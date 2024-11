Restaurant Le Beau Rivage in Namen | Traditie + vernieuwing = kwaliteit

De jonge chef maakt in restaurant Le Beau Rivage by Curtis Maquet in Namen de hoge verwachtingen grotendeels waar, vindt culinair recensent Jan Scheidtweiler.

Chefs met hoge koksmutsen, foie gras, grand-veneursaus en soufflé op de menukaart: bij Le Beau Rivage by Curtis Maquet in het Waalse Dave (Namen) lijkt de klassieke keuken nooit weggeweest. Toch is dit restaurant het werk van een chef die amper 24 jaar is: Curtis Maquet opende zijn zaak pas in april, na drie jaar als souschef bij tweesterrenrestaurant La Table de Maxime in Paliseul.