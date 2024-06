Natan-telgen lanceren '11PM', nieuw modemerk voor 'tailored streetwear'

Met die broeken is wel iets bijzonders aan de hand. Je vindt niet één, maar vijf knopen op de tailleband. ‘Door hem strakker of losser te knopen, draag je de broek los en laag op je heupen of juist strak en hoog in de taille’, legt Van Biesen uit. ‘Er zijn drie opties, dus drie verschillende looks, van klassiek tot meer avant-garde. Maar ook: drie verschillende maten.’ 11PM maakt namelijk slechts twee maten: s/m en l/xl. Die extra knopen maken de stukken passend voor elk figuur. Om dezelfde reden hebben ook de mouwen knopen. Van Biesen: ‘Ons oorspronkelijke idee was één maat, maar dat bleek echt niet haalbaar. Die twee maten werken wel. We hebben het uitgebreid getest op onszelf. Ik ben 1,92 meter lang en draag de grote versie. Marie draagt de kleinste.’

Marie-Charlotte is het nichtje van Natan-designer en -bezieler Edouard Vermeulen, en werd al verscheidene keren genoemd als zijn opvolger. © Charlie De Keersmaecker

Zwitsers zakmes

Ze staan voor ons in krak dezelfde outfit: een losse broek en een hemd met een aangepaste zijwaartse hoge kraag. Want naast ‘size inclusive’ hangen ze ook dat andere hypewoord aan hun merk: genderneutraal. Uniseks en one size lijken soms een gemakkelijkheidsoplossing: je maakt één stuk en iedereen moet zich maar behelpen. En genoegen nemen met de (te) ruime of (te) strakke fit. ‘De snits van onze stukken zijn sowieso eerder oversized. Maar we hebben veel tijd en aandacht besteed aan de patronage. Als je uniseks echt goed wil doen, heb je veel kennis nodig van de morfologie. Daar hebben we echt hard op gewerkt, zeker bij de blazer. Dat was een huzarenstukje. Gelukkig konden we daarvoor rekenen op de expertise van Natan.’

4 vragen aan Natan-oprichter Edouard Vermeulen 1 | Verslikte je in je koffie toen Pieterjan en Marie-Charlotte vertelden over hun plannen?

Vermeulen: ‘Ik was positief verrast. De collectie ligt ver van wat ik doe bij Natan, maar ze past bij wie zij zijn en hoe zij zich kleden.’

‘Een label van a tot z runnen is een goede oefening. Ze leren hoeveel er écht bij komt kijken. Dat kan misschien ook Natan vooruithelpen.’ 2 | Heb je hun goede raad gegeven?

‘Maak iets wat je zelf graag ziet. En wees realistisch: verwacht niet te veel van bij het begin. Een merk bouwen kost tijd. Kies zorgvuldig je verkooppunten. Beter één goede winkel, dan vier slechte.’ 3 | Welk stuk zou je zelf dragen?

‘Het is niet mijn stijl. Te oversized. Bovendien ben ik te klein voor zo’n wijde broek.’ Advertentie 4 | Heb je schrik dat ze Natan zullen verlaten?

‘Ik zal ze niet tegenhouden. Het is ieders plicht om in zijn leven te doen wat hij graag doet. Ik heb een team van 75 man. Niemand is belangrijker dan iemand anders. Elk afscheid is spijtig, maar het brengt ook nieuwe energie binnen.’

Voilà, de naam is gevallen. Van Biesen en Vermeulen werken allebei voor het beroemde Belgische modehuis. Hij is al bijna tien jaar verantwoordelijk voor de marketing en communicatie. Marie-Charlotte is het nichtje van Natan-designer en -bezieler Edouard Vermeulen. ‘Ik zeg soms al lachend dat ik ben opgegroeid in het modehuis. Dat is ook echt zo: ik hing hier altijd rond. Als twintiger ontwierp ik al juwelen voor Natan en toen ik na acht jaar Londen terugkeerde naar België, twijfelde ik geen moment waar ik heen zou gaan. Ik heb ook een heel nauwe band met mijn nonkel. Zo gaan Edouard en ik elke zomer een week naar Frankrijk op vakantie’, aldus Vermeulen. ‘Momenteel werk ik op de accessoires. Maar bij Natan is iedereen een Zwitsers zakmes: elkeen heeft veel verschillende taken.’

