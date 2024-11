De 4 nieuwste keukentrends, van ‘bommaknus’ tot koken als de sterrenchefs

Deze trend bereikt inmiddels ook de hogere regionen van het interieurdesign, zegt Thomas Ostyn van Obumex: ‘De tijd van beige op beige op beige is voorbij. We zien vandaag een grotere diversiteit in stijlen, afwerkingen en materialen dan een paar jaar geleden. Interieurs en dus ook keukens zijn uitgesprokener, persoonlijker en eclectischer, met meer ruimte voor decoratieve elementen. Opvallend is de comeback van het fornuis, zoals de klassieke La Cornue-modellen. Recent hebben we zelfs een keukenblokje geplaatst met gordijntjes in plaats van deuren.’

2 | Iedereen chef

In deze Obumex-keuken zijn een professionele afzuigkap en warmhoudlampen onzichtbaar geïntegreerd in de legplank boven de kookplaat.

Wijnkasten, warmhoudkasten, hightech stoomovens, koellades: onze keukens beginnen steeds meer op hun professionele horeca­tegenhangers te lijken. ‘We zien dat mensen steeds vaker semiprofessionele toestellen in huis halen’, zegt Thomas Ostyn van Obumex. ‘Denk aan warmhoudlampen. In restaurantkeukens zijn dat grote, opvallende lampen, maar wij werken die onzichtbaar in, bijvoorbeeld in een legplank, voor een huiselijke sfeer. Ook de dampkappen zijn nu vaak professioneel, met een veel zwaardere motor. Je kunt binnen frituren zonder dat je het ruikt.’

Het Italiaanse merk Unox levert professionele ovens aan topchefs, onder meer aan drie­sterrenchef Massimo Bottura. Met zijn nieuwe lijn, Unox Casa, brengt het nu een thuisversie op de markt van zijn bestseller, de SuperOven. Het toestel van twee meter hoog en 230 kilo zwaar bevat twee ovens die gerechten beter én tot drie keer sneller bereiden dan een gewone oven. Het heeft een state-of-the-art­bedieningspaneel en een ingebouwd schoonmaaksysteem dat gebruikmaakt van AI.

Een wijnkast van het Zwitserse merk V-Zug.

Ook het Zwitserse V-Zug speelt in op deze trend. Iconisch zijn de combistoomovens, vol voorgeprogrammeerde recepten. In de keuken van Sergio Hermans nieuwe concept PrivéPrivée in Antwerpen staan verschillende van deze ovens, maar ook wijnkasten en koelingen. V-Zug verkoopt ook extra brede ovens van negentig centimeter, nog zo’n fenomeen uit de professionele horeca dat nu naar de thuiskeuken overwaait.

Advertentie

Lees meer Trendspotting | Keukeneiland met geïntegreerde zitbank

Een andere trend uit de professionele kookwereld is de koelcel. Wie de ruimte en het geld geeft, laat er een integreren in zijn keuken, vaak onzichtbaar ingewerkt in een kastenwand. Zo’n inloopfrigo fungeert als een dressing voor groenten, frisdrank en bier. Vaak zit er in de keuken zelf nog een koellade of lage frigo, voor producten die je veel gebruikt, zoals boter, melk en confituur. Onder meer de Spaanse designer Patricia Urquiola ontwierp voor het professionele merk Signature Kitchen Suite een blok met twee koellades, afgewerkt in keramische tegels of hout.

De koel­­lades van Patricia Urquiola.

Trendwatcher en eigenaar van het creatief bureau King George Nicolas Block signaleert ook de opkomst van ‘dubbele toestellen’: ‘Steeds meer mensen installeren twee ovens in hun keuken om tegelijkertijd verschillende gerechten te bereiden. Twee vaatwassers komen ook steeds vaker voor.’

3 | Ik zie, ik zie wat jij niet ziet

De Undercover-kookplaat van Novy wordt ingewerkt in een Dekton-keukenblad van het Spaanse merk Cosentino, beschikbaar in dertig variaties.

