras beslaat bijna de volledige omtrek van de toren, zodat een kleine wandeling wisselende panorama’s oplevert. Binnen is het zicht minder spectaculair - dit is een plek voor zonnige dagen.

Soko lijkt vooral te mikken op cocktaildrinkers. Ruim twintig staan er op de kaart, waaronder veel klassiekers, zoals moscow mule, negroni en espresso martini. De prijzen schommelen rond veertien euro. De bierkaart met zeven referenties en de amper zestien wijnreferenties zijn voor verbetering vatbaar, al kan je hier wel een goede fles witte bourgogne van de appellatie Rully bestellen voor de redelijke prijs van 55 euro. Voor wie honger heeft, serveert Soko tussen 17 en 19 uur aperitiefsnacks, edamame-boontjes en Libanese dips. Vanaf 19 uur is de kaart uitgebreider, met onder meer garnaalkroketten (zeventien euro voor twee stuks), taco’s met tonijn en blokjes Japans-gefrituurde kip. Voor wie liever uitgebreider eet, serveert AUM op de gelijkvloerse verdieping Indisch geïnspireerde gerechten.

Soko | Waar | Op de elfde verdieping (lift tot de tiende verdieping), Mechelsesteenweg 455, 1950 Kraainem

| Website | sokorooftop.be

| Openingstijden | Van maandag tot zaterdag vanaf 17 uur

5 | Tope | Brussel

Mexicaans panorama

Rooftopbar Tope haalt inspiratie uit de Mexicaanse keuken. © The Hoxton Brussels

Van de VRT-toren tot het Atomium, er is weinig dat je niet ziet vanop de 22ste verdieping van The Hoxton, een luxueus retrohotel dat ondergebracht is in een witte kantoortoren die in de jaren 70 voor IBM werd gebouwd. Het terras loopt bijna helemaal rond het dak, zodat je nagenoeg de hele dag zon en een panoramisch zicht hebt. Bij slecht weer is er binnen voldoende plaats.

Het hotel nabij het Noordstation haalde voor zijn rooftopbar Tope de inspiratie in Mexico. Dat is zowel te merken aan het interieur - cactussen, vrolijke kleuren en aardewerk - als aan de menukaart. Tequila en mezcal vormen de basis voor de meeste van de twaalf cocktails die je hier kan drinken voor om en bij de veertien euro. Ook de rest van Latijns-Amerika zorgt voor lekkers op de kaart: er is een interessant aanbod van rum, pisco en - noblesse oblige voor een internationaal hotel - een ruime selectie van gin en whisky. De beperkte wijnkaart - amper tien referenties - is voor veel verbetering vatbaar. Voor wie honger heeft, voert Mexico het smakenpalet aan. Je eet hier zowel aguachile (Mexicaanse ceviche) als totopos (typische maïschips).