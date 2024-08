Fotograaf Frieke Janssens deelt haar favoriete adressen in Mechelen

2 | Funky Jungle

‘Op vrijdagavond vind je me geregeld met mijn gezin in dit vegan restaurantje tegenover de Sint-Romboutstoren. Hier kom ik graag naartoe voor het eten, maar ook voor de big smile op de gezichten van de eigenaars.’

‘Het concept: fastfoodgerechten die ze vertalen naar vegan en gezond eten. Op je bord verdrinkt je burger niet in vet en saus, maar vind je onder andere een rijkelijke salade. En de typische ‘king fish’-burger, bijvoorbeeld, maken ze hier met tofoe en zeewier. Een van mijn favorieten op de kaart: de vegan kapsalon.’

‘Vind je lekker gezond eten belangrijk en eet je net als mijn vriend geen vlees, dan kan ik dit adres zeker aanraden. Dankzij de glutenvrije opties op de kaart kunnen we hier ook voor mijn dochter met coeliakie zorgeloos eten bestellen.’

| Adres | Onder-den-Toren 7, 2800 Mechelen

| Website | funkyjungle.be

Funky Jungle

3 | TheAtrium

‘Naast Funky Jungle ligt dit minstens even authentieke, toffe restaurant waar de tijd wat is blijven stilstaan. In een zeer klassiek interieur, aan een bruin tafeltje bedekt met een wit, gestreken tafellaken, eet je hier ‘s middags typisch Vlaamse klassiekers als vol-au-vent. Hier komen tafelen is een even grote beleving als wat er zich in de zalen achterin het gebouw afspeelt: met hun soeppot komen ze tot bij jou.’

‘Dit vind ik een aanrader om te bezoeken wanneer je op zaterdag naar de markt gaat; kom je hier binnen, dan beland je in een oase van rust. Het is in ieder geval moeilijk te geloven dat U2 en Depeche Mode hier ooit zouden hebben opgetreden.’

| Adres | Onder-den-Toren 9, 2800 Mechelen

| Website | theatrium.be

4 | Toeristenboot

‘De Dijle zie ik als een verlengde van mijn tuin. Bij warm weer vaar ik erop met mijn bootje - mijn beste aankoop sinds ik in Mechelen ben komen wonen. Door de sluizen raak ik niet ver, maar ik hoef maar een eindje te varen, langs de Kruidtuin en onder de brug door, om plots te midden van een stukje natuur terecht te komen. Heel bijzonder vind ik dat, zeker in de zomer. En hoewel er achter het groen een klimclub en een circus schuilgaan, hoor je hier niets meer dan de natuur en af en toe een fietser die passeert.’

‘Wat datzelfde vakantiegevoel bij me oproept, is een tocht met de toeristenboot bij mooi weer. Mijn tip: niet te veel luisteren naar het gedateerd vooraf opgenomen bandje dat ze afspelen, maar vooral om je heen kijken.’

5 | Mechels Broek

‘Door dit natuurreservaat loopt de Dijle. Omdat het achter een sluis ligt, kan ik hier met mijn bootje jammer genoeg niet door varen. Heel geregeld vind je me hier niet, maar fietsers en vogelspotters raad ik deze plek zeker aan.’

| Adres | Bezoekerscentrum Mechels Rivierengebied, Muizenhoekstraat 7, 2812 Muizen

| Website | mechelen.be

Mechels Broek © Wim Dirckx

6 | Vrijbroekpark

‘Meestal ben ik te vinden in de stad, maar in dit bekende park kom ik weleens lopen. Wanneer ik zin heb in een andere omgeving dan de kleinere Kruidtuin, bijvoorbeeld. Of wanneer de rozentuin in bloei staat en heerlijk geurt.’

‘Onlangs was ik hier samen met mijn dochter van tien. Dat we toen waren verdwaald, bewijst hoe groot het hier is: let je kort niet op, dan kun je plots een hele tijd onderweg zijn. En wij zijn nog maar beginners.’ (lacht)

‘Naast lopen kun je hier ook andere sporten komen beoefenen, zoals tennis en petanque.’

| Adres | Provinciaal Groendomein Vrijbroekpark, Ridder Dessainlaan 65, 2800 Mechelen

| Website | provincieantwerpen.be

Vrijbroekpark © Vrijbroekpark

7 | MIST

‘De Onze-Lieve-Vrouwestraat vind ik de tofste winkelstraat van Mechelen. De vele boetieks bieden wat van alles aan.’

‘Zo vind je in deze kleine theewinkel vooral Taiwanese thee, waaronder ook mijn favoriet, de groene-theeachtige, zachte infusie ‘Good night’. Bij de superkwaliteitsvolle thee en infusies kun je nog meerdere keren opnieuw heet water schenken.’

‘Ben je hier klant en van plan om naar Taiwan te trekken, dan kun je de eigenares om wat reistips vragen. Omdat ik er volgend jaar zelf naartoe ga, heeft ze me onder meer een rondreis en een aantal verblijfplaatsen in het zuiden aangeraden. Zulke tips vind ik waardevoller dan wat onlineresearch me oplevert.’

| Adres | Onze-Lieve-Vrouwestraat 100, 2800 Mechelen

| Website | mistteas.com

8 | Faça Bonito

‘Een andere ondernemer die ik graag steun, is de buurvrouw van MIST. Van deze winkel word ik instant vrolijk. Hier vind je allerlei producten, waaronder typisch Portugese tegels en wijnen. Bovendien kun je hier workshops volgen. Het is ook een schoonheidssalon voor gelish en facials waar ik onlangs mijn nagels onder handen liet nemen.’

‘De man van de eigenares is half-Portugees, dus ook hier kun je als klant terecht voor gepersonaliseerde reistips.’

| Adres | Onze-Lieve-Vrouwestraat 96, 2800 Mechelen

| Website | facabonito.be

Faça Bonito © Leen Van de Sande

9 | De Zondvloed

‘Deze grote, bekende boekenwinkel in een art-decopand blijkt de place to be te zijn voor mensen die een specifiek boek zoeken dat ze nergens anders meer kunnen vinden - tweedehands of nieuw. Het is er nog zo een met meerdere verdiepingen, waar je in elk hoekje wel iets vindt.’

‘Ikzelf passeer hier weleens voor een bestseller of voor een roman die een krant me aanbeveelt. Mijn dochter kocht hier al een groot deel van de ‘Little People, Big Dreams’-reeks, waarin telkens een ander bekend personage uit de geschiedenis centraal staat.’

| Adres | Onze-Lieve-Vrouwestraat 70, 2800 Mechelen

| Website | dezondvloed.be

10 | Rheine

‘Boetieks zoals deze kleine beautywinkel maken een stad gezellig en aantrekkelijk. Hier vind je zeker niet de standaard beautymerken, maar wel bijvoorbeeld RMS en Ilia, die hun duurzame producten esthetisch verpakken. Omdat ik pro slow beauty ben, kom ik altijd hiernaartoe wanneer ik iets nodig heb.’

‘Bovendien weten ze hier waarover ze spreken en helpen ze je graag. Krijg ik de juiste informatie en begeleiding, dan betaal ik met plezier iets meer.’

| Adres | Hoogstraat 19, 2800 Mechelen | Rheine opende dit jaar een tweede winkel naast het ModeMuseum in Antwerpen

| Website | rheine.be

Rheine

11 | Kuub

‘In een gouden gebouw huist dit cultuurcafé, aan het plein voor de academie en het kindertheater De Maan.’

‘Hier kom ik vooral graag iets drinken voor de lichtinval, om zo lang mogelijk van de avondzon te kunnen genieten.’