Slicke keukens, waarbij toestellen zoals het koffiezetapparaat en de blender verborgen zitten in ingemaakte kasten, zien we al langer. Maar nu gaat de trend van ‘invisible kitchens’ nog een stap verder: een inductiekookplaat die ónder het keukenblad wordt geïnstalleerd, zodat je hem niet ziet. Je kookt dus letterlijk op je werkblad.

Advertentie

Lees meer 5 goede redenen om je kitsch weer vanonder het stof te halen

Meerdere spelers bieden inmiddels zo’n camouflagekookplaat aan. Het Belgische Novy lanceerde in september de ‘Undercover’-kookplaat, geïntegreerd in een Dek­ton-werkblad, een porseleinen materiaal van twintig millimeter dik. Op het werkblad zie je alleen vier stipjes die de kookzones aanduiden, en kleine rode leds die waarschuwen voor restwarmte. De bediening gebeurt draadloos via een touch­screen. Prijskaartje? 3.999 euro voor drie kookzones, 4.299 euro voor vier. Dat is twee keer zo duur als een ‘gewone’ Novy-inductieplaat, omdat de plaat krachtiger moet zijn om door het werkblad heen te kunnen werken.

Ook de Duitse high-end speler Gaggenau biedt deze nieuwigheid aan, onder de naam ‘The Essential Induction’. Dat systeem is nóg duurder (vanaf 2.400 euro per inductieplaat) en werkt iets anders: je gebruikt een metalen ring die je op het werkblad legt. Die voorkomt dat je pan krast én maakt de magnetische connectie met de inductieplaat. De bediening gebeurt met Gaggenaus kenmerkende kloeke knoppen in zwart of inox. ‘Het gaat erom de grenzen tussen koken en leven nog meer te laten verdwijnen’, zegt Sven Baacke, head of design bij Gaggenau. ‘Het is een revolutie. Mensen zullen er op een andere manier door koken, maar het zal ook het ontwerp van de keukens veranderen. Het biedt architecten de ultieme vrijheid.’

Andere aanbieders zijn het Italiaanse Infinity Surfaces en het Duitse Invisacook. Het grote voordeel is uiteraard dat de kookplaat gewoon deel uitmaakt van je keukenblad, perfect om groenten te snijden, boodschappen uit te laden of zelfs met je vrienden te aperitieven als je kookplaat in je keukeneiland zit.

4 | Kraancouture

De nieuwe waterzuil ‘Arena’ van Aqualex. © Studio Salien

Kraantjeswater is zo’n 120 keer goedkoper dan flessenwater en veel ecologischer. Het moet niet vanuit San Pellegrino of Evian-les-Bains naar hier worden getransporteerd, en het zit niet in plastic flessen die tot een grote afvalberg leiden. ‘Mensen worden zich daar steeds meer van bewust’, zegt trendwatcher Nicolas Block. ‘Er is een – zoals wij dat noemen – ‘haute-couturisering’ van kraantjeswater aan de gang. Drinkwater wordt losgemaakt van de pompbak – die gebruik je om te koken en de vaat te doen. Drinkwater komt uit een aparte kraan die het leidingwater zuivert, koelt, kookt of bruisend maakt. Die kraan kan op het aanrecht staan, maar evengoed geïntegreerd worden in een barmeubel ergens elders in het huis, waar ook mooie glazen en karaffen staan. En misschien zelfs een high-end wijnkast, een cocktailset of een tapkraan voor bier. Kortom: kraantjeswater drinken wordt een luxe-ervaring.’

De mondgeblazen kraanwaterfles van Paveau. © Katoo Peeters

Het Belgische Aqualex is een van de spelers die inzetten op deze trend, met een grote focus op design. Ze maken drinkwatersystemen en designkranen voor gefilterd kraanwater, gekoeld, bruisend of heet. Recent lanceerde Aqualex ook een waterzuil die je kunt afwerken zoals je wil: gelakt in een felle kleur, met tegels of stucwerk. Nóg in het gamma van Aqualex: een geribbelde glazen waterfles om kraantjeswater op een luxueuze manier te presenteren, en parels om die flessen te reinigen.