Iconisch restaurant Belga Queen in Brussel maakt comeback (en het is er best goed)

Met Belga Queen herrijst een iconisch restaurant in Brussel. Culinair recensent Jan Scheidtweiler vond het er best goed.

Eindelijk is Belga Queen opnieuw open! Het iconische restaurant in het centrum van Brussel, bekend om zijn glazen koepel, zeevruchtentoog en transparante toiletdeuren, bleef na het faillissement in 2021 bijna drie jaar dicht. Daarmee leek een triest einde te komen aan de luxebrasserie die eigenaar Antoine Pinto in 2002 met veel schwung had opgericht. Op zijn hoogtepunt liep het immense pand twee keer per dag vol, en Pinto opende zelfs een tweede Belga Queen, in Gent. Maar de invoering van de voetgangerszone, de aanslagen in Brussel en de eerste coronagolf werden het instituut fataal.

Piekfijn gerenoveerd

Sinds eind september laten horecaondernemers Nemo Luyckx en Lilit Miskaryan het monument gelukkig herleven. Daarbij lijken ze kosten noch moeite gespaard te hebben, al hebben ze de visuele flair van Pinto – met zijn monumentale standbeelden – vervangen door een wat minimalistischer inrichting. Het immense pand uit de achttiende eeuw, ooit de statige bank Crédit du Nord Belge, ziet er piekfijn gerenoveerd uit. De zeevruchtentoog blinkt als nooit tevoren. De koepel is opgepoetst, net als de bas-reliëfs met de wapenschilden van de Belgische provincies hoog aan het plafond. En ja, ook de transparante toiletdeuren zijn gebleven – al zijn die gelukkig alleen doorzichtig wanneer de deuren open zijn.

Wie binnenkomt, voorbij de cocktailbar en de hotelachtige receptie, wordt nog altijd overvallen door de grandeur van de belle époque. Twee rijen zuilen lopen door tot diep achteraan. Links en rechts staan zorgvuldig gedekte tafels, met comfortabele kuipstoelen en zitbanken tegen de muur. Hier kunnen vlot 150 gasten zitten, al is de zaal op een rustige maandagavond amper gevuld: we krijgen volop aandacht van vier enthousiaste obers in kostuum.

Hoewel Luyckx en Miskaryan in Antwerpen zijn gevestigd, hebben ze sterke troeven om de overname van Belga Queen tot een succes te maken. Het koppel heeft veel ervaring met het uitbaten van restaurants met grote volumes: hun imperium telt twaalf restaurants, waaronder De Compagnie in Ekeren, Hulstkamp in Antwerpen en The View in Mechelen.

Om de keuken in Brussel op niveau te brengen, hebben de nieuwe eigenaars Wouter Van der Vieren ingehuurd. Hem kennen we nog als sterrenchef – hij kookte ooit een ster bij Clandestino in Haasdonk en daarna in Temse. Maar de jongste jaren is Van der Vieren consultant. Zo begeleidde hij de opening van de luxebrasserie Brabohoeve in Schilde.