Vijf bijzondere pop-up resto's om deze zomer te ontdekken

2. Dada Chapel, Gent

© Dada Chapel

In het stadspaleis waar in de tijd van Napoleon een belastingkantoor was en nadien een verzorgingstehuis van de Zusters der Kindsheid Jesu opende eind 2020 een stokerij. In het piekfijn gerenoveerde voormalige koetshuis distilleert een kleine ploeg heel aparte brouwsels, geïnspireerd door de eigenzinnige kunstbeweging Dada. Er worden onder meer niet-gefilterde aardappelvodka en suikerbietenrum gemaakt. In de kapel ligt onder het orgel een deel van de whiskyproductie in houten vaten te rijpen.

© Buro Bonito

Deze zomer zet Dada Chapel elke zaterdagnamiddag van 14 tot 20 uur - en tijdens de Gentse Feesten ook op extra dagen - de deuren van de stokerij open. Op het zalig rustige terras aan de rennaissancetuin - eigenlijk de binnenkoer van het stadspaleis - serveert de Dada-zomerbar usuals suspects zoals bier en frisdrank, maar ook bevroren-slushcocktails, mét en zonder alcohol. Daarnaast bedacht de Dada-ploeg cocktails met eigen distillaten, zoals een gin-tonic op basis van gin met jeneverbes en frambozen.

De prijzen zijn aan de stevige kant - reken op 15 euro voor een cocktail - en op een zakje chips na zijn er geen snacks te krijgen. De kapel met whiskytonnen is vrij te bezoeken.

Nederpolder 1, 9000 Gent

Tel. 0473/13.29.58

dadachapel.com

Zonder reservatie, kijk op de website voor de openingsdagen.

3. Zomerbar Museum M, Leuven

© Diederik Craps

Behalve voor een tentoonstelling over fictieve hedendaagse kunstenaars kunt u deze zomer bij Museum M in het centrum van Leuven ook terecht in een bar op het terras en in de tuin. Radio Willy verzorgt de soundtrack, met onder meer liveoptredens. Het museum toont zich ook een waardig zomers cultuurcentrum door onder meer slow reading, een boekenmarkt en een minimuziekfestival op poten te zetten.

Het wijnaanbod bij M is beperkt tot een viertal referenties. Gelukkig is het bier- en niet-alcoholisch aanbod uitgebreider. Vaste snacks zoals soep en quiche krijgen versterking van suggesties aan de toog. Op donderdag is er extra animatie en valt er ook meer te eten, van zuurdesempizza’s over croques tot de bekende ballen van Balls & Glory. Dan zijn er ook zeven cocktails met en zonder alcohol voor zachte prijzen - maximaal 11 euro - te krijgen.

Vanderkelenstraat 28, 3000 Leuven

Tel. 016/27.29.29

mleuven.be

Gesloten op woensdag

4. Alice’s Garden, Genk

© Alice's Garden

In het Molenvijverpark, een domein van 15 hectare met veel vijvers en grasvelden nabij het centrum van Genk, slaat deze zomer een grote zomerbar haar tenten op. De inrichting is losjes geïnspireerd op Alice in Wonderland, al lijkt de plek door de vele houten constructies soms ook een veredeld scoutskamp. Een glazen serre van 50 vierkante meter is voor privéfeestjes bedoeld. Het team van de zomerbar belooft de hele zomer evenementen te organiseren, van livemuziek tot yoga.

Er is veel te eten en te drinken bij Alice, al is de wijnkaart met amper acht referenties aan de krappe kant. De kaart met tien bieren ziet er aantrekkelijker uit. Ook de cocktailkaart is goed gestoffeerd, met onder meer zeven gin-tonics. Het eetaanbod begint met toast (zoals een vitello), salade’s en aperitiefhapjes (aardappelfrieten, hummus). Er zitten ook pizza’s in het aanbod en in het weekend steekt Alice de Ofyr-bakplaat aan. Dat levert onder meer smashed burgers en scampibrochettes op.

Molenvijverpark, 3600 Genk

alicesgardengenk.be

Elke dag open vanaf 11 uur

Het park is alleen toegankelijk voor voetgangers of fietsers. Er is gratis parking op wandelafstand.

Reserveren kan vanaf groepen van tien personen.

5. Chant d’Eole, Quévy

Dit uitgestrekte domein in Henegouwen, vernoemd naar de windmolens in de velden, is de grootste wijnmakerij van België. De ruim 50 hectare wijngaarden levert meer dan degelijke schuimwijn op, voornamelijk op basis van chardonnay. Daarnaast blijkt de eigenaarsfamilie Ewbank ook een hart voor de horeca te hebben: ze baten te midden van hun velden onder meer een brasserie en het sterrenrestaurant l’Impératif uit.

Deze zomer heeft het domein vier pop-ups in de aanbieding. Er is een terras met zicht op de wijnranken aan de brasserie. Ook het dak van l’Impératif, met een weids zicht over het domein, is een goede plek om de rosé, de blanc de blancs en de grand cru van Chant d’Eole te proeven. De derde zomerbar is een zwevende constructie vlak bij het restaurant. De vierde pop-up duikt een dertigtal kilometer verder op, aan het kasteel van Beloeil. In een tent met zicht op het kasteel en de beroemde vijver verzorgt de ploeg van Chant d’Eole er de catering.