Textielkunstenaar Adeline Halot | 'Mensen weten nooit op voorhand hoe mijn werk er zal uitzien'

In deze rubriek geven we het woord aan makers die het gemaakt hebben. In deze aflevering: textielkunstenaar Adeline Halot over moestuinieren in Italië, plan B en interessante paddenstoelen.

Hoe maakt u het?

‘Prima, de dynamiek zit goed op dit moment. Er liggen veel nieuwe projecten en uitdagingen te wachten, onder meer begin november een groepstentoonstelling over kunstenaars die hedendaagse wandtapijten maken, bij Salon 94 in New York. Ik werk heel hard, maar ik amuseer me. Ik ben graag in het atelier bezig, maar ik doe ook graag research op basis van vondsten tijdens wandelingen. Bijvoorbeeld een interessante paddenstoel, boomschors of steen. Als ik zoiets vind, zie ik lijnen, structuren, texturen of oppervlakken. De emotie die dat oproept, tracht ik uit te drukken in mijn textielsculpturen, zonder dat ze een rechtstreekse imitatie van de natuur zijn. Ik beschouw mijn weefsels als een levend wezen; samen vormen de draden een nieuw soort lichaam.’

Hoe maak je het verschil?

‘Voor mijn sculpturen creëer ik zelf materiaal, een combinatie van dunnere en dikkere draden, afwisselend in linnen en metaal. Met dat weefsel ga ik aan de slag als een beeldhouwer. Het linnen laat mijn sculpturen vloeien, terwijl de metaaldraad structuur en dynamiek aan mijn werk geeft. Zo’n weefwerk evolueert voortdurend, afhankelijk van de lichtinval of de ruimte waarin het hangt.’

Adeline Halot: ‘Ik beschouw mijn weefsels als een levend wezen; samen vormen de draden een nieuw soort lichaam.’ © Alexander D'Hiet

Waar maakte je al een potje van?

‘Ik studeerde eerst interieurarchitectuur en schreef me pas later in voor de opleiding textieldesign. Omdat ik met­een in het tweede jaar kon beginnen, heb ik niet alle technische basis meegekregen. Dat is geen ramp; de beste leerschool is nog altijd de praktijk. Door intensief onderzoek te doen, vind ik voor elk ‘probleem’ altijd wel een oplossing. Er is geen goed of fout in mijn vak, altijd een plan B. Soms heb ik het gevoel dat bepaalde weefsels mislukt zijn, maar dan leg ik ze een tijdje opzij in het atelier. Ik neem wat afstand en pik de draad later weer op. Iets wat eerst fout of kapot leek, kan later het startpunt zijn van iets helemaal nieuws.’

Waar moet je dringend werk van maken?