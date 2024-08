VIDEO | Sabato Summer Cocktails: cocktail met drakenfruit door Bar à Ju in Luik

Sabato Summer Cocktails: verfijnde toprecepten van meestercocktailmakers om thuis na te maken. Aflevering 4: de cocktail met drakenfruit van Bar à Ju in Luik.

Wanneer we in Sprimont, vlak bij Luik, arriveren, moeten we Julie Nullens’ adres even opzoeken. Een buurman schiet ons te hulp: ‘Jullie zoeken nummer 1? Doorgaans vind je die aan het begin van de straat’.

Langs landweggetjes vervolgen we onze reis, op zoek naar nummer 1, tot blijkt dat Nullens zelf number one is: in 2022 en 2023 won ze de titel van ‘Belgium’s Best Bartender’.

Hoe is het Bar à Ju-concept ontstaan?

‘Gedurende een aantal jaren heb ik in bars gewerkt, tot ik mijn eerste kind kreeg en besloot te gaan lesgeven. Omdat ik mijn creatieve ei daar niet kwijt kon, lanceerde ik cocktailbar Bar à Ju, die door heel België reist; ik kies mijn uren zelf en maak mijn creaties zoals ik ze wil hebben.’

‘Je vindt me op alle soorten events, van bruiloften en verjaardagen tot bedrijfsfeesten en festivals, maar vooral op privé-evenementen.’

Hoe bereid je je cocktails?

‘In januari heb ik mijn eigen merk van siroop gelanceerd, omdat ik er op de markt maar geen kon vinden dat bij me past. Daarin werk ik vooral met bloemen, fruit en planten, en zitten geen smaakstoffen of conserveringsmiddelen. [Mon but est d'avoir tous les produits qu'il me faut pour faire tout ce qui me passe par la tête et que le résultat soit créatif.]’

‘Omdat ik graag ga voor verrassende maar passende combinaties, maakte ik voor de wedstrijd in Brussel in 2022 een cocktail op basis van tabakssiroop. Daarvoor gebruikte ik bewust onbewerkte Belgische tabak - is hij niet opgerookt, dan schaadt hij de gezondheid niet.’

Welke cocktail presenteer je de Sabato-lezer?