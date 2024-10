'Begin niet aan een marathontraining om alleen nog over marathons te praten'

Dat leer ik half augustus, twee maanden ver in mijn schema. In mijn verbeelding heb ik nu de benen van Gabby Thomas, de mindset van Bashir Abdi en de grinta van Sifan Hassan. De realiteit is dat ik mentaal en fysiek aan de grond zit. Ik hoor mezelf luidop zeggen dat ik op de wedstrijddag ‘altijd kan beslissen om gewoon 21 kilometer te lopen’. Ik loop trager dan ooit, mijn hartslag schiet alle kanten op, en tijdens een loopje dat op papier relatief rustig malen zou moeten zijn, bel ik twee keer naar mijn man met de vraag om mij te komen halen (hij neemt niet op). Wat is er gebeurd?

God straft misschien meteen, maar een marathonschema straft je na drie weken liederlijk leven. Ik had het kunnen weten: terrabytes zijn er volgeschreven door bloggers, influencers en ander volk dat online zeurt/opschept over het gebrek aan sociaal leven dat voortkomt uit een langeafstandsschema (een tip: blijf weg van die ‘running threads’). Maar in al mijn overmoed dacht ik dat ik mijn eigen ‘brat girl summer’ – een vrij brave variant van eindeloos aperitieven, korte nachten en veel werk – probleemloos kon combineren met een steeds intensiever trainingsprogramma. De druppel bleek een driedaags festival, waar ik mijn dieet van vezels, vitaminen en eiwitten heb ingeruild voor koolhydraten, vooral in vloeibare vorm, bakjes frieten en andere uitspattingen. Nu sta ik op het punt de handdoek in de ring te gooien, maar geef mezelf nog één kans.

Een paar dagen later sta ik nog vóór de zon opkomt stukken zalm te bakken en deze in praktische porties te verdelen: een weekvoorraad aan gezonde proteïnes. Ik eindig de dag met zestien kilometer rustig lopen na het werk. Back on track, lesje in nederigheid rijker.

Me-time

Veel lopen betekent overigens niet noodzakelijk dat je als een monnik moet leven, wel dat je beter wordt in prioriteiten stellen (en vroeg opstaan). Scrollen, strijken, streamen, streven: er komt zoveel tijd vrij als je keuzes maakt.

Marathontraining betekent ook in de vakantie vóór zes uur opstaan om te gaan lopen, want daarna wachten jonge ongeduldige en nog vrij hulpeloze kinderen, voor wie het begrip me-time even leeg is als het pak ontbijtgranen dat je voor hen hebt klaargezet. Het betekent lopen door nog schemerige bossen en een ree zien wegspringen, of bijna struikelen over een plots overstekende eekhoorn. Het houdt ook in dat je schrikt van ritselende ratten in de stad, dat je loopt op onverlichte dijken waar voor zonsopgang alleen dronken mannen – sorry, mannen, maar het zijn echt alleen maar mannen – waggelen, achter je aan proberen te lopen, afhaken omdat ze te dronken zijn en dan beginnen te roepen. Je verstaat het niet, want je bent sneller gaan lopen, maar je begrijpt de boodschap maar al te goed.

Marathontraining betekent dat vrachtwagenchauffeurs naar je toeteren (waarom?), passerende joggers je een high five willen geven of je even willen aanraken (waarom?), of dat fietsers naast je komen rijden om een gesprek aan te knopen (waarom?). Sorry, mannen, want het zijn echt alleen maar mannen – maar: stop daarmee. Marathontraining dwingt je zo nog creatiever te worden in plannen en op zoek te gaan naar gaatjes waar je veilig, niet al te donker en niet helemaal alleen hoeft te lopen, ook al betekent dat de loopband van de Basic-Fit op vrijdagavond.