De nieuwste decotrends vind je tegenwoordig op... TikTok

De heetste trends in deco vind je nu ook op TikTok. Daarom selecteerden wij de vier beste, van fotogenieke koelkast tot chique nachtclub bij je thuis.

1 | Colour drenching

Een kamer in een en dezelfde kleur, tot en met de radiator en het raam. Saai? Niet volgens TikTok. Wel veel werk. © James Merrell / Courtesy of Farrow & Ball

Wat is het?

Een trend waarbij je een kamer volledig onderdompelt in één kleur. De muren, plafonds, deuren, plinten en radiatoren krijgen allemaal diezelfde tint. Soms gaan zelfs meubels, gordijnen en accessoires mee in de flow. Een accentmuur in het kwadraat, zeg maar. Alsof je een verfbom tot ontploffing hebt gebracht. Met opvallende kleuren is dit een spetterend statement, maar het werkt ook met neutrale tinten. Het klinkt misschien saai, maar als je de voorbeelden ziet, weet je: monochroom is niet monotoon.

Wie is ermee begonnen?

Het concept van monochrome ruimtes bestaat al lang. Maar TikTok bezorgt de schildertechniek een echte stroomstoot. Ook al omdat het resultaat zo radicaal en fotogeniek is.

Try this at home?

Colour drenching vraagt moed en doorzettingsvermogen, want het is veel werk. Maar het effect is er niet naast: je kunt er een ruimte volledig mee transformeren. Zo lijken kleine ruimtes er groter door. En doordat alles in dezelfde kleur is, vermindert de visuele ruis. Ideaal voor de slaapkamer dus. Voor extra variatie kun je spelen met matte en glossy verf. Of met verschillende kleurschakeringen. Onze tip: colour drenching met een donkere tint creëert een heel luxueuze, weelderige look.

2 | Moody martini

Een verfijnde boudoirsfeer... met een martini, shaken, not stirred. © Courtesy of Zanotta

Wat is het?

De naam zegt het al: deze trend ademt feestelijkheid, sfeer en gezelligheid. Dit is het type interieur waarin James Bond of Audrey Hepburn zou rondhangen, nippend aan een cocktail, natuurlijk. Die zwoele sfeer van obscuur verlichte, chique nachtclubs met klingelende glazen roep je op met diepe edelsteenachtige kleuren, zoals smaragdgroen, robijnrood en lapisblauw. Maar ook met luxueuze stoffen zoals velours, glanzende oppervlaktes met messing details en hoogglansverf. Én met rijke materialen zoals wortelhout en marmer. Moody martini is verfijnd, gezellig en weelderig. Volgens trendwatchers past deze esthetiek binnen de ‘newstalgia’-vibe: een mix van vintage en hedendaags.

Try this at home?

Voor wie zich thuis in een chique nachtclub wil wanen, is verlichting key. Die is sfeervol en vooral gedempt. Donkere muren helpen daarbij, net als somptueuze gordijnen. Qua meubels grijp je het best naar vintage stukken met chromen of goudkleurige accenten. Werk af met wat deco, zoals een kristallen karaf met bijpassende glazen. Schud alles in een shaker en serveer met je lievelingsmuziek op de achtergrond. Cheers.

3 | Fridgescaping

Escapisme in de frigo. Voor als je echt niets anders meer te restylen hebt. © Courtesy of @lynziliving

Wat is het?

TikTok omschrijft het als: ‘romanticizing your refrigerator’. Een mooi ingerichte koelkast dus. Wat je je daarbij moet voorstellen? Bij fridgescaping maak je een fotogeniek stilleven van je koelkastinhoud. En daar ga je zo ver in als je wil: sommigen vervangen de lelijke plastic winkelverpakkingen door mooie porseleinen schalen, rieten mandjes, glazen kannen of ander servies. Zo zagen we al een bussel prei in een art-decovaas. Anderen installeren ook sfeerverlichting, plaatsen verse bloemen en zelfs fotokaders erin. Niet zelden volgens een bepaald thema, zoals de series ‘Bridgerton’, ‘Outlander’ en ‘The Hobbit’.

Wie is ermee begonnen?

Blogger en designer Kathy Perdue bedacht de term al in 2011. Zij bedoelde hiermee vooral een overzichtelijk ingerichte koelkast met mooie glazen potten. De huidige TikTok-revival is veel fantasierijker en decoratiever.

Try this at home?

Wie zijn hele huis al stijlvol heeft gedecoreerd en dan nog tijd over heeft, kan zich eens laten gaan op de plek waar geen enkele decorateur oog voor heeft: de koelkast. Gebruik hiervoor bijvoorbeeld je zondagse servies. Als je inspiratie zoekt: de Amerikaanse Lynzi Judish (TikTok en Instagram: @lynziliving) post elke twee weken haar fridgescaping in een nieuw thema.

4 | Bookshelf wealth

Tonen dat je echt wel boeken leest, het is in. Om niet versleten te worden als breinloze scroller. © Courtesy of Artek

Wat is het?

Criticasters die beweren dat TikTok alleen wordt bevolkt door breinloze scrollers, hebben het mis. Op het platform wemelt het van de boekenwormen. Getuige de ‘bookshelf wealth’-trend waarbij gebruikers pronken met hun vetgevulde boekenkast. Dat levert vaak mooie plaatjes op met fotogenieke koffie­tafelboeken. Maar even vaak ligt de focus op persoonlijkheid en originaliteit, met stapels beduimelde pockets die schreeuwen: ik lees echt. De boekenstillevens worden vaak gecombineerd met persoonlijke spullen, zoals reissouvenirs. Je boekenkast als portret van je interesses en je leven tout court. Sommigen zien er een tegenwicht in tegen het virtuele bestaan. In dezelfde lijn ligt ook #BookTok: een populaire hashtag waarmee gebruikers hun leestips delen.

Try this at home?