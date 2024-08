4 alternatieven voor traditionele Provence-rosé

Rosé is zowat synoniem met de Provence in Frankrijk. Maar ook andere wijnlanden produceren hoogstaande en interessante roséwijnen. Sabato selecteert er 4, van Italië tot Chili en Noord-Macedonië.

1. Vistamar Reserva Pinot Noir Rosé 2022, Chili

Vistamar Reserva Pinot Noir Rosé © Vinoscoop

Deze wijn komt uit de Casablanca-vallei in Chili, ten westen van de hoofdstad Santiago. Samen met de kleinere regio San Antonio is Casablanca een van de twee cool climate-wijnregio's van Chili. De Humboldtstroom in de Stille Oceaan koelt de vallei af, waardoor het mogelijk is om hier druivensoorten te planten die het best gedijen in een koel klimaat, zoals pinot noir. Deze Vistamar Reserva is een monocépage, voor 100 procent gemaakt van pinot-noirdruiven. Vinoscoop in Gent, dat deze wijn importeert, is gespecialiseerd in nieuwewereldwijnen uit Chili en Argentinië.

De wijn heeft een zalmroze kleur in het glas, typisch voor een rosé. In de neus krijg je fris rood fruit, voornamelijk aardbei en framboos. Aroma's die je ook proeft in de mond, samen met een licht kruidige, maar frisse afdronk. Een perfecte aperitiefrosé, die ook bij een stevige salade een mooie aanvulling vormt, net als bij Aziatische gerechten.

2. Vinudilice 2022, Italië

Vinudilice © Decanto

De geboorteplaats van deze Vinudilice is een wijngaard van amper 0,35 hectare op de westflank van de Etna-vulkaan op Sicilië. Die is zo afgelegen dat mechanische wijnbouwmethodes er onmogelijk zijn. Wijnmaker Salvo Foti produceert er deze wijn met behulp van een spade, een ezel voor transport en een kudde schapen voor bemesting. De wijngaard zelf is meer dan 200 jaar oud en ligt 1.300 meter boven zeeniveau. Er staan verschillende lokale en haast uitgestorven druivensoorten aangeplant die samen worden geoogst en gevinifieerd, een zogenoemde 'field blend'. Door de lage opbrengst per hectare is dit een erg zeldzame wijn waar Decanto in Asse, dat onder andere wijnen levert aan The Jane in Antwerpen, de hand op heeft kunnen leggen.