Pieterjan Van Biesen is al bijna tien jaar verantwoordelijk voor de marketing en communicatie bij Natan. Zijn eigen collectie wordt genderneutraal en ‘size inclusive’. © Charlie De Keersmaecker

Mix and match

Het is ook bij Natan dat ze elkaar leerden kennen. Nu zo’n drie jaar geleden. Sindsdien zijn ze beste vrienden. Ze wonen zelfs bij elkaar om de hoek. En voor beiden is mode niet alleen een job, maar ook hun passie, hun leven. Hun kledingstijl is een van de weinige dingen die ze niet delen. ‘Pieterjan is nogal klassiek. Ik ben veel wilder. Echt fashion-forward. Voor 11PM zochten we naar een compromis tussen onze twee stijlen. We moeten allebei elk stuk kunnen dragen.’

11PM staat trouwens niet alleen voor hun lievelingstijdstip. 11 symboliseert hen ook als duo. Als knipoog laten ze die dubbele streep hier een daar terugkomen. Zo zitten er achter aan de hemden niet één, maar twee lussen, en ook aan de manchetten duikt het detail op. Zelfs de labels zijn vastgemaakt met een dubbel stiksel. Logomania voor de meerwaardezoeker.

We zeiden al dat 11PM wars is van gender en klassieke maten. Dat geldt ook voor de traditionele modeseizoenen. 11PM wordt een permanente collectie van zo’n 24 stukken, elk vernoemd naar een uur van de dag.

Eind juni lanceren ze vier ‘uniformen’ – lees: hemd met bijpassende broek – van zwaar katoen in navy, zand en wit. Voorts een hoody en een sweater. Plus nog drie broeken en een bomberjack in auberginekleur en beige. In augustus volgen er nog stukken. En er staan ook juwelen en handtassen op de planning. Alles wordt gemaakt in Europa. ‘Dat is zoals de mode moet zijn: in de zomer hangen er zomerse stukken in de rekken, in de winter wollen truien en broeken’, zegt Vermeulen. ‘We letten erop dat alle stukken van 11PM bij elkaar passen, zodat je eindeloos kunt combineren. En omdat je elk stuk ook op verschillende manieren kunt dragen, kun je met weinig items veel verschillende outfits maken.’

11PM wordt een permanente collectie van zo’n 24 stukken, elk vernoemd naar een uur van de dag. © Charlie De Keersmaecker

Jong talent

Beiden kennen de modewereld door en door. Ze weten hoe moeilijk het is om relevant en rendabel te zijn als merk. Waarom wagen ze toch die gok? ‘Ik ben start-upcoach bij MAD en zeg tegen iedereen dat ze voorzichtig moeten zijn’, lacht Van Biesen. Van twijfel lijkt weinig sprake. ‘Een merk oprichten vraagt een grote investering. Al onze spaarcenten zitten erin. Dat doe je niet als je er niet in gelooft’, zegt Vermeulen. ‘De drang om zelf een collectie te creëren was heel groot. Voor ons is het een groot avontuur. We hebben bar weinig geslapen de voorbije maanden, maar dat deert ons niet. Tijdens de jongste Parijse modeweek droegen we de samples als testcase. En er waren vrouwen die ons op straat aanspraken op onze outfit. Dat gaf ons echt moed. Voor ons is dit het goede moment om te starten. We zijn 36. Zolang je jonger dan 40 bent, kun je nog doorgaan voor jong talent.’

Voorlopig combineren de twee hun Natan-job met 11PM, maar hoelang blijft dat houdbaar? En als ze vertrekken bij Natan om voluit voor 11PM te gaan, overleeft het Belgische modehuis dat dan? Edouard Vermeulen noemde zijn nichtje al verscheidene keren als zijn opvolgster. ‘Het een sluit het ander niet uit. Totaal niet zelfs. Ik begrijp ook niet waarom iedereen zo zit te wachten op het moment dat Edouard ermee stopt. Oké, hij is 67, maar kijk naar Giorgio Armani. Die is 89 en nog altijd actief. Als je iets graag doet, waarom moet je er dan mee stoppen?’, argumenteert Vermeulen. Ook Van Biesen ziet geen graten in de cumul. ‘Er zijn zoveel modeontwerpers die naast hun eigen label ook voor een groot huis werken.’ Ze houden de twee merken wel strikt gescheiden. Er zullen dus geen 11PM-stukken opduiken in de Natan-boetieks.