6 soorten wijn om altijd in huis te hebben

Onze favoriete schuimwijnen Crémant d'Alsace uit de Elzas (Frankrijk).

Franciacorta uit Lombardije (Italië), ook wel 'de Italiaanse champagne' genoemd.

Engelse schuimwijn, door de klimaatverandering nu al een te duchten, maar even prijzige concurrent voor champagne.

2. Lichte witte wijn

Lichte witte wijn is heerlijk bij salades. © Stefan Johnson (Unsplash)

Een lichte witte wijn is ideaal als aperitief of als begeleider van lichtere maaltijden zoals salades, zeevruchten, magere vis of schotels met wit vlees. Dat soort wijn heeft een iets hogere aciditeit, waardoor hij erg verfrissend is. De beste soorten hebben ook een intens boeket, van citrusvruchten en groene appel tot meer tropisch fruit als ananas en passievrucht. Het alcoholpercentage ligt doorgaans wat lager, wat ze uitermate geschikt maakt voor warme zomerdagen.

Onze favoriete lichte witte wijnen Sauvignon Blanc uit Marlborough (Nieuw-Zeeland). Albariño uit Rías Baixas (Noordwest-Spanje). Turbiana uit Lugana (Italië, rond het Gardameer).

3. Zwaardere witte wijn

Zwaardere witte wijnen hebben het potentieel om een gastronomische maaltijd naar een nog hoger niveau te tillen. Je kan ze ook als aperitief drinken, maar door hun wat krachtiger smaak komen ze beter tot hun recht aan de eettafel bij zwaardere gerechten. De citrus- en tropische aroma's van de lichtere witte wijnen blijven behouden, maar worden aangevuld met smaken en geuren die doen denken aan honing, vanille en noten. In de mond krijg je een vollere, romiger afdronk. Wijnen van dit type krijgen vaak de tijd om te rijpen in eiken vaten voor ze gebotteld worden.

Onze favoriete zwaardere witte wijnen Chardonnay uit de Bourgondische Côte de Beaune (Frankrijk), verwacht hoge prijzen voor grote namen als Meursault of Chassagne-Montrachet op het etiket.

Sémillon uit Bordeaux (Frankrijk).

Gran reserva rioja blanco uit Rioja (Spanje), de gran reserva-wijnen rijpen langer op eik.

4. Rosé

Rosé is de zomerwijn bij uitstek. © Vincenzo Landino (Unsplash)

Wie rosé zegt, zegt zomer, en vaak ook de Provence. Maar ook in andere regio's maken ze fantastische roséwijnen in verschillende stijlen en van verschillende druivensoorten. Van erg lichte aperitiefwijnen tot zwaardere rosés die de grootste gastronomische maaltijden kunnen begeleiden, zoals de bekende, dieprode en intens smakende Tavel uit de zuidelijke Rhônevallei.

Rosé is breder inzetbaar bij maaltijden dan veel mensen denken. Probeer maar eens rosé bij een pizza, een rijke vissoep of zelfs zwaardere vleesgerechten.

Onze favoriete roséwijnen Rosé uit Corbières in de Languedoc-Roussillon (Frankrijk).

Rosé op basis van de negroamaro-druif uit Apulië (Italië).

Tavel uit de Rhônevallei in Frankrijk als begeleider van een feestmaaltijd.

5. Lichte rode wijn

Wie lichte, elegante rode wijn zegt, zegt pinot noir, de druivensoort van de Bourgogne in Frankrijk, maar ondertussen wereldwijd aangeplant. Wijnbouwers noemen pinot noir weleens 'the heartbreak grape', omdat ze zo moeilijk te planten en te kweken is. Pinot gedijt het best in koelere klimaten, waar de druif aroma's van onder andere rood fruit en champignons combineert met een fluweelzachte afdronk en een verfrissende aciditeit.

Maar pinot noir is duur, en als dat niet zo is, is de fles vaker wel dan niet van een bedroevend lage kwaliteit. De Bourgogne spant de kroon als het op de kostprijs aankomt. Andere wijnregio's bieden kansen om goede pinot voordeliger op de kop te tikken. De beaujolaisstreek in het zuiden van Bourgogne heeft met de gamay-druif een troefkaart, want gamay is familie van de pinot noir. Van goed gemaakte en verouderde gamay wordt weleens gezegd 'qu'il pinotte' - dat hij smaakt naar pinot noir. Ook Nieuw-Zeeland heeft de jongste jaren een ijzersterke reputatie uitgebouwd in de productie van pinot noir.

Onze favoriete lichte rode wijnen Gamay uit Beaujolais (Frankrijk), ga op zoek naar flessen uit een van de tien Beaujolais Crus: Brouilly, Chiroubles en Saint-Amour maken wijnen in een lichtere stijl. Pinot noir uit Nieuw-Zeeland of Tasmanië (Australië). Pinot noir uit Duitsland, waar de druif Spätburgunder heet.

6. Zwaardere rode wijn

Zwaardere rode wijn past bij uitstek bij gerechten met rood vlees. © Vera Davidova (Unsplash)

Bij zwaardere rode wijn denk je al snel aan grote bordeauxwijnen van bekende appellaties als Saint-Émilion of Pauillac. Het zijn de reuzen van de wijnwereld. Wijnen die voldoende body hebben om hun mannetje te staan naast gerechten met de meeste intense smaken, van rijke pasta's tot gegrild rood vlees. In de Bordeaux zijn de wijnen een blend van drie of meer druivensoorten in wisselende verhoudingen: cabernet sauvignon, merlot en cabernet franc. Die soorten worden ook wereldwijd gebruikt om wijnen met een intens maar gebalanceerd smaakkarakter te maken.

Nog in Frankrijk is de Rhônevallei een uitgelezen plek om op zoek te gaan naar zwaardere rode wijn. De combinatie van de zuiderse hitte en de drie druivensoorten grenache, syrah en mourvédre (de gsm-wijnen) resulteren in diepe aroma's van zwart fruit en kruiden in het glas.

Nog meer zuiders gelegen landen met warmere klimaten als Spanje, Portugal en Italië produceren in deze categorie ook fantastische en meer betaalbare wijnen.