Waarom elke chef een ‘Château’-fornuis van La Cornue in zijn keuken wil

Design was voor Dupuy trouwens bijzaak. Perfecte functionaliteit en onverwoestbare kwaliteit, daar draaide het om. Destijds kregen klanten er een garantie van zeventig jaar op. De fornuizen staan bekend om hun topprestaties, met krachtige branders, precieze temperatuurcontrole en uitstekende isolatie. De Château-serie bevat trouwens meerdere ovens met verschillende instellingen voor bakken, braden en grillen. En de gasbranders leveren een hoge en precieze warmteoutput, ideaal voor zowel snelle bereidingen als langzaam sudderen.

Een Château-fornuis kan worden uitgerust met krachtige branders, inductiezones, een teppanyakiplaat, een sudderplaat en een grill met lavastenen. © Nathan Kirkman

Met graffiti

De Château-fornuizen mogen dan al sinds de jaren 60 nauwelijks zijn veranderd, toch blijft La Cornue niet blind voor de nieuwste trends. Zo gaf de Franse architect-designer Jean-Michel Wilmotte vijftien jaar geleden een eigen twist aan het fornuis. Het resultaat? Het W-model, waar inductietechnologie perfect samenging met de klassieke signatuur van La Cornue. Denk aan een subtiele upgrade van de handdoekstang, de kookknoppen, de afmetingen en – uiteraard – de iconische gewelfoven.

Sindsdien zijn er verschillende collabs geweest, onder meer met de Nederlandse designer Lex Pott en de Canadese interieurontwerper Ferris Raffauli. Maar de meest opvallende? In 2018, toen de Franse graffitikunstenaar Cyril Kongo zes unieke fornuizen ontwierp naar aanleiding van het 110-jarig jubileum van het merk. Elk fornuis stond symbool voor een continent – plus Frankrijk, uiteraard. Prijskaartje van dat kookkunstwerk? 250.000 euro.

Aha, een link met AGA! La Cornue werd in 2005 overgenomen door de Engelse AGA Rangemaster Group, eigenaar van het Britse merk AGA, dat bekendstaat om zijn gietijzeren fornuizen. Ook zeer mooi, maar meer gericht op slowcooking. Het bedrijf heeft zijn wortels in Shropshire, de bakermat van de industriële revolutie. In 2015 werd AGA Rangemaster zelf overgenomen door het Amerikaanse Middleby, een beursgenoteerd bedrijf gespecialiseerd in kookapparatuur. In 2023 haalde La Cornue een omzet van 33 miljoen euro. Negen op de tien fornuizen gaan naar het buitenland, en zeven op de tien naar de VS.

Van gas tot teppanyaki

Niet elke collab draait om designers of kunstenaars. La Cornue sloot onlangs een pact met het Parijse juweliershuis Tournaire, vlak bij Place Vendôme en een krak op het vlak van artisanaat. Het verwerkte verfijnd bronzen inlegwerk in de fornuizen – haute cuisine meets haute joaillerie.

‘Het was nooit de bedoeling om het uitzicht van de fornuizen radicaal te veranderen’, zegt Laclavière. Elke oven is op maat gemaakt en bijna eindeloos personaliseerbaar en uitbreidbaar: met verschillende kookoppervlakken, waaronder gaspitten, inductie, grillplaten, sudderplaten en zelfs teppanyaki. ‘Dat is onze kracht: klanten kunnen kiezen uit duizenden opties voor afmetingen, kleuren en afwerkingen. Onlangs wilde een klant een keuken in de kleur van de ogen van zijn vrouw.’

Aan dergelijke verzoeken kleeft uiteraard een prijskaartje. De prijs van een Château-fornuis begint rond 20.000 euro en kan oplopen tot enkele honderdduizenden euro’s. Al heeft het Parijse atelier ook toegankelijker modellen op de markt gebracht, zoals de Flamberge uit 1975: een veelzijdig fornuis voor vlees, gevogelte en vis. En in 2004 kwam de CornuFé-serie (vanaf 7.500 euro), een lijn gericht op bijkeukens, met twee formaten, drie afwerkingen en vier kleuren. De CornuFé wordt in serie geproduceerd in een fabriek in Birmingham, VK, en is inmiddels het best verkopende model van La Cornue, goed voor zo’n 1.500 stuks per jaar. Ter vergelijking: elk jaar worden er ongeveer duizend Château-fornuizen verkocht – die worden met de hand vervaardigd in een atelier aan de rand van Parijs.

‘Een klant vroeg ons onlangs om een keuken te maken in exact dezelfde kleur als de ogen van zijn vrouw’, aldus Édouard Laclavière. © Nathan Kirkman

Hoe koop je nu eigenlijk een Château-fornuis? ‘Meestal legt de architect het contact. We peilen bij hem wat zijn klant precies wil: alleen maar een fornuis, een kookeiland of meteen een complete keuken inclusief de meubels? Voor dat laatste werken we samen met de Franse designer Élise Fouin. En voor zeer gepersonaliseerde bestellingen komen onze ambachtslieden langs bij je thuis. Omgekeerd komen de meeste van onze premiumklanten een paar dagen naar Parijs, waar ze het atelier bezoeken en het maakproces volgen.’

Het fabricageproces verloopt volgens een systeem van ‘compagnonnage’: één ambachtsman houdt toezicht op het hele proces, van het snijden van de stalen platen tot de uiteindelijke assemblage. Behalve het emailwerk, dat wordt uitbesteed aan onderaannemers in Bretagne en de Elzas, gebeurt alles in het atelier: van het stansen van de platen tot het vouwen, de montage en de afwerking. Elk fornuis wordt daar ook in elkaar gezet, getest en vervolgens weer gedemonteerd voordat het bij de klant wordt geïnstalleerd. En op elk Château staat niet alleen een nummer vermeld, maar ook de naam van de koper.

Elk Château krijgt niet alleen een uniek nummer, ook de naam van de koper staat erop vermeld. © Courtesy of La Cornue

Moeder in het hoekje?

La Cornue, dat sinds 2015 in handen is van de Amerikaanse groep Middleby, heeft de afgelopen jaren de orders alleen maar zien toenemen. Het merk kon daarbij profiteren van de heropleving van de keuken als centrale leefplek in woningen. ‘Een keuken is niet langer dat hoekje aan de rand van de woonkamer waar moeder staat te koken, met haar rug naar de familie of de gasten. Het is een ruimte waar gekookt en gepraat wordt, het hart van het huis’, zegt Laclavière.

Ook de pandemie en de lockdowns hebben onze levensstijl en mentaliteit veranderd. ‘Tijdens de eerste lockdown explodeerde het aantal bestellingen: minstens tien klanten kochten toen een fornuis van meer dan 100.000 euro zonder dat ze het gezien hadden. Alleen op basis van onze reputatie.’