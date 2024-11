Recept | Oester, kefir, plankton, zeewier

Chefs spelen met smaak in een culinaire roulette. In deze aflevering: chef Martijn Defauw van restaurant Rebelle in Marke serveert zijn recept voor oester, kefir, plankton, zeewier.

In zijn eerste gerecht kiest Martijn Defauw , chef van Rebelle in Marke, voor een oesterbereiding die er simpel uitziet, maar toch vol zilte en romige smaken zit.

‘Dit gerecht serveren we in het restaurant als hapje. Omdat we het zilte van de oester willen behouden, gebruiken we zowel oestersap als zeewier. Zo brengen we de smaken van de zee in balans met het romige van de planktoncrème en de kefir. Het ziet er niet spectaculair uit, maar elk laagje draagt bij aan de smaakbeleving: weinig werk, maar zeer doeltreffend.’