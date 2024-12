Ambachtelijk messenmaker Antoine Van Loocke (70) maakt felbegeerde messen voor topchefs

‘Mijn kracht haal ik nu uit kleine dingen. In mijn tuin de fazanten, patrijzen, groene spechten, uilen of eekhoorns observeren, bijvoorbeeld. Voor geen geld zou ik nog terug naar de stad willen.’

Hoe maak je het verschil?

‘Eigenlijk maak ik messen zoals dat al honderden jaren gebeurt. Het ambacht zelf is nauwelijks veranderd. Maar ik werk wel uitsluitend met recupmaterialen. Bijna altijd vertrek ik van oude messen die ik op rommelmarkten of in de vuilnisbak vind. Die bewerk ik met een slijpschijf of snijschijf. De handvaten maak ik vaak van rot hout.’

‘Daar ben ik in 2008 mee begonnen, toen ik in mijn tuin een rotte esdoorn had liggen waar ik niks mee kon aanvangen. Ik ontdekte een techniek om dat hout onder hoge druk op te warmen en te stabiliseren in een autoclaaf. Ook voor Kobes jongste bestelling gebruikte ik zo’n gestabiliseerde ‘vervuurde beuk’, met sporen van schimmel in. Van afvalmateriaal maak ik graag iets edels. Dat heeft niks te maken met een fascinatie voor verval of de dood. De dood is gewoon het resultaat van het leven.’

Antoine Van Loocke: ‘Bijna altijd vertrek ik van oude messen die ik op rommelmarkten of in de vuilnisbak vind. Die bewerk ik met een slijpschijf of snijschijf. De handvaten maak ik vaak van rot hout.’ © Alexander D'Hiet

Waar maak je een halszaak van?

‘In mijn duurdere messen verwerk ik sinds 1988 mijn sibbeteken, een officieel huislogo. Verzamelaars en musea die mijn messen aankopen, willen graag gesigneerde stukken met een certificaat. Omdat ik een echte zilveren ring verwerk tussen het lemmet en het heft, zullen weinig mensen de moeite doen om dat na te maken. Het kost simpelweg te veel geld en moeite.’

Wat maakt je boos?

‘Als ik ga eten en ze messen van slechte kwaliteit gebruiken. Zeker als die ook nog eens slecht afgewassen zijn. Vieze glazen geven me ook zo’n degout. Als een restaurant al geen zorg besteedt aan het servies of bestek, wat zal er dan op je bord komen?’

‘Mijn oeuvre is het residu van mijn geknoei. Geen enkele kunstenaar of maker durft dat te zeggen, maar ik schaam me daar niet voor’, zegt messenmaker Antoine Van Loocke. © Alexander D'Hiet

Waar heb je een potje van gemaakt?

‘In mijn atelier gebruik ik veertig tot vijftig verschillende technieken om een mes af te werken. Er kan dus heel wat misgaan, zeker omdat ik mezelf alles heb aangeleerd. Prutsen tot het lukt, dat is al mijn motto sinds 1998, toen ik begon te experimenteren met damaststaal. Mijn oeuvre is het residu van mijn geknoei. Geen enkele kunstenaar of maker durft dat te zeggen, maar ik schaam me daar niet voor. Wat niet goed of niet mooi genoeg was, toon ik simpelweg niet.’

‘Gelukkig mislukt er niet meer zoveel als vroeger. Ik doe veel studiewerk op voorhand en werk trager. Op vraag van Peter Goossens maakte ik mijn eerste messen voor hem in koolstofstaal. Maar dat materiaal bleek, zoals voorspeld, een slechte smaak af te geven, dus moesten we de lemmeten later vervangen door inox.’