De favoriete weekendadressen van modeontwerper Igor Dieryck in Parijs

12.30 PM | ‘Ik struin over de brocantemarkt in de rue de Bretagne, bij mij om de hoek. Maar lang blijf ik niet: tijd om af te zakken naar de permanente openluchtmarkt Marché des Enfants Rouges. Hier vind je zowat alle keukens, van de Italiaanse en de Marokkaanse tot de Japanse, mijn favoriet. Het is koud en gezellig druk. Met mijn pufferjas, sjaal en muts aan warmt een dampend bordje ‘kip karaage’ me op. Mijn weekend is nu al geslaagd.’

2 PM | ‘Zaterdag is mijn vrije dag en de meeste winkels zijn dan open. Ik trek naar mijn favoriete stoffenwinkels in Le Sentier om het nodige materiaal te zoeken voor mijn projecten.’

3 PM | ‘Centraal in Parijs, tussen Le Sentier en Le Marais, ligt Partisan. In deze toffe koffiebar spreek ik af met vrienden. Ik bestel een stuk worteltaart en een chai latte – nogal cliché parisien als je het mij vraagt.’

5 PM | ‘Thuis sluit ik me een paar uur op om te werken. Laatst gebruikte ik die tijd voor mijn collectie, vandaag werk ik aan nieuwe eigen projecten. En ik bereid mijn Instagram-content voor – het platform vervangt een website waarop ik communiceer en al mijn werk etaleer.’

‘Tijdens het ontwerpen luister ik naar muziek. Werk ik aan een stuk, dan kijk ik met een half oog naar een serie zoals ‘House of Cards’, ‘Succession’ en ja, ook ‘The Office’. En omdat ik hou van het theater errond, luister ik naar podcasts over politiek. Op de Antwerpse Modeacademie al, en ook nu terwijl ik werk voor Hermès. Politiek fascineert me, door de clash van de Limburgse en Luikse cultuur waarmee ik ben opgegroeid. En op school al inspireerde het me voor een collectie over de rol van kleding in de politiek.’

8 PM | ‘Vrienden komen langs. Koken? Omdat ik me de afgelopen jaren zo hard op mijn studies en werk heb gefocust, is leren kokkerellen aan me voorbijgegaan. Tenminste, mijn gerechten zijn niet goed genoeg om ze aan gasten voor te schotelen. (lacht) Daarom halen we iets af.’

‘In vergelijking met hoe mijn vriend in Antwerpen woont, leef ik in Parijs in een klein appartement. Maar dat maakt onze dinertjes juist gezellig en rustig: maximaal voor vijf. Mijn Parijse vrienden werken in dezelfde sector als ik, dus spreken we veel over mode. Het nogal extreme beeld dat velen hebben van de modewereld is hiermee onderuitgehaald.’ (lacht)

10 PM | ‘We halen een sixpack en drinken het op aan het Canal Saint-Martin.’