Atelier Blundell onthult pièce unique voor vernieuwde Cartier-boetiek in Brussel

In de rubriek ‘Kennis van maken’ geven we het woord aan makers die het gemaakt hebben. In deze aflevering: de decoratieve schilders Célina Blundell en Christophe Therrien (Atelier Blundell).

Hoe maakt u het?

‘Goed, we hebben net ons bas-reliëf onthuld voor de volledig vernieuwde Cartier-boetiek in Brussel. Het tafereel stelt een panter voor, tegen een decor van gestileerde varens en palmen, met de Koninklijke Serres van Laken op de achtergrond. Het pièce unique is speciaal voor Cartier gecreëerd. Niet in gips, maar in papier-maché: ons debuut met dat materiaal. En meteen ook de eerste keer dat we iets maakten met volume. Maanden hebben we aan de nieuwe techniek gesleuteld. Het was een kwestie van researchen, testen en experimenteren met opbouw, diepte, droogtijden en krimping. Wees gerust, improvisatie was het niet. We hebben ons niet blind op deze opdracht gestort.’

Wat maakt jullie dag?

‘Dat er zoveel variatie in onze opdrachten zit. Met Atelier Blundell richten we ons normaal op tweedimensionale decoratieve schildertechnieken zoals fresco’s, bladgoud, sgraffito, achterglasschilderingen of muurschilderingen. Elke dag is anders. Repetitief wordt het nooit.’

Hoe maken jullie het verschil?

‘Elk project begint met historisch onderzoek naar de locatie waar we onze ingreep doen. We willen altijd in dialoog gaan met de context, brutale ingrepen zijn niet aan ons besteed. De ontwerpschets vormt de kern van elk project, de ruggengraat. Vaak is die ontwerptekening een combinatie van gestileerde en organische elementen. Werken met papier-maché als interieurdecoratie was nieuw voor ons, maar niet uniek. De Catalaanse architect Antoni Gaudí gebruikte het voor plafonddecors, zij het niet massief, zoals ons reliëf. In de zestiende eeuw ontstond de ‘cartapesta’-techniek, vooral voor religieuze beelden. Het was een goedkoop alternatief voor marmer, steen, gips of hout, maar wel veel fragieler en moeilijker te transporteren.’

Wat is er momenteel in de maak?

‘In een villa in Los Angeles mogen we op het gewelfde plafond van de badkamer een trompe-l’oeil bomendecor schilderen, geïnspireerd op een Italiaans palazzo. Op Place des Vosges in Parijs doen we een eigentijdse ingreep: een hele badkamer in lakwerk. Ik wil er een decor schilderen met vegetatie dat lijkt alsof het achter een aangedampt raam zit. En vorige week hebben we onze behangcollectie gelanceerd, in samenwerking met Isidore Leroy, een Parijse behangspecialist sinds 1842.’

Waar moeten jullie dringend werk van maken?

‘We hebben moeite om ons te laten bijstaan. In ons atelier net buiten Parijs werken wij altijd met ons tweeën, we hebben niemand in dienst. Voor specifieke projecten doen we weleens een beroep op ad-hocvaklui, maar delegeren blijft moeilijk. Het is moeilijk om mensen te vinden met dezelfde ‘hand’ als wij. Bovendien is er een tekort aan degelijke scholing in ons vakgebied – het ambacht gaat verloren. Privé willen we werk maken van ons nieuwe huis, aan de rand van Bordeaux. Het is een oude woning, met veel werk aan. We willen uitsluitend oude materialen gebruiken. Dat werkt de vaklui zo op de zenuwen dat ze niet meer met ons willen samenwerken. Ook dat wordt nog een uitdaging om tot een goed einde te brengen.’

Waar hebben jullie een potje van gemaakt?