Binnenkijken in een Brussels duplexappartement | 'Geen plaats voor gezellige rommeltjes'

De opvallende eettafel van Ettore Sottsass fungeert als het hart van de eetruimte en weerspiegelt de passie van Hoang voor architecturaal ontwerp. © Senne Van der Ven

Vanuit die optiek is het geen toeval dat de eetkamerstoelen van Josef Hoffmann zijn en de eettafel van Ettore Sottsass: allebei architecten én meubelontwerpers die – als een one-stop-shop – streefden naar het gesamtkunstwerk. ‘Pas op, we zijn niet geobsedeerd door grote namen, zolang het ontwerp maar een architecturale benadering heeft’, zegt Hoang. ‘Als mensen vragen welke stijl ons bureau heeft, geven we daar niet graag een antwoord op. We doen geen copy-paste van project naar project. Alles hangt af van de plek, de architecturale insteek en de identiteit van de klant.’

Deze tijdloze stoelen van Josef Hoffmann zijn speciaal uitgekozen voor hun architecturale uitstraling. © Senne Van der Ven

Radicale rust

Hoangs karakter schemert duidelijk door in dit project, ook al beschouwt ze het appartement nadrukkelijk als een realisatie van het bureau Leonet Hoang. ‘We kozen bewust voor sterke meubelstukken, harde contrasten en brute materialen. Nogal radicaal misschien, maar dat past bij de dynamiek van de stad. Tegelijk is dit ook een rustplek voor ons, en dat heb ik echt nodig.’ De visuele rust wordt gecreëerd doordat er niets overbodigs in het zicht staat, maar vooral omdat de compositie van kleuren en materialen rustig overkomt. ‘Daarom is de keukenwand helemaal betegeld. Ik hoefde daar geen extra plankjes of kastjes; zo ligt de focus volledig op de brute textuur van dat materiaal. Ik beschouw dat als een kunstwerk.’

De visuele rust wordt gecreëerd doordat er niets overbodigs in het zicht staat, maar vooral omdat de compositie van kleuren en materialen rustig overkomt. © Senne Van der Ven

Om dezelfde reden is de parketvloer in visgraatmotief – deels origineel, deels aangevuld – bijna monochroom gebeitst. Je ziet nog net de warme nerftextuur van het hout, maar het zwart vormt een neutraal vlak. ‘Zwart is de mooiste kleur. Ik hou ervan, omdat het met elke lichtinval verandert én andere kleuren optilt. Kijk maar naar die brutalistische hangkast van De Coene, een cadeau van mijn associé Charles: die ziet er op elk moment van de dag anders uit. Zwart is nooit puur zwart, dat heeft Pierre Soulages ook al in zijn schilderijen aangetoond.’ Boven de gefacetteerde hangkast hangt geen Soulages, wel een werk van Arthur, Hoangs echtgenoot. ‘We hebben een tijdlang gezocht naar een passend kunstwerk voor die muur, totdat mijn man me liet weten dat hij zelf iets wilde maken. Het past hier perfect. Ik ben er superblij mee.’

In de keuken zijn er geen extra plankjes of kastjes. En het ruwe beton laat meteen zien welke muren overtollig waren. © Senne Van der Ven

Uitkijkpost over de stad

Toen het koppel het interbellumappartement ontdekte, zag het er totaal anders uit. ‘Het was charmant, maar veel te veel opgedeeld in hokjes. Typisch voor die tijd: de keuken zat nog helemaal achterin, in een apart kamertje voor het personeel. Helemaal niet hoe wij wilden leven’, zegt ze. ‘In dit appartement had een man zijn hele leven alleen gewoond. Best ontroerend om te zien hoe goed hij voor alles had gezorgd. Maar het behang hing tot over de plinten en radiatorbuizen. Alles moest opnieuw gebeuren. Tijdens de sloopwerken stootten we op de betonnen draagbalken, die we bloot lieten. We houden van die eerlijkheid en authenticiteit. Dat ruwe beton laat ook meteen zien welke muren eigenlijk overtollig waren. Die hebben we opengemaakt om meer licht en ruimte binnen te brengen.’

‘Het appartement is nu onze uitkijkpost over de stad. Het uitzicht op Brussel is mooi, maar je kijkt ook uit op de industriële kant van Vorst, dat zich de jongste jaren behoorlijk gentrificeert. Er komen steeds meer speciaalzaken, restaurants, cafés en traiteurs. Brussel-Zuid, de Eurostar, het openbaar vervoer en onze crèche zijn op wandelafstand. Een tuin hebben we niet. Als je echt in het groen wil wonen in Brussel, moet je naar de deelgemeentes, waar je voor alles je auto nodig hebt. Hier niet. We doen alles met de fiets of te voet.’

In het appartement spelen de materialen de hoofdrol en niet de spullen. De losse items die er staan, zijn zorgvuldig uitgekozen. Aan de muur tussen de ramen hangen vijf elegante kaarsenhouders van Pierre Forsell, even gracieus als de architecte zelf. ‘Het spel van schaduwen is mooi, zelfs als de kaarsen niet branden. Voor mij zijn ze een soort tableau vivant’, zegt ze. Je merkt het niet meteen, maar de Forsell-kaarsenhouders hangen aan een verdubbelde binnenmuur, waarachter een spouw is gelaten. ‘Dat is bedoeld om de gordijnen te verbergen, als Japanse shoji-panelen die je kunt opzijschuiven. Ik beschouw dat als een tweede huid van de woning. Wanneer ze gesloten zijn, creëer je een cocon. Als je ze opent, laat je de stad binnen.’

De slaapkamer­deur werd via het Brusselse bedrijf Rotor gerecupereerd uit de kofferzaal van de Generale Bank. © Senne Van der Ven

Kofferzaal

Nog zo’n subtiele Japanse referentie is het kleine opstapje naar het privégedeelte van het appartement: de nachtvleugel met de dressing, slaapkamers en badkamers. Je treedt hier bewust een andere wereld binnen.

De overgang naar de masterbedroom is nóg nadrukkelijker. Hoang vond bij Rotor in Brussel een originele massieve deur uit de kluizenzaal in de kelder van de Generale Bank in de hoofdstad. ‘Een gigantisch zwaar stuk met een bronzen deurknop van Jules Wabbes’, zegt ze. ‘We moesten het deurkader en de scharnieren aanpassen om het hier geïnstalleerd te krijgen. Het was een avontuur om die deur naar boven te krijgen. Net als het massieve art-decobad van Albert Baert, dat uit La Piscine in Roubaix komt. Soms moet je een beetje gek zijn om je droom te realiseren.’

Als ze ooit verhuizen, blijft die kluisdeur achter, net als dat prachtige bad. ‘Over elk stuk is hier zo grondig nagedacht dat het voor ons bij dit project hoort. Zelfs het losse meubilair. Als we ooit verkopen, laten we de inboedel gewoon hier staan. Op een andere plek hebben die stukken weinig zin.’ Voor die Sott­sass-tafel zouden we anders wel snel een kandidaat vinden...

De bolvormen aan, onder meer, het massieve art-decobad van Albert Baert, dat uit La Piscine in Roubaix komt? Geen toeval. ‘Alles wat hier staat, is beredeneerd.’ © Senne Van der Ven