Restaurant Pieter in Veurne | Kleinste restaurant van België is erg bijzondere ervaring

Dit moet het kleinste restaurant van België zijn. Langs een toog, in een winkelstraat in het centrum van Veurne, staan zes hoge stoelen. Aan de overkant van dat inox werkblad: één man die de rol van gastheer, sommelier, chef en afwasser combineert. De situatie alleen al zou een bijzondere avond opleveren. Maar Pieter Clement blijkt bovendien een groot talent aan en naast het vuur. Ook dat is trouwens een speciaal geval: de chef kookt aan een verstelbare grill boven gloeiende houtskool, levend vuur dat veel feeling vraagt.