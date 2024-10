via LinkedIn

Fendi’s creatief directeur Kim Jones verlaat het Italiaanse modehuis, maar blijft wel aan het werk bij Dior Homme. Er lijkt een stoelendans aan de gang bij de grote luxe modemerken. Het is nog onduidelijk wie Jones zal opvolgen.

Kim Jones stopt als creatief directeur bij Fendi. Dat meldt het luxeconcern LVMH, de eigenaar van Fendi, vrijdagavond. Jones kwam vier jaar geleden aan het hoofd van het Italiaanse modehuis. De 51-jarige Britse ontwerper volgde in september 2020 de legendarische Karl Lagerfeld op, die op 85-jarige leeftijd overleed aan de gevolgen van alvleesklierkanker.

Dior Homme

De ontwerper behoudt wel zijn functie als creatief directeur bij Dior Homme, dat eveneens eigendom is van LVMH. De nieuwe creatief directeur voor Fendi zal ‘in due time’ worden aangekondigd, aldus de Franse luxegroep in een persbericht. Pierpaolo Piccioli, de voormalige creatief directeur van Valentino, wordt door het modemagazine Vogue getipt als opvolger.

‘Kim Jones heeft op betekenisvolle wijze bijgedragen aan het creatieve erfgoed van het merk, waarbij hij zijn moderne en interculturele esthetiek harmonieus integreerde in de geschiedenis van het huis’, aldus Fendi.

Ook LVMH-CEO Bernard Arnault reageerde op het vertrek. ‘Kim Jones is een zeer getalenteerde ontwerper die in de afgelopen vier jaar zijn unieke en multiculturele visie naar Fendi heeft gebracht. Ik wil hem bedanken voor zijn bijdrage en kijk ernaar uit om zijn creativiteit verder te zien bloeien bij Dior Homme.’

Stoelendans

Het vertrek van de ontwerper is het zoveelste hoofdstuk in de stoelendans binnen de mode-industrie, die te maken heeft met een vertraging na jaren van dubbele groeicijfers. Vorige week benoemde LVMH Michel Rider als opvolger van Hedi Slimane bij Celine, en in september werd Sarah Burton aangesteld als creatief directeur bij Givenchy.