Voor welke zanger maakt Jamie Oliver picanha-steak op zijn Weber Genesis barbecue?

Wat houdt je op het puntje van je stoel?

‘Mezelf nieuwe kooktechnieken aanleren. En leven met de seizoenen. Elk seizoen brengt zijn eigen prachtproducten, die ik met plezier kweek of kook. Niets gaat boven de smaak van zelfgekweekt voedsel.’

Waarvan viel je recent van je stoel?

‘Van de prijs van het eten in New York. Toen ik er onlangs was, kocht ik me een versgeperst sinaasappelsapje, een medium formaat dan nog. Dat kostte maar liefst elf dollar! De verkoper wilde er dan nog eens een fooi van twintig procent bovenop. Dus dertien dollar in totaal. Astronomisch veel geld!’

Jamie Olivers ‘Confidential’-armstoel van Alberto Rosselli. © Chris Terry

Op wiens stoel zou je graag één dag zitten?

‘Op die van de Britse zangeres Adele. Ik zou graag eens een dag met haar ruilen en de hele dag liedjes brullen zoals alleen zij dat kan. Haar stem is echt ongelofelijk. Kunnen zingen zoals zij, al was het maar 24 uur, zou echt fantastisch zijn.’

Kun je goed stilzitten?

‘Soms wel, soms niet. Mijn gedachtestroom stilleggen vind ik lastig. Ik bruis vaak van de ideeën. De enige plek waarin ik kan relaxen, is in mijn hangmat. Maar dan is er altijd wel ergens een kind dat iets aan me vraagt.’

Bio van een stoel ‘Confidential’ De ‘Confidential’ voor Saporiti is een gezocht vintage sofamodel van Alberto Rosselli (1921–1976). De Italiaanse architect werkte samen met Giò Ponti, zowel voor zijn magazine Domus als in zijn ontwerpstudio in Milaan.

Als industrieel designer werkte hij onder meer samen met Artemide, Cassina, Saporiti, Knoll en Kartell. Hij ontwierp zowel zetels, tafels, lampen als haardrogers, stacaravans en keukens.

Zijn futuristische ‘Moby Dick’-armstoelen in kunststof zijn gebruikt als decorstuk in de James Bond-film ‘The Spy Who Loved Me’ (1977).

Wie verdient een leerstoel?

‘Tieners met kansarmoede. Voor hen richtte ik in 2019 de organisatie Bite Back op. We hebben nu ongeveer zeventig jongeren als ambassadeurs, die hun verhalen tot bij de beleidsmakers proberen te brengen. Via social media krijgt hun boodschap echt tractie. Het is zo belangrijk om naar jonge mensen te luisteren.’

Wat doe je als je ergens mee zit?