De favoriete weekendadressen van kunstenares Bieke Buckinx in Brussel

10 uur | ‘Terug thuis zet ik muziek op om de stilte te breken. Terwijl de Spotify-playlist ‘Butter’ weerklinkt, drink ik mijn eerste koffie. Ik neem de tijd om een boeket samen te stellen met mijn kleurrijke marktvondsten. Mijn vriend is intussen ook wakker, dus ontbijten we samen.’

11 uur | ‘Het kriebelt om eropuit te gaan. Ik stel zorgvuldig mijn outfit samen, want net als mijn schilderijen en mijn interieur is ook mijn kleding een manier om kleuren te laten communiceren.’

11.30 uur | ‘Mijn vriend en ik fietsen naar het centrum van Brussel. Wat we daar zullen doen, beslissen we à la minute. Ik heb zin om naar de expo ‘Love is Louder’ in Bozar te gaan, maar omdat er te veel volk rondloopt, trek ik me een uur lang terug in de boekshop. De objecten uit dit soort shops geven mijn interieur mee kleur. Want crap of niet: als het me aanstaat, koop ik het.’

13 uur | ‘Enkele van mijn favoriete galeries loop ik in en uit, zoals Nino Mier Gallery en Xavier Hufkens. Om nieuwe kunstenaars te ontdekken. En omdat ik onbewust inspiratie vind in wat en wie ik er tegenkom.’

14 uur | ‘Hoewel ik niet wil beantwoorden aan het cliché van de hipstermillennial, trek ik voor een lekkere cappuccino en een stevige, plantaardige lunch naar Mok.’

Advertentie

Kunstenares Bieke Buckinx, van wie het werk straks te zien is op ‘Cherries on the cake’ bij de Antwerpse Soon Gallery. © Alexander D'Hiet

15 uur | ‘Ik kuier verder, en stop bij alles wat mijn aandacht trekt, zoals de modeboetiek Icon. Plots realiseer ik me dat ik nog een outfit nodig heb voor de opening van de expo.’

15.30 uur | ‘Het is tijd voor mijn afspraak bij Tattoo Tilde. Het wordt mijn dertiende tatoeage.’

16.30 uur | ‘Mijn vriend en ik zitten zwijgend op een bank met uitzicht op het Justitiepaleis. Terwijl ik om me heen kijk, voel ik me klein in de immens grote wereld – al is dit ‘maar’ Brussel en niet de Grand Canyon. Even relativeer ik mijn problemen en ervaar ik geen chaos in mijn hoofd. En even tetter ik mijn vriend niet de oren van het hoofd.’ (lacht)

Lees meer Handtassenontwerpster Mieke Dierckx lanceert accessoirecollectie voor honden

17 uur | ‘Vrienden nodigen me uit voor een drankje bij Au Laboureur, een basic, maar altijd druk bruin café. Ik heb geluk: er zijn verse garnaalkroketten.’

19 uur | ‘Zo sterk mijn creativiteit tot haar recht komt in mijn atelier, zo slecht komt ze tot uiting in de keuken. En omdat mijn vriend geen zin heeft om te koken, gaan we uiteten. We belanden bij Nightshop, waar ik altijd heel veel gerechten bestel om te delen; alles op de kaart is top. Het brood en de zelfgemaakte boter zijn al een ervaring op zich.’

22.30 uur | ‘Thuis kijken we naar ‘Perfect Days’, een prachtige film van Wim Wenders over een man die de openbare toiletten in Tokio schoonmaakt. Ondertussen delen we een Snickers – een ‘laatavondgoestingske’.’