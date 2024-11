Handtassenontwerpster Mieke Dierckx lanceert accessoirecollectie voor honden

11 uur | ‘Mijn man is klaar met werken. We steken de straat over voor een koffie en een gezonde lunch bij Het Rijk der Zinnen. De topkoffie en kleine, maar lekkere kaart maken van deze zaak een meerwaarde voor Westerlo.’

12 uur | ‘Ik wandel de winkel in Westerlo binnen. Dat ik hier niet altijd aanwezig kan zijn en daardoor klanten mis, vind ik jammer. Nu ik er even ben, geniet ik dan ook extra hard. Nu ja, ‘even’. Mijn man belt me weleens op om te vragen waar ik blijf. Hier verlies ik mijn besef van tijd.’

13 uur | ‘In de Academie Beeldende Kunst in Westerlo volg ik samen met César het ‘kind-(groot)ouderatelier’. Hier kan ik mijn smartphone echt aan de kant leggen en ontspannen.’

‘Zo erg sommigen hier kibbelen, zo hard geniet ik van mijn zoon. Van zijn sterke mening, eigenwijsheid en fantasie. Dat hij net als ik ideeën te over heeft, maakt dat we ons gedurende een paar uur samen verliezen in de opdracht. Resultaat: een creatie die de tak met miniatuurboomhut en het ander origineels in ons huis mag vergezellen.’

Advertentie

16.30 uur | ‘Met Queens of the Stone Age in mijn oren – uit mijn ‘Jogging Mieke’-playlist – loop ik over bospaden, langs de Grote Nete en de abdij van Tongerlo. Ik geniet van de temperatuur en de herfstbladeren onder mijn loopschoenen. Een paar jaar geleden liep ik in een jaar tijd duizend kilometer. Vandaag is tot rust komen mijn enige doel. Geen gestreef op Strava. Gewoon minstens vijf kilometer voor mezelf.’

Lees meer Ontdek de favoriete hotspots van dj Blck Mamba in Brussel en Gent

18 uur | ‘Op zaterdag kook ik niet. Ontkoppelen na een hectische week en echt met elkaar praten doen we met het gezin in Hotel Geerts, in de gezellige orangerie met uitzicht op de tuin. Dat ze hun klassieke Franse kaart ook op kindermaat aanbieden, is een toffe plus. Zeker omdat een van mijn zoons een foodie is die alles wil uitproberen – om een idee te geven: het liefst ziet hij een plateau fruits de mer op tafel verschijnen.’ (lacht)

20 uur | ‘Vandaag speelt KVC Westerlo een thuismatch. Westerlo mag dan in eerste klasse spelen, het familieclubsfeertje dat hier hangt, heeft ons over de streep getrokken om met het gezin een abonnement aan te schaffen. Vanachter de goal zwaaien Arthur, César en hun vriendjes met zelfgemaakte spandoeken. En tijdens en na de match amuseer ik me bij een pintje met vriendinnen.’

1 uur | ‘Zwaar uitgaan doen mijn man en ik niet vaak meer. Jack en ik delen buiten nog een ritueel momentje. Daarna zoek ik mijn bed op.’